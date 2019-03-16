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УЕФА может наказать «Зенит» за поведение фанатов на матче с «Вильярреалом»

вчера, 02:38
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

УЕФА объявил об открытии дела в отношении «Зенита» по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2), который состоялся в этот четверг. Встреча проходила в Испании на домашнем стадионе «Вильярреала».

Петербургский клуб обвиняется в актах вандализма, совершённых болельщиками «сине-бело-голубых» во время матча.

Дисциплинарный комитет УЕФА вынесет своё решение по делу 16 мая.

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Волгодон № 2
Волгодон № 2
   1068 / 1092
вчера в 13:27
За Зенит стыдно, конечно, но не из-за болел.
Для европейских толерастов все наши болельщики - варвары и бандиты, что бы они не сделали.
alexamit
alexamit
   539 / 1092
вчера в 12:42
В этой столице,кроме музеев и архитектуры,культурой и не пахнет.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил сулейман шлагбаум
   138 / 1092
вчера в 12:35
Может и " городишко". Зато там 77 в унитазах не всплывает, во время разлива Невы, нет коммуналок и неисчислимых проходных дворов. " Гулливеров", кстати, там тоже не водится!
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил сулейман шлагбаум
       138 / 1092
    вчера в 12:32
    Может и " городишко". Зато там 77 в унитазах не всплывает, во время разлива Невы, нет коммуналок и неисчислимых проходных дворов. " Гулливеров", кстати, там тоже не водится!
    И, по-видимому, там теперь сплошные Сулейманы и Шлакбаумы...
    MAUS
    MAUS ответил parallels
       326 / 1092
    вчера в 12:29
    в 21 веке стадион зенита стал самым значимым в мире по количеству важных международных матчей. остальные сильно отстали. - главный стадион кубка конфедераций (открытие/закрытие) - делим 1 место с лужей по кол-ву матчей ЧМ (7) - евро-2020 - урвали лучший пакет из возможных - финал лч-2021 - 06.08.2017 на газпром-арене засадили хрякам пятёрочку 😅 - вне конкурса - установили рекорд посещаемости хоккейного матча: 71 тыща тем временем, рынок на открывашке приносит одни убытки. позор!
    нашёл чем ХВАЛИТЬСЯ))))
    ты лучше похвались двумя играми Зенита против Вильярреала))))
    Как там лазурные раскатали испанцев! ))))
    grazie100
    grazie100 ответил spartach091
       320 / 1092
    вчера в 10:09
    Ну уже ультрас свиней уже давно приобрели известность в Европе как безбашенные .
    grazie100
    grazie100
       320 / 1092
    вчера в 10:06
    Какое это имеет отношение проведённому матчу , это уже касается только к отношениям дирекции арены и фанатам нанесим ущерб . Странное заявление УЕФА, это не их дело лезть а административные дела стадиона.
    spartach091
    spartach091
       215 / 1092
    вчера в 10:03
    Отстранят зенит от полуфинала ЛЧ???

    Вот дикари питерские
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум ответил Leningrad 84
       217 / 1092
    вчера в 09:09
    И в чем заключались эти "акты вандализма"? Неужели разнесли стадион в этом городишке?
    Может и " городишко". Зато там 77 в унитазах не всплывает, во время разлива Невы, нет коммуналок и неисчислимых проходных дворов. " Гулливеров", кстати, там тоже не водится!
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум ответил Морозовский
       217 / 1092
    вчера в 09:06
    Нельзя "культурной" столице доверять всякие мундиали разных масштабов проводить - опозорят страну на весь Мир!
      Морозовский
      Морозовский
         6 / 1092
      вчера в 08:59
      Согласен: стадион - предмет неодушевлённый и вандализмом заниматься не может, но как площадка для вандалов местных - идеальная!
      parallels
      parallels ответил Морозовский
         5 / 1092
      вчера в 08:29
      Нельзя "культурной" столице доверять всякие мундиали разных масштабов проводить - опозорят страну на весь Мир!
      в 21 веке стадион зенита стал самым значимым в мире по количеству важных международных матчей. остальные сильно отстали.
      - главный стадион кубка конфедераций (открытие/закрытие)
      - делим 1 место с лужей по кол-ву матчей ЧМ (7)
      - евро-2020 - урвали лучший пакет из возможных
      - финал лч-2021
      - 06.08.2017 на газпром-арене засадили хрякам пятёрочку 😅
      - вне конкурса - установили рекорд посещаемости хоккейного матча: 71 тыща
      тем временем, рынок на открывашке приносит одни убытки. позор!
      Т34
      Т34 ответил time out
         73 / 1092
      вчера в 08:27
      Стыдно за зенит! Где литейные с паралелльными? Заклеймите позором этих лазурных вандалов.
      Это Федун своих заслал))) У них всё белое и пушистое, но вот враги очерняют.
      time out
      time out
         92 / 1092
      вчера в 08:23
        Leningrad 84
        Leningrad 84
           138 / 1092
        вчера в 08:12
        И в чем заключались эти "акты вандализма"?
        Неужели разнесли стадион в этом городишке?
        Морозовский
        Морозовский
           6 / 1092
        вчера в 07:53
        Нельзя "культурной" столице доверять всякие мундиали разных масштабов проводить - опозорят страну на весь Мир!
        112910415
        112910415
           84 / 1092
        вчера в 07:25
        не понимают в европах одухотворённую лазурную культуру...куда им !
        MAUS
        MAUS
           326 / 1092
        вчера в 07:12
        еще бы наказали Зенит, за их глоров на этом сайте !
        Klasse
        Klasse
           766 / 1092
        вчера в 07:10
          Бутсы
          Бутсы
             117 / 1092
          вчера в 06:36
          Как же стыдно за зенит!
          161регион
          161регион
             25 / 1092
          вчера в 05:22
          Культурная столица епт.....ухахаха
          Так Себе Аналитик
          Так Себе Аналитик ответил Don Nerazzurri
             7 / 1092
          вчера в 03:26
          Надеюсь, Пентек вам покер оформит, посмотрю даже на это))
          Так Себе Аналитик
          Так Себе Аналитик ответил морозз
             7 / 1092
          вчера в 03:16
          Банки из под пива и мукулатуру после матчей можно только на Открытии собирать, а не в цивилизованной Европе или культурном Питере, в связи с чем очень стыдно за "Спартак".
          LOpp
          LOpp
             28 / 1092
          вчера в 03:12
          Это позор или нет?
          Пикерман, ау))
          Mangur
          Mangur
             434 / 1092
          вчера в 03:07
          К ретины
          морозз
          морозз
             212 / 1092
          вчера в 02:50
          По привычке начали собирать банки из под пива, макулатуру, пластиковые сиденья! Это в крови у моих земляков бомжей!
          Шишанутый
          Шишанутый
             12 / 1092
          вчера в 02:46
          Опять Зенит позорит Росию. И футболисты на поле опозорились и болелщики на трибунах тоже "отличились". Стыдно как всегда за Зенит!
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