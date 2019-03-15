«Манчестер Сити» грозит трансферный запрет на два окна

ФИФА в скором времени накажет «Манчестер Сити» трансферным баном на ближайшие два окна. Об этом сообщил источник, близкий к ФИФА .

Ранее с подобным запретом столкнулся «Челси».

Расследование по «Ман Сити» входит в наше глобальное долгосрочное расследование. Мы ожидаем, что на следующей неделе по «Манчестер Сити» будет опубликовано заявление, суть которого очень похожа на случай с «Челси». Это будет очень скоро.