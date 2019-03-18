«Бенфика» отказалась продавать Ферро в «Ливерпуль»

Защитник «Бенфики» Ферро заинтересовал «Ливерпуль».
Сообщается, что англичане попытались приобрети 21-летнего игрока, но получили отказ. В текущем сезоне футболист провел 5 матчей в чемпионате Португалии и забил 2 гола. Недавно Ферро попал в команду недели Лиги Европы.
Сегодня 22:47
спасли карьеру игроку...
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Зато в муму угробили Мхитаряна, теперь его карьеру реанимировали в Арсенале. Потом муму испортил Санчеса
Сегодня 22:47
спасли карьеру игроку...
_____________________________________________________________________
Зато в муму угробили Мхитаряна, теперь его карьеру реанимировали в Арсенале. Потом муму испортил Санчеса