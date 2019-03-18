«Челси» отказал «Реалу» в трансфере Азара

вчера, 18:38

Лондонский «Челси» ответил отказом «Реалу» по поводу трансфера Эдена Азара предстоящим летом. При этом в «Челси» прекрасно понимают, что им будет крайне сложно удержать бельгийца в команде в случае, если тот захочет покинуть клуб.

В текущем сезоне Азар провел 29 матчей в чемпионате Англии, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.