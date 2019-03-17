вчера, 14:20

Бывший спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи вернулся в «Севилью», как это и ожидалось. 50-летний специалист начнет свою работу с 1 апреля.

Мончи в качестве игрока выступал за андалусийский клуб на позиции вратаря, а в 2000 году он занял пост спортивного директора и занимал его до 2017 года.