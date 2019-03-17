Щесны: «Глеб мог добиться большего в футболе, но он любил выпить»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны вспомнил о некоторых своих партнерах по «Арсеналу». Так, от поляка досталось Робину ван Перси, Самиру Насри и Александру Глебу.

Ван Перси мог бы принять другое решение, не уходить в МЮ и достичь многого с «Арсеналом». Иногда он бывает очень высокомерен. Я признаю, что он уехал в МЮ и в следующем сезоне выиграл титул. Однако после этого он сел на скамейку, уехал в Турцию и на этом его большая карьера, по сути, закончилась.

Насри всегда думал, что он какой-то гангстер. У каждого в школе был такой знакомый, у которого есть сильные друзья, и это заставляло его думать, что он крутой.

Глеб мог бы добиться в футболе большего, но он любил выпить.