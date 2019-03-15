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«Атлетико» может пожаловаться в УЕФА на жест Роналду

вчера, 21:35
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико» рассматривает возможность подачи жалобы в УЕФА на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по итогам ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В конце игры Роналду показал непристойный жест - более жесткую версию празднования Диего Симеоне во время первого поединка. Кроме того, камеры зафиксировали, как перед своим третьим голом португалец назвал болельщиков «Атлетико» сыновьями проституток.

В «Атлетико» недовольны поведением Криштиану и поэтому подумывают о подаче официальной жалобы в УЕФА. Если организация откроет дело, то Роналду грозит штраф. В теории он может быть также дисквалифицирован на срок от одной до трех игр, если в УЕФА истолкуют его действия как подстрекательство к насилию.

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Все комментарии
kust07
kust07
   223 / 1082
сегодня в 14:19
После драки кулаками не машут
ronaldo743
ronaldo743
   41 / 1082
сегодня в 10:48
Футболист молодежной команды хорватского «Хайдука» Тино Лауш был наказал за жест нападающего туринского «Ювентуса».
Спортсмен оформил гол в матче против клуба «Драговолцы» и отпраздновал его в стиле главного тренера Диего Симеоне и знаменитого форварда Криштиану Роналду. Игрок указал себе на промежность и был немедленно удален судьей за оскорбительный жест.
Таким образом португальский игрок «старой синьоры» отметил забитый мяч в ворота мадридского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который завершился со счетом 3:0.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Для любителей двойных стандартов. Что-то мне подсказывает, что любимчик футбольных чинушек снова избежит наказания.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   216 / 1082
сегодня в 09:17
А что-же они молчали, когда их скот-латинос на камеры выделывался ?
ЮЗИК
ЮЗИК
   380 / 1082
сегодня в 07:51
Если наказывать то обоих
Wolf77785
Wolf77785
   104 / 1082
сегодня в 02:02
если уефа не продаажная, то обязаны дисквалифицировать
Гавроша
Гавроша
   77 / 1082
сегодня в 00:44
Вроде тренер атлетико гораздо лучше показал, хотя согласен - надо обоих дисквалифицировать на 5 сезонов.
BagioR
BagioR
   295 / 1082
сегодня в 00:35
    Incredulous
    Incredulous
       120 / 1082
    сегодня в 00:13
      Сантус
      Сантус
         85 / 1082
      сегодня в 00:10
      Тема конечно интересная.На сколько там денег бахнули Симеоне?20 штук.Роналду, согласен,поступил так же не совсем прилично (по большому счёту)и даже думаю с радостью бы заплатил бы 40к за подобное удовольствие.Но излишне морализируя эту тему мы лишаем себя ярчайших воспоминаний связанных с отличным футболом.Буц в грудину Матерацци Зиданом был тоже не слишком высокоморален,но каждый помнит его и ценит.Обиды проходят,воспоминания остаются..)
      bsww
      bsww ответил Ruslan3132
         455 / 1082
      вчера в 23:55
      такие жалкие матрасы ))))))) Симеоне сам спровоцировал это, и прецедент за ним же )) так что матрасники, обсыхайте просто
      Симон показал жест "центральным" зрителям, в большинстве случаев там сидят хозяева и нейтралки. У гостей сектора за воротами, либо ближе к углам поля. В этом плане Криш показывал с большой долей вероятности гостевому сектору, а значит должен понести наказание.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
         173 / 1082
      вчера в 23:53
        Ruslan3132
        Ruslan3132
           95 / 1082
        вчера в 23:28
        такие жалкие матрасы ))))))) Симеоне сам спровоцировал это, и прецедент за ним же )) так что матрасники, обсыхайте просто
        Cympak-05
        Cympak-05
           900 / 1082
        вчера в 23:28
