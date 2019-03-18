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Вальверде: «Наши соперники страдают от Месси, но и наслаждаются его игрой»

вчера, 08:44
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после гостевого матча с «Бетисом» (4:1) прокомментировал тот факт, что болельщики севильского клуба аплодировали нападающему каталонцев Лионелю Месси и даже скандировали его имя.

Аргентинец в отчетном матче оформил хет-трик.

Нашим соперникам достается от Месси, но в то же время они наслаждаются его игрой. Лео в этот раз провел экстраординарный матч, он забил три гола и сделал четвертый. 

Публика признает его талант. Им нравится видеть Месси в расцвете сил, они его уважают.

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
   430 / 1119
вчера в 16:42
Это конечно странноватое.можно наслаждаться игрой Месси и голами но в каком то нейтральной матче. Не в ворота своих.
Alprish
Alprish
   265 / 1119
вчера в 12:47
Удачи Месси!
Ismadiyar
Ismadiyar
   533 / 1119
вчера в 10:20
Барса провела выдающийся матч, радует что команда в хорошей форме, Суарес показывает сумасшедшую форму в последние матчи, что его голы,пасы загляденье, не захотел забивать легким образом (когда вышел 1 на 1) и забил обыграв всю оборону соперника топчик ( а некоторые глорики хотели его продать месяц назад,забыв обо всем что он сделал для команды) Лео Месси как всегда гениален, редко встретишь игры где стоя скандируют его имя, и даже поклоняются как болелы Барсы! они увидели игру лучшего мира, им повезло... В целом хорошая игра, жаль только что пропустили и надеюсь у Суареса не тяжелая травма, всех с победой!!!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Incredulous
   171 / 1119
вчера в 10:18
А вот барсучкам я смотрю дико такое понятие как уважение к сопернику
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Scuderia Ferrari
       171 / 1119
    вчера в 10:17
    А я считаю, что фаны Бетиса неправильно поступили, что аплодировали тому, кто порвал их команду, это лизоблюдство и подхалимство. Команды такого слабого чемпионата, как РФПЛ, играли с Барсой, Баварией, Реалом, МЮ, Ливерпулем, что-то никому даже после поражений а-ля 4:1 или 7:0 не хлопали.
      Incredulous
      Incredulous ответил BARCDJIN
         120 / 1119
      вчера в 10:15
      Даже Гламурцы его уважают..Пока Роналду не видет.. АХа-ах)
      А вот барсучкам я смотрю дико такое понятие как уважение к сопернику
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         4 / 1119
      вчера в 09:43
      А я считаю, что фаны Бетиса неправильно поступили, что аплодировали тому, кто порвал их команду, это лизоблюдство и подхалимство. Команды такого слабого чемпионата, как РФПЛ, играли с Барсой, Баварией, Реалом, МЮ, Ливерпулем, что-то никому даже после поражений а-ля 4:1 или 7:0 не хлопали.
      BARCDJIN
      BARCDJIN
         171 / 1119
      вчера в 09:33
      Даже Гламурцы его уважают..Пока Роналду не видет..


      АХа-ах)
      Крестовский баклан
      Крестовский баклан
         234 / 1119
      вчера в 09:23
      Надо было видеть лицо вратаря после четвертого гола
      ДСА
      ДСА
         246 / 1119
      вчера в 08:59
      Соперники - мазохисты.
      STVA 1
      STVA 1
         112 / 1119
      вчера в 08:50
      Месси сделал игру.
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