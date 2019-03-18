«Челси» отказал «Реалу» в трансфере Азара

Лондонский «Челси» ответил отказом «Реалу» по поводу трансфера Эдена Азара предстоящим летом. При этом в «Челси» прекрасно понимают, что им будет крайне сложно удержать бельгийца в команде в случае, если тот захочет покинуть клуб.
В текущем сезоне Азар провел 29 матчей в чемпионате Англии, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.
Так что если прикинуть, щедрые 70 миллионов Переса это практически тоже самое, что оставить Азара до конца контракта и позволить ему уйти бесплатно. Разницы для Челси никакой. Не говоря уже о том, что 70 миллионов евро это сколько в АПЛ за год получает Кардифф от Ская.
Может для условного Бетиса это и огромные деньги, но в АПЛ это просто несеръезно.
Так что если прикинуть, щедрые 70 миллионов Переса это практически тоже самое, что оставить Азара до конца контракта и позволить ему уйти бесплатно. Разницы для Челси никакой. Не говоря уже о том, что 70 миллионов евро это сколько в АПЛ за год получает Кардифф от Ская.
Может для условного Бетиса это и огромные деньги, но в АПЛ это просто несеръезно.
И правильно сделает. Начальник Чукотки перебьётся, пусть местным населением пополняется типа Дзюбиньо )
И правильно сделает. Начальник Чукотки перебьётся, пусть местным населением пополняется типа Дзюбиньо )
За Бэйла норм клубы не заплатят 100, если у них всё в порядке с головой, или если Бэйл неожиданно не заиграет сильно!
За Бэйла норм клубы не заплатят 100, если у них всё в порядке с головой, или если Бэйл неожиданно не заиграет сильно!
Могли б хоть кое-что заработать на нём.
Зачем держать чувака который всеми мыслями,уже в Мадриде),
отдадут даром?,ОК).
Могли б хоть кое-что заработать на нём.
Зачем держать чувака который всеми мыслями,уже в Мадриде),
отдадут даром?,ОК).