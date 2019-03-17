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Клопп ответил на предложение Беккенбауэра возглавить «Баварию»

вчера, 16:07

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова легендарного немецкого игрока Франца Беккенбауэра, который ранее похвалил Клоппа, заявив, что тот бы идеально подошел «Баварии».

В Германии нет большей легенды, чем Франц Беккенбауэр. Чувствуется, что он говорит обо мне в положительном ключе. Это будто король с мечом называет человека сэром.

Мне нравится работать в «Ливерпуле», здесь есть много возможностей для развития команды, которая и без того хороша. Могу с достаточной уверенностью сказать, что я подходящий тренер для «Ливерпуля» в данный момент, но в футболе нужно показывать свой уровень постоянно.

Напомним, что «Ливерпуль» недавно вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Баварию». 

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   176 / 1120
сегодня в 00:43
зачем идти на понижение?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил nedved10
   168 / 1120
вчера в 20:25
А скомина подходящий рефери
это наш верный друг,если будет нужна помощь - обращайтесь,не стесняйтесь, МЮ тоже были застенчивы,но Клопп позвонил и сказал, - ПЕНАЛЬТИ!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил boysib
   168 / 1120
вчера в 20:24
обыгрывать порту, ромы, мариборы, севильи, спартаки и не брать при этом трофеи они и без тебя бы смогли
а вот Цервену обыграли только дома.... это получается,что Звезден круче Баварии?!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   168 / 1120
вчера в 20:23
может и сб Германии бы он взял,а вот Баварию сомневаюсь,насколько понимаю, отношение у других тренеров к Мюнхену негативное,зная какую они политику ведут. Возможно как раз таки Клопп не хочет подобным заниматься, на эту роль как раз подходит Моуриньо.
Чего же Юрку не подписали сразу,как с Дортмунда попёрли? да и зачем такому Великому клубу,тренер неудачник)))) Пусть Ливерпульль тренирует.
kotmyshka
kotmyshka
   240 / 1120
вчера в 19:50
может, когда-нибудь...
nedved10
nedved10 ответил MrAnfielD
   157 / 1120
вчера в 18:47
Да успокойся ты уже...
Уважаемый я спокоен,это вы нервничать должны
MrAnfielD
MrAnfielD ответил nedved10
   454 / 1120
вчера в 18:16
А скомина подходящий рефери
Да успокойся ты уже...
obana777
obana777
   220 / 1120
вчера в 17:25
Сам себя не похвалишь, долго ждать придется похвалу других.
Bayern Best
Bayern Best
   147 / 1120
вчера в 17:24
Что есть то,есть.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   758 / 1120
вчера в 16:42
...АПЛ и ЛЧ ..........всего-то два трофея взять и...навечно в истории АПЛ и УЕФА...
...мы верим в тебя Юрген...
nedved10
nedved10
   157 / 1120
вчера в 16:41
А скомина подходящий рефери
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   379 / 1120
вчера в 16:39
А разве он не прав?
neomessi
neomessi
   161 / 1120
вчера в 16:30
Вот еще кубки бы....и тебе бы цены не было.
boysib
boysib
   309 / 1120
вчера в 16:16
обыгрывать порту, ромы, мариборы, севильи, спартаки и не брать при этом трофеи они и без тебя бы смогли
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   119 / 1120
вчера в 16:10
Пока всё прет.
КЭТиК
КЭТиК
   165 / 1120
вчера в 16:09
Результат есть, и это главное.
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