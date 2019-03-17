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Мончи вернулся в «Севилью»

вчера, 14:20

Бывший спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи вернулся в «Севилью», как это и ожидалось. 50-летний специалист начнет свою работу с 1 апреля.

Мончи в качестве игрока выступал за андалусийский клуб на позиции вратаря, а в 2000 году он занял пост спортивного директора и занимал его до 2017 года.

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Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 17:25
Отличная новость. Пожалуй, единственная в этом сезоне.
Penokkio
Penokkio
   624 / 1120
вчера в 16:55
Мончи в Роме - это живое доказательство того, что бы было, если бы игрок в Фифа/ФМ управлял командой в реальной жизни

Тут такие принципы не работают
RMUKMU
RMUKMU ответил allemz
   173 / 1120
вчера в 16:46
У Ромы слабое нападение. Если б у него получилось подписать Малкома, которого каталонцы в последний момент увели, то Рома не была бы в такой заднице.
Нападение слабовато и должны были не уходить в депрессию после кражи Малкома и усилиться не только полуосновным игроком Аякса. Это тоже камень в огород Мончи.
Но основные претензии к заменам ушедших игроков основы. На место начинавшего атаки Алиссона купили качественного, но олдскульного кипера Олсена. Вместо лидера и универсала Наинголлана взяли флегматика-ленивца Пасторе. А шикарного Стротмана заменили узко профилированным Нзонзи. Все трое новичков по отдельности в вакууме это хорошие подписания, но Ди Франческо и Роме они не подходили и это сильно повлияло на результаты.
За Дзаньоло и Маркано можно Мончи похвалить, но ведь были летом ещё и Кристанте с Сантоном.
В общем провалился Мончи и его вина очевидна.
allemz
allemz ответил RMUKMU
   26 / 1120
вчера в 16:15
Как выяснилось в Роме, Мончи тупо подписывает молодых и перспективных или недооценённых игроков, а на нужды тренера и состав команды ему плевать. Так что в Севилье ему самое место.
У Ромы слабое нападение. Если б у него получилось подписать Малкома, которого каталонцы в последний момент увели, то Рома не была бы в такой заднице.
RMUKMU
RMUKMU
   173 / 1120
вчера в 15:09
Как выяснилось в Роме, Мончи тупо подписывает молодых и перспективных или недооценённых игроков, а на нужды тренера и состав команды ему плевать. Так что в Севилье ему самое место.
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