        Да за нарушения авторских прав. Не удивлюсь если дискв влепят. Одно дело диск тренера. Смысла особого нет. Все равно найдут как переговариваться. Да и к матчам все равно готовит и план на игру строит тренер. А игрока другое дело. Тем более такого. Показательная казнь ,что бы не вошло в привычку игроков. Вон в Хорватии уже удалили одного за это.
        ФанГалактикоса
        ФанГалактикоса
           128 / 1082
        вчера в 23:21
        Роналду посадил их на место, а теперь им обидно :D
        пусть еще на Симеоне не забудут заодно пожаловаться
        Pervomaez
        Pervomaez
           231 / 1082
        вчера в 22:59
          УрсХох
          УрсХох ответил 25процентный клоун
             314 / 1082
          вчера в 22:50
          а при чем тут Мадрид,я про игрока,которого люблю и уважаю,он перешел границу ,он делал движения тазом ,такой футбол не нужен детям
          Теперь понял тебя.
          Сантус
          Сантус
             85 / 1082
          вчера в 22:49
          Как то я пропустил жалобы высокоморального Атлетико на противного Симеоне...есть ссылочки у кого то?))
          Valeriy Lutsak
          Valeriy Lutsak
             122 / 1082
          вчера в 22:35
          Это все что они могут- пожаловаться! Обиженые.
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответил УрсХох
             8 / 1082
          вчера в 22:28
          а при чем тут Мадрид,я про игрока,которого люблю и уважаю,он перешел границу ,он делал движения тазом ,такой футбол не нужен детям
          УрсХох
          УрсХох ответил 25процентный клоун
             314 / 1082
          вчера в 22:26
          Удачи Аяксу,думаю Рон заслужил дискву,перебор,дети ведь на трибунах и на соккере У нас за похожий жест Удалили Эменике
          А матч в Мадриде дети не смотрели?
          УрсХох
          УрсХох
             314 / 1082
          вчера в 22:24
          Те 00,что в первом матче показал мерзенький Симеоне,на поверку оказались не стальными,а тухлыми.
          Ruslik1982
          Ruslik1982
             138 / 1082
          вчера в 22:24
          думаю не стоит его наказывать, каждый футболист передает привет и радость по своему, кто-то целует эмблему клуба, кто-то возносит руки вверх Богу или Аллаху, кто-то складывает руки в сердце на камеру, показывая что это для любимых. Роналду просто так разделил радость забитых мячей со своим африканским другом.
          Зависимый от Железа ЗОЖ
          Зависимый от Железа ЗОЖ
             623 / 1082
          вчера в 22:18
          Сначала пусть пожалуются на Семионе, а потом тогда можно и на Роналду.
          Colchoneros
          Colchoneros
             74 / 1082
          вчера в 22:07
          Бред!
          Не верю!
          obana777
          obana777
             220 / 1082
          вчера в 22:05
          Дисквалифицировать матчей на пять, чтобы берега не путал!
          NGY
          NGY
             117 / 1082
          вчера в 22:03
          В этом и вся сущность Атлетико - на поле изображают из себя бруталов, а за её пределами ведут себя хуже девочек.

          Не говоря уже о двойных стандартах, которыми руководствуется этот клуб - выставили себе выгодные фотографии как в матче с Реалом, но "забыли" добавить, про нарушения на Винисиусе.

          А сейчас, после жестов своего гл.тренера молчали в тряпочку, но как только получили ответку, побежали жаловаться!
          MSN-thebest
          MSN-thebest
             430 / 1082
          вчера в 22:00
          Потерял берега Пеналду :(
          Ak27707
          Ak27707
             605 / 1082
          вчера в 21:47
          Терпилы
          Dmitriy Q
          Dmitriy Q
             334 / 1082
          вчера в 21:47
          По другому он сказал а во вторых болельщики Атлеиико над Роналду насмехались в первой игры поэтому Рони в отместку им ответил
          Apsny
          Apsny
             46 / 1082
          вчера в 21:46
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