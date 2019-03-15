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«Манчестер Сити» грозит трансферный запрет на два окна

вчера, 23:03

ФИФА в скором времени накажет «Манчестер Сити» трансферным баном на ближайшие два окна. Об этом сообщил источник, близкий к ФИФА.

Ранее с подобным запретом столкнулся «Челси».

Расследование по «Ман Сити» входит в наше глобальное долгосрочное расследование. Мы ожидаем, что на следующей неделе по «Манчестер Сити» будет опубликовано заявление, суть которого очень похожа на случай с «Челси». Это будет очень скоро.

«Манчестер Сити» обвиняется в нарушениях при переходах несовершеннолетних игроков. 

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Все комментарии
spartach091
spartach091 ответил Igo0rek
   308 / 1082
сегодня в 09:58
    Медив
    Медив ответил allemz
       396 / 1082
    сегодня в 09:43
    Грязная КУЕФА, ведь нигде так хорошо не умеют работать с молодыми игроками как Челси и МС, вот и бомбит. И да, молодежка Сити уже оформила чемпионство в АПЛ в этом сезоне. Бомбите дальше и продолжайте закрывать глаза на махинации других грандов, которым покровительствуете.
    Чисто ради интереса открыл составы команд, которые вышли в 1/4 Молодежной ЛЧ, чтобы сравнить их с Челси. Да по сравнению с составами Лиона, Бенфики или Хоффенхайма, где половина людей из Африки, Южной Америки, заявка Челси смотрится как сборная Лондона. И кто тут какие вещи нарушает? Просто в структурах УЕФА/ФИФА нет англичан, а немцев/французов/итальянцев там дофига. Они своей криворукостью добили собственные чемпионаты, теперь пытаются уравнять шансы и вставляют палки в колеса английским командам.
    Igo0rek
    Igo0rek ответил spartach091
       4 / 1082
    сегодня в 07:41
    Мешок сити должен страдать
    Ты бы лучше так за свой Спартак переживал, который демонстрирует отвратительнейший футбол. И кроме позора в Еврокубках, вам более ничего и не светит.
    mangoх12
    mangoх12
       31 / 1082
    сегодня в 06:46
    у них уже и так полна коробочка
    ballak144
    ballak144 ответил Wolf77785
       369 / 1082
    сегодня в 03:34
    Юве побольше мешок
    Kirill Erokhin
    Сегодня 08:26
    ответ пользователю Scuderia Ferrari (раскрыть)
    МС и ПСЖ называют мешками, потому что до эпохи шейхов, они были середняками своих лиг, а МС даже в худшие свои года и до 3 дивизиона вылетали. Отсутствие истории делает их мешками, а не то что они много тратят, Ливерпуль и МЮ могут тратить хоть 1 млрд в год, но они не будут мешками, потому что у них есть история.

    ---------------------------------------------------------------------------------
    соглашусь с автором
    Wolf77785
    Wolf77785 ответил feris1
       104 / 1082
    сегодня в 02:09
    Прям как барсуки,два мешка,ещё ПСЖ. Пора наказывать хитрозадых.
    Юве побольше мешок
    Шишанутый
    Шишанутый
       14 / 1082
    сегодня в 01:40
    Да им пофиг этот запрет у них итак там игроков на три состава на милиард закупились.
    spartach091
    spartach091
       308 / 1082
    сегодня в 00:51
    Мешок сити должен страдать
    allemz
    allemz ответил feris1
       23 / 1082
    сегодня в 00:24
    Прям как барсуки,два мешка,ещё ПСЖ. Пора наказывать хитрозадых.
    Аякс уже наказал.
    feris1
    feris1
       135 / 1082
    сегодня в 00:20
    Прям как барсуки,два мешка,ещё ПСЖ.
    Пора наказывать хитрозадых.
    kotmyshka
    kotmyshka
       243 / 1082
    вчера в 23:48
    с малолетками надо быть поосторожнее
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       190 / 1082
    вчера в 23:46
    Пора бы закрыть этот мешок
    Artuom
    Artuom ответил allemz
       159 / 1082
    вчера в 23:42
    Грязная КУЕФА, ведь нигде так хорошо не умеют работать с молодыми игроками как Челси и МС, вот и бомбит. И да, молодежка Сити уже оформила чемпионство в АПЛ в этом сезоне. Бомбите дальше и продолжайте закрывать глаза на махинации других грандов, которым покровительствуете.
    Испанским командам уже давали трансферный бан, Челси дали... Что же теперь МС нельзя дать?(если конечно есть за что)
    allemz
    allemz ответил Евгений Макрушин
       23 / 1082
    вчера в 23:34
    А этого и не нужно.С чего Вы взяли,что мне нужно Ваше разрешение???Я кому хочу,тому и пишу,не нравится-можете меня в игнор поставить...
    А вот сейчас, по-моему, это у Вас бомбит)
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил allemz
       62 / 1082
    вчера в 23:32
    А этого и не нужно.С чего Вы взяли,что мне нужно Ваше разрешение???Я кому хочу,тому и пишу,не нравится-можете меня в игнор поставить...
    allemz
    allemz ответил Евгений Макрушин
       23 / 1082
    вчера в 23:29
    По моему,это у Вас сейчас бомбит...
    По-моему, я не спрашивал твоего мнения.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил allemz
       62 / 1082
    вчера в 23:27
    По моему,это у Вас сейчас бомбит...
    anfield1984
    anfield1984 ответил allemz
       142 / 1082
    вчера в 23:26
    Молодежка Сити берет чемпионат, УЕФАмафия начинает расследование связаное с нарушениями в отношении переходов несовершеннолетних игроков.

    Совпадение? Не думаю…

    По классике
    Apsny
    Apsny
       46 / 1082
    вчера в 23:24
      allemz
      allemz
         23 / 1082
      вчера в 23:20
      Грязная КУЕФА, ведь нигде так хорошо не умеют работать с молодыми игроками как Челси и МС, вот и бомбит.
      И да, молодежка Сити уже оформила чемпионство в АПЛ в этом сезоне.

      Бомбите дальше и продолжайте закрывать глаза на махинации других грандов, которым покровительствуете.
      dimagas1
      dimagas1
         267 / 1082
      вчера в 23:08
      О как.
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