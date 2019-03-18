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Месси: «Очень благодарен болельщикам „Бетиса“ за поддержку»

вчера, 09:03
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Бетисом» (4:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. Сам аргентинец оформил хет-трик, после чего болельщики андалусийцев устроили ему овацию.

После поражения «Атлетико» мы не могли терять очки. Это очень важная победа. Сегодня мы воспользовались возможностью и увеличили отрыв от конкурента.

Я очень благодарен болельщикам «Бетиса», такого никогда со мной не было раньше. Они всегда очень хорошо относились к «Барселоне».

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Все комментарии
kust07
kust07
   243 / 1119
вчера в 17:00
Месси красавец! отличный футболист.легенда
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   405 / 1119
вчера в 13:16
Такого футболиста нельзя не уважать. Его ненавидят только глоры и его ненавистники на соккере
BARCDJIN
BARCDJIN ответил FROBI
   171 / 1119
вчера в 12:59
Повторишь свои перлы "оно всё в Турине", если енто достоинство поимеет до кучи вас? Гы-гы-гы... Не прячься если что )
Весееннее обострение у вас..Я вашу кристину не обижал..Князьком клянусь!
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   282 / 1119
вчера в 12:38
Это им понравилось.
Leha-ha50
Leha-ha50
   31 / 1119
вчера в 12:28
Люди оценили гениальность Месси - это нормально!!!
112910415
112910415
   73 / 1119
вчера в 11:35
люди ценят искусство!
hardpony
hardpony
   187 / 1119
вчера в 10:48
да бетису все равно кому хлопать. пришли футбик поглядеть. и на звезду футбола. забил бы 3 гризман какой-то или симеоне яйцами потряс у них-им бы хлопали.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   103 / 1119
вчера в 10:45
Молодцы фаны Бетиса. 👏👏👏
FROBI
FROBI ответил BARCDJIN
   137 / 1119
вчера в 10:27
О чем речь у вас энтого достоинства и нет = оно все в Турине.. Аха-ха)
Повторишь свои перлы "оно всё в Турине", если енто достоинство поимеет до кучи вас? Гы-гы-гы... Не прячься если что )
Ismadiyar
Ismadiyar
   533 / 1119
вчера в 10:21
Лео Месси как всегда гениален, редко встретишь игры где стоя скандируют имя футболиста забившего их команде, и даже поклоняются как болелы Барсы! они увидели в живую игру лучшего игрока мира, им повезло... В целом хорошая игра, жаль только что пропустили и надеюсь у Суареса не тяжелая травма, всех с победой!!!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил FROBI
   171 / 1119
вчера в 10:20
Исправь свою описку: "... обесшарил..." )) а без ентого достоинства никак не катит.
О чем речь у вас энтого достоинства и нет = оно все в Турине..


Аха-ха)
FROBI
FROBI ответил BARCDJIN
   137 / 1119
вчера в 10:15
Да Атлетико и Барса два конкурента непримиримых. Второго места они достойны, несмотря на то что ГоМоналду их обескровил..
Исправь свою описку: "... обесшарил..." ))
а без ентого достоинства никак не катит.
авито
авито
   317 / 1119
вчера в 10:10
Любят Лионеля даже болельщики соперников.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   215 / 1119
вчера в 09:38
Хорошие болельщики, респект =)
BARCDJIN
BARCDJIN
   171 / 1119
вчера в 09:37
Да Атлетико и Барса два конкурента непримиримых. Второго места они достойны, несмотря на то что ГоМоналду их обескровил..
Брулин
Брулин
   55 / 1119
вчера в 09:34
Очередное доказательство Месси хет-триком, что он лучший футболист на планете.Болелам Бетиса респект!!!
mikysss
mikysss
   295 / 1119
вчера в 09:13
Красиво и по спортивному принципу
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