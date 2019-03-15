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Капаррос сменил Мачина у руля «Севильи»

вчера, 17:17

«Севилья» рассталась с главным тренером команды Пабло Мачином. Обязанности рулевого до конца сезона будет выполнять Хоакин Капаррос, который до этого занимал пост спортивного директора в андалусийском клубе.

Накануне «Севилья» вылетела из Лиги Европы от пражской «Славии», что, видимо, стало последней каплей для руководства клуба. В чемпионате Испании «Севилья» идет на шестом месте.

Что касается 63-летнего Капарроса, то он в прошлом году заявлял о завершении тренерской карьеры.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   211 / 1082
сегодня в 00:34
Мачин хорошо начал в Севилье, но меня не удивил такой расклад, отдать Муриэля обратно в Италию было глупейшее действие со стороны это го тренера.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   17 / 1082
вчера в 18:18
А на самом деле надо было бревномеса на трансфер выставить, известными тряпками летом выгнать!
Bjuik
Bjuik
   60 / 1082
вчера в 18:08
Мачина лайкнул свинья Промес.
handreb
handreb
   71 / 1082
вчера в 18:00
Куда бы не коснулись тарасовские, везде развал и позор.
kotmyshka
kotmyshka
   243 / 1082
вчера в 17:38
быстрая реакция
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   105 / 1082
вчера в 17:36
а семаку слабо уйти с проекта после позора!
«Обыграли «Зенит» вполноги»: Семак опозорился на всю Европу
Nafnafik
Nafnafik
   91 / 1082
вчера в 17:24
Промеска постарался, опыт есть.
Denkuz
Denkuz
   259 / 1082
вчера в 17:19
Всё как у пупсиков, тренера лайкнули, скоро фаны Севильи потребуют выгнать Суинси обратно в тарасовку.
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