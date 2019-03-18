ПСЖ купит Гризманна, если уйдет Неймар или Мбаппе

ПСЖ проявляет интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну. В случае ухода Неймара или Килиана Мбаппе, Гризманн станет главной трансферной целью французского клуба летом.
Ранее «Барселона» отказалась от покупки Гризманна.
ПСЖ проявляет интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну. В случае ухода Неймара или Килиана Мбаппе, Гризманн станет главной трансферной целью французского клуба летом.
Ранее «Барселона» отказалась от покупки Гризманна.
Могут увезти и Дембеле, и Месси.
Могут увезти и Дембеле, и Месси.