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ПСЖ купит Гризманна, если уйдет Неймар или Мбаппе

вчера, 19:51

ПСЖ проявляет интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну. В случае ухода Неймара или Килиана Мбаппе, Гризманн станет главной трансферной целью французского клуба летом.

Ранее «Барселона» отказалась от покупки Гризманна.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   85 / 1119
вчера в 23:23
похоже боссы Атлетико сильно жалеют что не спихнули Гризмана, что сейчас за него и половину тех денег никто не даст, вот и пускают слухи, что мешки за ним в очереди стоят
Colchoneros
Colchoneros
   100 / 1119
вчера в 22:50
За 250 млн берите!
95-shishani-95
95-shishani-95
   245 / 1119
вчера в 22:26
Если выкупят Мбаппе, ПСЖ отомстит может!
Могут увезти и Дембеле, и Месси.
BARCDJIN
BARCDJIN
   171 / 1119
вчера в 21:13
Интересно может Барса все таки Мбаппе выкупит...кто его знает...и отправит коутиньку к своему братишке 222мару..
kotmyshka
kotmyshka
   268 / 1119
вчера в 21:05
вряд ли
Caniggia
Caniggia
   36 / 1119
вчера в 20:59
А Гризманну это надо, переходить из одной из двух сильнейших лиг мира в шлаковую арабскую мутатень? Пафосная бразильянка пущай и дальше там догнивает, а Мбаппе надо поскорее сматываться из этого цирка в какой-нибудь топ Испании или Англии.
Bjuik
Bjuik
   52 / 1119
вчера в 20:05
Гризманн нарасхват.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   253 / 1119
вчера в 19:59
Не поможет
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