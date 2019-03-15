«Манчестер Сити» грозит трансферный запрет на два окна

ФИФА в скором времени накажет «Манчестер Сити» трансферным баном на ближайшие два окна. Об этом сообщил источник, близкий к ФИФА.
Ранее с подобным запретом столкнулся «Челси».
Расследование по «Ман Сити» входит в наше глобальное долгосрочное расследование. Мы ожидаем, что на следующей неделе по «Манчестер Сити» будет опубликовано заявление, суть которого очень похожа на случай с «Челси». Это будет очень скоро.
«Манчестер Сити» обвиняется в нарушениях при переходах несовершеннолетних игроков.
Сегодня 08:26
ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
МС и ПСЖ называют мешками, потому что до эпохи шейхов, они были середняками своих лиг, а МС даже в худшие свои года и до 3 дивизиона вылетали. Отсутствие истории делает их мешками, а не то что они много тратят, Ливерпуль и МЮ могут тратить хоть 1 млрд в год, но они не будут мешками, потому что у них есть история.
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соглашусь с автором
Сегодня 08:26
ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
МС и ПСЖ называют мешками, потому что до эпохи шейхов, они были середняками своих лиг, а МС даже в худшие свои года и до 3 дивизиона вылетали. Отсутствие истории делает их мешками, а не то что они много тратят, Ливерпуль и МЮ могут тратить хоть 1 млрд в год, но они не будут мешками, потому что у них есть история.
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соглашусь с автором
Пора наказывать хитрозадых.
Пора наказывать хитрозадых.
Совпадение? Не думаю…
По классике
Совпадение? Не думаю…
По классике
И да, молодежка Сити уже оформила чемпионство в АПЛ в этом сезоне.
Бомбите дальше и продолжайте закрывать глаза на махинации других грандов, которым покровительствуете.
И да, молодежка Сити уже оформила чемпионство в АПЛ в этом сезоне.
Бомбите дальше и продолжайте закрывать глаза на махинации других грандов, которым покровительствуете.