«Реал» предложит 150 млн евро за Салаха, если не сможет подписать Азара

вчера, 20:59

«Реал» летом рассчитывает заполучить полузащитника «Челси» Эдена Азара. В случае если им не удастся этого сделать, то они попытаются приобрести нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Сообщается, что «королевский клуб» готов заплатить за Салаха 150 миллионов евро.