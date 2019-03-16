УЕФА может наказать «Зенит» за поведение фанатов на матче с «Вильярреалом»

вчера, 02:38

УЕФА объявил об открытии дела в отношении «Зенита» по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2), который состоялся в этот четверг. Встреча проходила в Испании на домашнем стадионе «Вильярреала».

Петербургский клуб обвиняется в актах вандализма, совершённых болельщиками «сине-бело-голубых» во время матча.