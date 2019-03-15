Капаррос сменил Мачина у руля «Севильи»

вчера, 17:17

«Севилья» рассталась с главным тренером команды Пабло Мачином. Обязанности рулевого до конца сезона будет выполнять Хоакин Капаррос, который до этого занимал пост спортивного директора в андалусийском клубе.

Накануне «Севилья» вылетела из Лиги Европы от пражской «Славии», что, видимо, стало последней каплей для руководства клуба. В чемпионате Испании «Севилья» идет на шестом месте.

Что касается 63-летнего Капарроса, то он в прошлом году заявлял о завершении тренерской карьеры.