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«Зенит» в Вильярреале поддержат около 350 болельщиков

вчера, 14:10
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что команду в Испании поддержат 350 болельщиков во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала».

350 болельщиков поддержат команду в Испании.

Первая встреча в Санкт-Петербурге закончилась победой испанской команды со счетом 3:1.

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Все комментарии
Пулково-2
Пулково-2
   422 / 1074
вчера в 19:32
Куда ни сунься фейки Гуса Пойета, даже с аватарками девушек с цветами.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Переписанный
   21 / 1074
вчера в 18:36
Хороший стёб над отнятыми жизнями!(((((( Типа он убивал, расчленял, но был каким-то мифическим "инженером", значит, безвинно погиб. Жертва режЫма!
blitz
blitz
   180 / 1074
вчера в 17:36
Негусто.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Scuderia Ferrari
   720 / 1074
вчера в 16:28
Это у тебя какой по счёту камерунский аккаунт?
я считаю их чтоли?когда он уезжает на премод я больше его не достаю. или пятый или четвертый.в любом случае меньше чем твоих клонов,которых больше десяти,и с которых ты себе и своим бомжеконявым друзякам лукасы лепишь.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   117 / 1074
вчера в 16:11
350 фейков Славнова
Переписанный
Переписанный ответил Scuderia Ferrari
   58 / 1074
вчера в 15:49
Вообще-то это был стёб. Ваши гинеровцы призывают спартаковцев зажарить на шашлык, глумятся, как уже было сказано, над 20 числом. Так что не тебе тут вякать.
Санчо Панса
Санчо Панса
   118 / 1074
вчера в 15:49
Поддержка нужна как никогда сине-бело-голубым львам. Вперед, Зенит! Дави желтую субмарину)
Переписанный
Переписанный ответил 25процентный клоун
   58 / 1074
вчера в 15:47
И наш стадио изгадят((((((БАКЛАНЫ
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Крутой камерунец
   21 / 1074
вчера в 15:45
Это у тебя какой по счёту камерунский аккаунт?
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1074
вчера в 15:35
обратно приедут с коричневыми пятнами на штанах
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Крутой камерунец
   21 / 1074
вчера в 15:26
Помолотило по делу? Ох не желал бы я тебе на месте пострадавших оказаться.

Твой корефан "Переписанный" в своей статейке, в которой призывает болеть против российских клубов в ЕК, написал, что память о Чикатило (который убивал женщин и детей) навсегда останется с ним. Пока что это рекорд мерзости на Соккере
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   720 / 1074
вчера в 15:22
а бичей что так мало то поехало?))срочные дела у всех?)) а нет. это их выездной уровень)
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Scuderia Ferrari
   720 / 1074
вчера в 15:20
Покажи
уааааазгенкааа. ты и правда чтоли не видел как твои корефаны домтромбон и джум13 ака снакеплискен ака беланов об этом писали?))) ой да ладнооо) и помолотило стойло по делу,пьяная лошадва ничего не соображала.это не Москва. а Рим.а ещё их потом знатно попинали и поваляли на земле римляне. полное унижение) да да, позор мне, позор!)) ахаха моралист тож мне)) однако даже это ни в какие сравнения не лезет что писали твои друзья про Спартак и Хаарлем
Бутсы
Бутсы ответил Scuderia Ferrari
   87 / 1074
вчера в 15:17
Тот, кто даёт информацию, тому её и доказывать
Ни доказывать, ни показывать, я тебе ничего не собираюсь. Прекрати разводить грязь и провокации на соккере.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Бутсы
   21 / 1074
вчера в 15:16
Тот, кто даёт информацию, тому её и доказывать
Бутсы
Бутсы ответил Scuderia Ferrari
   87 / 1074
вчера в 15:14
Покажи
Тебе надо - ты и ищи. Я тебе ничего показывать не обязан.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Бутсы
   21 / 1074
вчера в 15:12
Покажи
Бутсы
Бутсы
   87 / 1074
вчера в 15:04
Ты чё несёшь опять? Кого травмировали? Это твои коллеги "смакуют" трагедию после матча Спартак - Хаарлем, вот это действительно позор!
161регион
161регион
   31 / 1074
вчера в 15:04
Шопингисты....
Большой Карай
Большой Карай
   935 / 1074
вчера в 15:00
Герои так сказать.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Бутсы
   21 / 1074
вчера в 14:54
И ты смакуешь случай, как наших сограждан травмировали, собственно как твои коллеги и в случае с фанами ЦСКА в римском метро. Позор.

Хотя всё было ясно ещё во время матчей Краснодара и Црвены Звезды. Когда ультрас федунятника записывали обращение на ютуб, дескать, плевать я хочу на еврокопилку, Црвена Звезда мне братья. Уже тогда за подобных персонажей было очень стыдно. А накануне ЧМ на фанат1ке был опрос, будете ли Вы болеть за сборную России на ЧМ, где был вариант "только за спартаковцев". Вот оно, федунботское воспитание.
ArgonS
ArgonS
   225 / 1074
вчера в 14:46
Зениту победы!
Алексей Еськов
Алексей Еськов
   576 / 1074
вчера в 14:40
Маловато будет)
Miaf
Miaf ответил Дикий мужчина
   16 / 1074
вчера в 14:35
игроков из Зимбабве опять Спартак прикупил ?
Пока присматриваемся к игре Зулуса Азмуна
Бутсы
Бутсы
   87 / 1074
вчера в 14:35
А что так мало? Ах ни кто же бюджетников туда не отправил, билеты не раздал, вот и получаем на выходе дохлый пшик.

Вильярреал спокойный городок, не буйный Бильбао. Но не удивлюсь если бомжи и там найдут на пятую точку приключений, как в Сан Себастьяне. Стыдно за них.
Miaf
Miaf ответил Литейный 4
   16 / 1074
вчера в 14:35
Мы не свиньи, чтобы в клетки запирать. Гыгыгы
Да вас даже руководство вашего клуба на арене в клетки определило, что уж говорить про выезды
Дикий мужчина
Дикий мужчина ответил Miaf
   100 / 1074
вчера в 14:27
привезут в клетках и будут бананами кормить
игроков из Зимбабве опять Спартак прикупил ?
Литейный 4
Литейный 4 ответил Miaf
   2 / 1074
вчера в 14:23
привезут в клетках и будут бананами кормить
Мы не свиньи, чтобы в клетки запирать. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 1074
вчера в 14:21
Над испанской ареной будет разноситься громогласное - Мы верим в тебя Зенит. Гыгыгы
LOpp
LOpp
   41 / 1074
вчера в 14:20
спартаковских болельщиков в Вильярреал поехало 2000 тысячи. И это на групповом этапе.
выводы делайте сами.
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