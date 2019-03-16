УЕФА может наказать «Зенит» за поведение фанатов на матче с «Вильярреалом»

УЕФА объявил об открытии дела в отношении «Зенита» по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2), который состоялся в этот четверг. Встреча проходила в Испании на домашнем стадионе «Вильярреала».
Петербургский клуб обвиняется в актах вандализма, совершённых болельщиками «сине-бело-голубых» во время матча.
Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет своё решение по делу 16 мая.
Для европейских толерастов все наши болельщики - варвары и бандиты, что бы они не сделали.
Для европейских толерастов все наши болельщики - варвары и бандиты, что бы они не сделали.
Улыбнуло от термина "разлив Невы"...
Улыбнуло от термина "разлив Невы"...
ты лучше похвались двумя играми Зенита против Вильярреала))))
Как там лазурные раскатали испанцев! ))))
ты лучше похвались двумя играми Зенита против Вильярреала))))
Как там лазурные раскатали испанцев! ))))
Вот дикари питерские
Вот дикари питерские
- главный стадион кубка конфедераций (открытие/закрытие)
- делим 1 место с лужей по кол-ву матчей ЧМ (7)
- евро-2020 - урвали лучший пакет из возможных
- финал лч-2021
- 06.08.2017 на газпром-арене засадили хрякам пятёрочку 😅
- вне конкурса - установили рекорд посещаемости хоккейного матча: 71 тыща
тем временем, рынок на открывашке приносит одни убытки. позор!
- главный стадион кубка конфедераций (открытие/закрытие)
- делим 1 место с лужей по кол-ву матчей ЧМ (7)
- евро-2020 - урвали лучший пакет из возможных
- финал лч-2021
- 06.08.2017 на газпром-арене засадили хрякам пятёрочку 😅
- вне конкурса - установили рекорд посещаемости хоккейного матча: 71 тыща
тем временем, рынок на открывашке приносит одни убытки. позор!
Неужели разнесли стадион в этом городишке?
Неужели разнесли стадион в этом городишке?
Пикерман, ау))
Пикерман, ау))