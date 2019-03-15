«Атлетико» может пожаловаться в УЕФА на жест Роналду

вчера, 21:35

«Атлетико» рассматривает возможность подачи жалобы в УЕФА на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по итогам ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В конце игры Роналду показал непристойный жест - более жесткую версию празднования Диего Симеоне во время первого поединка. Кроме того, камеры зафиксировали, как перед своим третьим голом португалец назвал болельщиков «Атлетико» сыновьями проституток.