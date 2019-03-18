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«Челси» отказал «Реалу» в трансфере Азара

вчера, 18:38

Лондонский «Челси» ответил отказом «Реалу» по поводу трансфера Эдена Азара предстоящим летом. При этом в «Челси» прекрасно понимают, что им будет крайне сложно удержать бельгийца в команде в случае, если тот захочет покинуть клуб.

В текущем сезоне Азар провел 29 матчей в чемпионате Англии, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   299 / 1119
сегодня в 02:57
Азар уйдет в Реал этим летом или следующим.
dimagas1
dimagas1 ответил FROBI
   444 / 1119
вчера в 23:31
Ха-ха... контракт Азара заканчивается через год. И тогда они отпустят его за ДЫРКУ от бублика ))) Бизнес однако... привет абраше )
И правильно делают,реалу он через году уже не будет нужен)))
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
   327 / 1119
вчера в 23:14
У Азара контракт заканчивается через год! Поэтому За Бэйла норм клубы не заплатят 100, если у них всё в порядке с головой, или если Бэйл неожиданно не заиграет сильно!
Ну игроку которому осталось полгода доиграть вы же купили у мс за чуть более 20млн
Медив
Медив ответил No problem
   303 / 1119
вчера в 22:15
А зря. Могли б хоть кое-что заработать на нём. Зачем держать чувака который всеми мыслями,уже в Мадриде), отдадут даром?,ОК).
А Челси и так зарабатывает на нем. Его старый контракт очень скромный для звезды таких масштабов. Вон пухлый Игу получает сейчас в Челси столько же. Нормальный чувак запросит раза в два с половиной больше. Так что уже плюс 12 миллионов экономии на годовой зп. Условная замена в лице, ну допустим Коутиньо, будет стоит миллионов 150. Это значит где то 30 миллионов в год, если заключить пятилетний контракт. То есть Азар экономит еще и эту сумму, уже 42 миллиона. Плюс он конечно намного более раскручен в плане маркетинга и просто лучше играет в футбол. Что добавит сверху еще миллионов пятнадцать-двадцать от спонсорских контрактов и лучших спортивных результатов.
Так что если прикинуть, щедрые 70 миллионов Переса это практически тоже самое, что оставить Азара до конца контракта и позволить ему уйти бесплатно. Разницы для Челси никакой. Не говоря уже о том, что 70 миллионов евро это сколько в АПЛ за год получает Кардифф от Ская.
Может для условного Бетиса это и огромные деньги, но в АПЛ это просто несеръезно.
Red_team
Red_team ответил BenderBender
   296 / 1119
вчера в 22:01
Шта?
Какой прекрасный вопрос, мне нужно самому додумать кто такая шта и что она от меня хочет? =)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил kolpankolpan
   59 / 1119
вчера в 21:55
А плакать ему то,что с Челси ему не то,что выиграть что-то проблема,а вообще участвовать в ЛЧ.Годы идут,а титулов с гулькин нос...
BenderBender
BenderBender ответил Red_team
   289 / 1119
вчера в 21:29
Шта?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил вячеслав остапенко
   189 / 1119
вчера в 21:19
Я считаю Челси правильно поступили что не отпустили игрока
Я тоже так считаю.
FROBI
FROBI ответил вячеслав остапенко
   137 / 1119
вчера в 21:15
Я считаю Челси правильно поступили что не отпустили игрока
Ха-ха... контракт Азара заканчивается через год. И тогда они отпустят его за ДЫРКУ от бублика ))) Бизнес однако... привет абраше )
FROBI
FROBI ответил VIPded
   137 / 1119
вчера в 21:13
Лишь бы Эден саботажничать не начал...
Не лишь бы, а начнёт. 100%.
И правильно сделает. Начальник Чукотки перебьётся, пусть местным населением пополняется типа Дзюбиньо )
VIPded
VIPded
   678 / 1119
вчера в 20:35
Лишь бы Эден саботажничать не начал...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Happyboy Barca
   245 / 1119
вчера в 20:27
