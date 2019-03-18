«Бенфика» отказалась продавать Ферро в «Ливерпуль»

вчера, 19:25

Защитник «Бенфики» Ферро заинтересовал «Ливерпуль».

Сообщается, что англичане попытались приобрети 21-летнего игрока, но получили отказ. В текущем сезоне футболист провел 5 матчей в чемпионате Португалии и забил 2 гола. Недавно Ферро попал в команду недели Лиги Европы.