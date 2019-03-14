«Зенит» в Вильярреале поддержат около 350 болельщиков

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что команду в Испании поддержат 350 болельщиков во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».
350 болельщиков поддержат команду в Испании.
Первая встреча в Санкт-Петербурге закончилась победой испанской команды со счетом 3:1.
Твой корефан "Переписанный" в своей статейке, в которой призывает болеть против российских клубов в ЕК, написал, что память о Чикатило (который убивал женщин и детей) навсегда останется с ним. Пока что это рекорд мерзости на Соккере
Твой корефан "Переписанный" в своей статейке, в которой призывает болеть против российских клубов в ЕК, написал, что память о Чикатило (который убивал женщин и детей) навсегда останется с ним. Пока что это рекорд мерзости на Соккере
Хотя всё было ясно ещё во время матчей Краснодара и Црвены Звезды. Когда ультрас федунятника записывали обращение на ютуб, дескать, плевать я хочу на еврокопилку, Црвена Звезда мне братья. Уже тогда за подобных персонажей было очень стыдно. А накануне ЧМ на фанат1ке был опрос, будете ли Вы болеть за сборную России на ЧМ, где был вариант "только за спартаковцев". Вот оно, федунботское воспитание.
Хотя всё было ясно ещё во время матчей Краснодара и Црвены Звезды. Когда ультрас федунятника записывали обращение на ютуб, дескать, плевать я хочу на еврокопилку, Црвена Звезда мне братья. Уже тогда за подобных персонажей было очень стыдно. А накануне ЧМ на фанат1ке был опрос, будете ли Вы болеть за сборную России на ЧМ, где был вариант "только за спартаковцев". Вот оно, федунботское воспитание.
Вильярреал спокойный городок, не буйный Бильбао. Но не удивлюсь если бомжи и там найдут на пятую точку приключений, как в Сан Себастьяне. Стыдно за них.
Вильярреал спокойный городок, не буйный Бильбао. Но не удивлюсь если бомжи и там найдут на пятую точку приключений, как в Сан Себастьяне. Стыдно за них.
выводы делайте сами.
выводы делайте сами.