ГлавнаяНовости

«Реал» предложит 150 млн евро за Салаха, если не сможет подписать Азара

вчера, 20:59

«Реал» летом рассчитывает заполучить полузащитника «Челси» Эдена Азара. В случае если им не удастся этого сделать, то они попытаются приобрести нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Сообщается, что «королевский клуб» готов заплатить за Салаха 150 миллионов евро.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиПСЖ включился в борьбу за Сессеньона
Вчера, 22:53 Комментарии1
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет отдать Перейру в аренду
Вчера, 21:30 Комментарии3
СлухиБэйл может перейти в «Баварию»
Вчера, 21:26 Комментарии17
СлухиЭктор Эррера подпишет 5-летний контракт с «Атлетико»
Вчера, 21:16 Комментарии1
СлухиПСЖ купит Гризманна, если уйдет Неймар или Мбаппе
Вчера, 19:51 Комментарии8
СлухиБент может продолжить карьеру в Шотландии
Вчера, 19:33 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
рус фан
рус фан
   299 / 1119
сегодня в 02:49
Салах уже второй сезон подряд играет в АПЛ очень результативно, по системе гол+пас просто лучший, этот игрок нужен Реалу, и ему самому полагаю не помешал бы такой переход.
handreb
handreb ответил shur
   48 / 1119
сегодня в 00:59
Ты женщина, ты должна: раз – лежать, и два – тихо. М.М.Жванецкий.
Правильно сказано.
mangoх12
mangoх12 ответил realmadrid92
   40 / 1119
вчера в 23:55
Куда не захожу (новости непосредственно о Реале) везде барсучки. Вы хоть не будьте такими двуличными. Реал один из немногих топ клубов который не тратится, а наоборот зарабатывает, и выигрывает всевозможные титулы. Наверное просто время пришло искать лидера команды по звездности и таланту. Чемпионский состав стареет, нужно искать новых героев для Бернабеу.
ну ты реальный сказочник )) Реал не тратится ахахахах а долги откуда ?
obana777
obana777 ответил KaiserRM
   208 / 1119
вчера в 23:20
Если бы могла,то не сидела бы на диване и не строчила коменты на сокере.
    shur
    shur ответил obana777
       473 / 1119
    вчера в 23:13
    Мешок готов скупить всех лучших. С таким составом не только Зидан, но и я могла бы выигрывать.
    Ты женщина, ты должна: раз – лежать, и два – тихо. М.М.Жванецкий.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       245 / 1119
    вчера в 22:42
    Я бы на месте Переса, купил Мбаппе, Азара или Салаха, топ-цз, и вернул бы Роналду (хотя бы в аренду на 2 года), если не хочет тратить много на него.
    И продал бы лишних из состава Бэйла, Дыртуа и т.д.
    Конечно всех за одно ТО купить почти невозможно. Поэтому, к примеру, Азара можно взять бесплатно, предварительно договорившись с ним, что он не продлит контракт с скупым Абрамовичем. Роналду в аренду. И вложиться в трансфер Мбаппе, можно отдать за него Бэйла, Дыртуа с доплатой.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       245 / 1119
    вчера в 22:37
    Эта обана внизу походу- белладонна
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       245 / 1119
    вчера в 22:36
    Даже не знаю, кто из них полезнее будет Реалу!
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       157 / 1119
    вчера в 22:18
    Салаху идти на понижение смысла нет,надоели эти мешки.
    vovinho11
    vovinho11
       332 / 1119
    вчера в 22:18
    Тогда Азара берите. Салах Ливерпулю нужен
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Kavaro
       189 / 1119
    вчера в 22:15
    Чувак ты же вроде адекватным был года 4-5 назад. Что с тобой стало? Не уж то 3 подряд ЛЧ Реала так повлияли на твою психику?
    Хоть я неадекват,ты же адекват,поэтому будучи адекватом не понимаешь юмор.
    Если серьезно многие гранды хотят перейти в Барсу и Реал,это естественно и ты хотел бы,если играл бы в Пищевике например.
    parallels
    parallels
       2 / 1119
    вчера в 22:10


    😂
    KaiserRM
    KaiserRM ответил obana777
       762 / 1119
    вчера в 22:08
    Мешок готов скупить всех лучших. С таким составом не только Зидан, но и я могла бы выигрывать.
    Если бы могла,то не сидела бы на диване и не строчила коменты на сокере.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       171 / 1119
    вчера в 21:57
    Еще раз ПНХ от ЛИВЕРПУЛЯ!

    АХА_ХА)!
    anyway
    anyway
       124 / 1119
    вчера в 21:47
    салах свой лучший сезон отыграл, сейчас и 50 не стоит
    Kavaro
    Kavaro ответил ALBA BARCELONA 21
       360 / 1119
    вчера в 21:47
    Не получится,все хотят в Барсу.Скоро Азар,Салах,Мбаппе окажутся в Барсе.Отказали предателю Неймару и гопнику Гризману.
    Чувак ты же вроде адекватным был года 4-5 назад. Что с тобой стало? Не уж то 3 подряд ЛЧ Реала так повлияли на твою психику?
    Serg3.12
    Serg3.12
       15 / 1119
    вчера в 21:46
    Не, Азар уже давно готов к Примере!
    Только он!
    Перес, вперёд!)
    Footbolista
    Footbolista ответил realmadrid92
       5 / 1119
    вчера в 21:37
    Вряд ли Салах потянет на героя...
    realmadrid92
    realmadrid92
       608 / 1119
    вчера в 21:34
    Куда не захожу (новости непосредственно о Реале) везде барсучки. Вы хоть не будьте такими двуличными. Реал один из немногих топ клубов который не тратится, а наоборот зарабатывает, и выигрывает всевозможные титулы. Наверное просто время пришло искать лидера команды по звездности и таланту. Чемпионский состав стареет, нужно искать новых героев для Бернабеу.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       189 / 1119
    вчера в 21:21
    Не получится,все хотят в Барсу.Скоро Азар,Салах,Мбаппе окажутся в Барсе.Отказали предателю Неймару и гопнику Гризману.
    Martini_1987
    Martini_1987
       284 / 1119
    вчера в 21:20
    Ахах, маргарин будет курить папирос, что с детства прирос, а не Салаха им))
    FROBI
    FROBI
       137 / 1119
    вчера в 21:19
    Абсолютно ненужный игрок для Реала. Чем-то схожий с Иско, зачем повторяться?
    Азар гораздо сильнее.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       171 / 1119
    вчера в 21:13
    Ждем пнх от Ливерпуля...


    Аха-ха)
    obana777
    obana777
       208 / 1119
    вчера в 21:07
    Мешок готов скупить всех лучших. С таким составом не только Зидан, но и я могла бы выигрывать.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100