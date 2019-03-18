«Реал» предложит 150 млн евро за Салаха, если не сможет подписать Азара

«Реал» летом рассчитывает заполучить полузащитника «Челси» Эдена Азара. В случае если им не удастся этого сделать, то они попытаются приобрести нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Сообщается, что «королевский клуб» готов заплатить за Салаха 150 миллионов евро.
И продал бы лишних из состава Бэйла, Дыртуа и т.д.
Конечно всех за одно ТО купить почти невозможно. Поэтому, к примеру, Азара можно взять бесплатно, предварительно договорившись с ним, что он не продлит контракт с скупым Абрамовичем. Роналду в аренду. И вложиться в трансфер Мбаппе, можно отдать за него Бэйла, Дыртуа с доплатой.
И продал бы лишних из состава Бэйла, Дыртуа и т.д.
Конечно всех за одно ТО купить почти невозможно. Поэтому, к примеру, Азара можно взять бесплатно, предварительно договорившись с ним, что он не продлит контракт с скупым Абрамовичем. Роналду в аренду. И вложиться в трансфер Мбаппе, можно отдать за него Бэйла, Дыртуа с доплатой.
Если серьезно многие гранды хотят перейти в Барсу и Реал,это естественно и ты хотел бы,если играл бы в Пищевике например.
Если серьезно многие гранды хотят перейти в Барсу и Реал,это естественно и ты хотел бы,если играл бы в Пищевике например.
😂
😂
АХА_ХА)!
АХА_ХА)!
Только он!
Перес, вперёд!)
Только он!
Перес, вперёд!)
Азар гораздо сильнее.
Азар гораздо сильнее.
Аха-ха)
Аха-ха)