За бейла хотят 100млн а сами за азара предлагают 78млн
У Азара контракт заканчивается через год! Поэтому
За Бэйла норм клубы не заплатят 100, если у них всё в порядке с головой, или если Бэйл неожиданно не заиграет сильно!
Скептик-11
Скептик-11 ответил Happyboy Barca
   1057 / 1119
вчера в 20:15
За бейла хотят 100млн а сами за азара предлагают 78млн
так у Бэйла сколько чемпионств и трофеев ЛЧ? А у Азара сколько еврокубков? Поэтому и цены соответствующие)))))
40175219386
40175219386
   56 / 1119
вчера в 19:56
неудивительно что отказали, Челси ещё без Азара остаться, полный пипец)
obana777
obana777
   208 / 1119
вчера в 19:41
Правильно сделали!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   327 / 1119
вчера в 19:36
За бейла хотят 100млн а сами за азара предлагают 78млн
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   362 / 1119
вчера в 19:32
Я считаю Челси правильно поступили что не отпустили игрока
STVA 1
STVA 1
   112 / 1119
вчера в 19:29
Учитывая запрет , логичный отказ.
Red_team
Red_team ответил kolpankolpan
   296 / 1119
вчера в 19:26
Чего ему плакать? Это не Спартак при поддержке судейки отскакивающий.таМ игроки !
Ходят городские легенды, что Реал усиленно подкармливал судейский кружок численностью с население небольшого села, отсюда и лояльность к сливкам в элитном турнире, и 3 чашки подряд как следствие(а до этого были еще, но опустим уж их за скобки). Но до Спартака все равно далеко =) Но я совсем не о том толковал ранее. Состав у Реала постарел, обрюзг да прохудился лидером, который теперь самому Реалу в сием турнире будет усиленно пихать по самое нибалуй, потянет ли Зизу на этот раз королевичей? большие вопросы, как бы не вляпался по самые помидоры, что потом репутацию и ванишем не отстирать =) Авантюра, однако. Другое дело - метнул бы седалище в Синьору и чеканил бы чашки СериАла на нейтральной передаче, а в ЛЧ - как пойдет, не взял, да и шут с ней, до него тоже не брали. Тем более бывший сливочный тащер теперь в форме зебры, а это несомненный бонус к мощности карта за руль которого в Турине мог сесть Зизу =)
КЭТиК
КЭТиК
   164 / 1119
вчера в 19:07
Ещё чуток накинут и согласятся.
BARCDJIN
BARCDJIN
   171 / 1119
вчера в 19:05
послали наааа
RedRedTeam
RedRedTeam ответил kolpankolpan
   486 / 1119
вчера в 19:02
Чего ему плакать? Это не Спартак при поддержке судейки отскакивающий.таМ игроки !
Вуахахахаах, реал играет без помощи судьи.
311
311
   54 / 1119
вчера в 19:01
Пусть летом 2020 переходит если захочет, итак играть некому!)
dino-hsv
dino-hsv
   509 / 1119
вчера в 18:55
вопрос в цене...
Comench
Comench
   239 / 1119
вчера в 18:54
Обломали олигарха футбольного.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Red_team
   382 / 1119
вчера в 18:53
Реал сейчас все динамить будут, у Зизу лысина потрескается, когда поймет во что он ввязался и с кем в составе придется играть =) Это ему не с Роналду в составе и Модричами с Кроосами на пике клепать чашки ЛЧ =)
Чего ему плакать? Это не Спартак при поддержке судейки отскакивающий.таМ игроки !
Footbolista
Footbolista
   5 / 1119
вчера в 18:50
Обычный торг)...смотрим дальше...
No problem
No problem
   74 / 1119
вчера в 18:50
А зря.
Могли б хоть кое-что заработать на нём.
Зачем держать чувака который всеми мыслями,уже в Мадриде),
отдадут даром?,ОК).
Red_team
Red_team
   296 / 1119
вчера в 18:43
Реал сейчас все динамить будут, у Зизу лысина потрескается, когда поймет во что он ввязался и с кем в составе придется играть =) Это ему не с Роналду в составе и Модричами с Кроосами на пике клепать чашки ЛЧ =)
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   330 / 1119
вчера в 18:39
Блин я конечно хочу чтоб играл винисиус. Но и Азар не помешает Реалу, пока тот взрослеет
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