Щесны: «Глеб мог добиться большего в футболе, но он любил выпить»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны вспомнил о некоторых своих партнерах по «Арсеналу». Так, от поляка досталось Робину ван Перси, Самиру Насри и Александру Глебу.
Ван Перси мог бы принять другое решение, не уходить в МЮ и достичь многого с «Арсеналом». Иногда он бывает очень высокомерен. Я признаю, что он уехал в МЮ и в следующем сезоне выиграл титул. Однако после этого он сел на скамейку, уехал в Турцию и на этом его большая карьера, по сути, закончилась.
Насри всегда думал, что он какой-то гангстер. У каждого в школе был такой знакомый, у которого есть сильные друзья, и это заставляло его думать, что он крутой.
Глеб мог бы добиться в футболе большего, но он любил выпить.
Ранее он также рассказал случай о Джеке Уилшире.
гангстеришка
А все упрекали бедного Дешама за то что он не вызывал его в сборную,но он мудрый человек и своевременно очистил сборную от гангстеров(хулиганов) вроде насри, рибери и бензема
гангстеришка
А все упрекали бедного Дешама за то что он не вызывал его в сборную,но он мудрый человек и своевременно очистил сборную от гангстеров(хулиганов) вроде насри, рибери и бензема
А Войцех играет, играет в одном из лучших клубов Европы.
Важно как гноворить, с сожалением, вот Заваров не заиграл,
Вот Романцев не дотренировал, вот Глеб мог бы и побарселонить.
Люди и про себя бывает признаются.
Не вижу криминала.
А Войцех играет, играет в одном из лучших клубов Европы.
Важно как гноворить, с сожалением, вот Заваров не заиграл,
Вот Романцев не дотренировал, вот Глеб мог бы и побарселонить.
Люди и про себя бывает признаются.
Не вижу криминала.
Не пьющие люди вызывают подозрения
Не пьющие люди вызывают подозрения