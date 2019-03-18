Месси: «Очень благодарен болельщикам „Бетиса“ за поддержку»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Бетисом» (4:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. Сам аргентинец оформил хет-трик, после чего болельщики андалусийцев устроили ему овацию.

После поражения «Атлетико» мы не могли терять очки. Это очень важная победа. Сегодня мы воспользовались возможностью и увеличили отрыв от конкурента.

Я очень благодарен болельщикам «Бетиса», такого никогда со мной не было раньше. Они всегда очень хорошо относились к «Барселоне».