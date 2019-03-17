Клопп ответил на предложение Беккенбауэра возглавить «Баварию»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова легендарного немецкого игрока Франца Беккенбауэра, который ранее похвалил Клоппа, заявив, что тот бы идеально подошел «Баварии».

В Германии нет большей легенды, чем Франц Беккенбауэр. Чувствуется, что он говорит обо мне в положительном ключе. Это будто король с мечом называет человека сэром.

Мне нравится работать в «Ливерпуле», здесь есть много возможностей для развития команды, которая и без того хороша. Могу с достаточной уверенностью сказать, что я подходящий тренер для «Ливерпуля» в данный момент, но в футболе нужно показывать свой уровень постоянно.