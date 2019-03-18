Вальверде: «Наши соперники страдают от Месси, но и наслаждаются его игрой»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после гостевого матча с «Бетисом» (4:1) прокомментировал тот факт, что болельщики севильского клуба аплодировали нападающему каталонцев Лионелю Месси и даже скандировали его имя.

Аргентинец в отчетном матче оформил хет-трик.

Нашим соперникам достается от Месси, но в то же время они наслаждаются его игрой. Лео в этот раз провел экстраординарный матч, он забил три гола и сделал четвертый.

Публика признает его талант. Им нравится видеть Месси в расцвете сил, они его уважают.