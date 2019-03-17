Бывший спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи вернулся в «Севилью», как это и ожидалось. 50-летний специалист начнет свою работу с 1 апреля.
Мончи в качестве игрока выступал за андалусийский клуб на позиции вратаря, а в 2000 году он занял пост спортивного директора и занимал его до 2017 года.
Тут такие принципы не работают
Тут такие принципы не работают
Но основные претензии к заменам ушедших игроков основы. На место начинавшего атаки Алиссона купили качественного, но олдскульного кипера Олсена. Вместо лидера и универсала Наинголлана взяли флегматика-ленивца Пасторе. А шикарного Стротмана заменили узко профилированным Нзонзи. Все трое новичков по отдельности в вакууме это хорошие подписания, но Ди Франческо и Роме они не подходили и это сильно повлияло на результаты.
За Дзаньоло и Маркано можно Мончи похвалить, но ведь были летом ещё и Кристанте с Сантоном.
В общем провалился Мончи и его вина очевидна.
Но основные претензии к заменам ушедших игроков основы. На место начинавшего атаки Алиссона купили качественного, но олдскульного кипера Олсена. Вместо лидера и универсала Наинголлана взяли флегматика-ленивца Пасторе. А шикарного Стротмана заменили узко профилированным Нзонзи. Все трое новичков по отдельности в вакууме это хорошие подписания, но Ди Франческо и Роме они не подходили и это сильно повлияло на результаты.
За Дзаньоло и Маркано можно Мончи похвалить, но ведь были летом ещё и Кристанте с Сантоном.
В общем провалился Мончи и его вина очевидна.