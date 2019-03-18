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«Бенфика» отказалась продавать Ферро в «Ливерпуль»

вчера, 19:25

Защитник «Бенфики» Ферро заинтересовал «Ливерпуль».

Сообщается, что англичане попытались приобрети 21-летнего игрока, но получили отказ. В текущем сезоне футболист провел 5 матчей в чемпионате Португалии и забил 2 гола. Недавно Ферро попал в команду недели Лиги Европы.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   161 / 1119
сегодня в 03:13
Наверное талантливый игрок.
Illuha
Illuha ответил anyway
   634 / 1119
сегодня в 00:49
спасли карьеру игроку...
Ерунду говорите.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   51 / 1119
вчера в 22:49
anyway
Сегодня 22:47
спасли карьеру игроку...
_____________________________________________________________________
Зато в муму угробили Мхитаряна, теперь его карьеру реанимировали в Арсенале. Потом муму испортил Санчеса
anyway
anyway
   124 / 1119
вчера в 21:47
спасли карьеру игроку...
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   322 / 1119
вчера в 20:09
Бабла мало предложили.
КЭТиК
КЭТиК
   164 / 1119
вчера в 20:07
Ждут роста стоимости.
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