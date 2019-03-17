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Щесны: «Глеб мог добиться большего в футболе, но он любил выпить»

вчера, 16:23

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны вспомнил о некоторых своих партнерах по «Арсеналу». Так, от поляка досталось Робину ван Перси, Самиру Насри и Александру Глебу.

Ван Перси мог бы принять другое решение, не уходить в МЮ и достичь многого с «Арсеналом». Иногда он бывает очень высокомерен. Я признаю, что он уехал в МЮ и в следующем сезоне выиграл титул. Однако после этого он сел на скамейку, уехал в Турцию и на этом его большая карьера, по сути, закончилась.

Насри всегда думал, что он какой-то гангстер. У каждого в школе был такой знакомый, у которого есть сильные друзья, и это заставляло его думать, что он крутой.

Глеб мог бы добиться в футболе большего, но он любил выпить.

Ранее он также рассказал случай о Джеке Уилшире. 

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   176 / 1120
сегодня в 00:48
насри гангстер - знатно орнул.
dzvinka
dzvinka
   176 / 1120
сегодня в 00:47
Щесны тоже мог бы добиться большего, если бы не любил покурить в душе и слишком дох**** трепать языком.
Red_team
Red_team
   352 / 1120
вчера в 20:28
Что несет этот пшек? РВП в 29 лет перешел в МЮ и сразу взял АПЛ. За 3 сезона сыграл в 110-ти матчах, о какой скамейке он лялякает? Робину нужно было остаться в Арсенале, тащить его на горбу и бороться за очередное 4-е место? Пшек бы первый без лаптей побежал если бы предложили...
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   331 / 1120
вчера в 18:56
Ха ха
гангстеришка
А все упрекали бедного Дешама за то что он не вызывал его в сборную,но он мудрый человек и своевременно очистил сборную от гангстеров(хулиганов) вроде насри, рибери и бензема
311
311
   51 / 1120
вчера в 18:31
Щесны покуривал в душевой кабинке, но уже забыл об этом!)
azkan
azkan
   226 / 1120
вчера в 18:00
Про Аршавина бы еще вспомнил.. интересно было бы.
azkan
azkan ответил удав
   226 / 1120
вчера в 18:00
не красиво так задним числом о партнерах
В принципе не был бы он откровенен, не узнали бы что за Насри стоят какие то вежливые люди (кстати кто они?) неужели ИГ.. Подозревал, но не знал что РВП таким высокомерным был.. а Глеб пьяницей)))
Roman73
Roman73
   262 / 1120
вчера в 17:57
Насчёт Ван-Перси и Насри , пожалуй справедливые рассуждения.
А Войцех играет, играет в одном из лучших клубов Европы.
Важно как гноворить, с сожалением, вот Заваров не заиграл,
Вот Романцев не дотренировал, вот Глеб мог бы и побарселонить.
Люди и про себя бывает признаются.
Не вижу криминала.
Землянин
Землянин
   178 / 1120
вчера в 17:47
Вечер откровений )))
ДСА
ДСА
   238 / 1120
вчера в 17:41
Про себя бы и рассказывал.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   22 / 1120
вчера в 17:40
Обычно такими откровениями питерские славятся. Неужели в зенит готовится?
ЮЗИК
ЮЗИК
   439 / 1120
вчера в 17:33
Щесны разговорился
kastites
kastites
   425 / 1120
вчера в 17:19
Все пьют
Не пьющие люди вызывают подозрения
112910415
112910415
   77 / 1120
вчера в 17:11
а нужен баланс, как говорят авторитеты
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   197 / 1120
вчера в 17:10
А что он не вспоминает за что Арсений с клуба турнул.
STVA 1
STVA 1
   105 / 1120
вчера в 17:02
Всех обо76(((
волгoдoн
волгoдoн
   235 / 1120
вчера в 16:57
как-то по свински
Igo0rek
Igo0rek
   192 / 1120
вчера в 16:47
Пшек что-то разошелся
Eddja
Eddja
   666 / 1120
вчера в 16:43
Как так можно?
Остапчук 67
Остапчук 67
   258 / 1120
вчера в 16:37
Болтун.
удав
удав
   479 / 1120
вчера в 16:37
не красиво так задним числом о партнерах
Raamtvall
Raamtvall
   461 / 1120
вчера в 16:33
Щесны мог добиться большего в футболе, но выбрал мешок, об который каждый год вытирают ноги в ЛЧ.
Don trambon
Don trambon
   52 / 1120
вчера в 16:29
Ну а я что? А я просто поляк и этим всё сказано.
Leha-ha50
Leha-ha50
   25 / 1120
вчера в 16:29
Да ужжжжж!!! Польский Бубнов, сдает партнеров как последняя .......!!!
ArgonS
ArgonS
   164 / 1120
вчера в 16:25
Истинный поляк, обгадить ближних в крови.
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