«Атлетико» может пожаловаться в УЕФА на жест Роналду

«Атлетико» рассматривает возможность подачи жалобы в УЕФА на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по итогам ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.
В конце игры Роналду показал непристойный жест - более жесткую версию празднования Диего Симеоне во время первого поединка. Кроме того, камеры зафиксировали, как перед своим третьим голом португалец назвал болельщиков «Атлетико» сыновьями проституток.
В «Атлетико» недовольны поведением Криштиану и поэтому подумывают о подаче официальной жалобы в УЕФА. Если организация откроет дело, то Роналду грозит штраф. В теории он может быть также дисквалифицирован на срок от одной до трех игр, если в УЕФА истолкуют его действия как подстрекательство к насилию.
Спортсмен оформил гол в матче против клуба «Драговолцы» и отпраздновал его в стиле главного тренера Диего Симеоне и знаменитого форварда Криштиану Роналду. Игрок указал себе на промежность и был немедленно удален судьей за оскорбительный жест.
Таким образом португальский игрок «старой синьоры» отметил забитый мяч в ворота мадридского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который завершился со счетом 3:0.
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Для любителей двойных стандартов. Что-то мне подсказывает, что любимчик футбольных чинушек снова избежит наказания.
Спортсмен оформил гол в матче против клуба «Драговолцы» и отпраздновал его в стиле главного тренера Диего Симеоне и знаменитого форварда Криштиану Роналду. Игрок указал себе на промежность и был немедленно удален судьей за оскорбительный жест.
Таким образом португальский игрок «старой синьоры» отметил забитый мяч в ворота мадридского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который завершился со счетом 3:0.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Для любителей двойных стандартов. Что-то мне подсказывает, что любимчик футбольных чинушек снова избежит наказания.
пусть еще на Симеоне не забудут заодно пожаловаться
пусть еще на Симеоне не забудут заодно пожаловаться
Не верю!
Не верю!
Не говоря уже о двойных стандартах, которыми руководствуется этот клуб - выставили себе выгодные фотографии как в матче с Реалом, но "забыли" добавить, про нарушения на Винисиусе.
А сейчас, после жестов своего гл.тренера молчали в тряпочку, но как только получили ответку, побежали жаловаться!
Не говоря уже о двойных стандартах, которыми руководствуется этот клуб - выставили себе выгодные фотографии как в матче с Реалом, но "забыли" добавить, про нарушения на Винисиусе.
А сейчас, после жестов своего гл.тренера молчали в тряпочку, но как только получили ответку, побежали жаловаться!