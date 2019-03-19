«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира 22 июня

вчера, 21:57

Московское «Торпедо» проведет выставочную игру с «Шеффилдом». Это старейший клуб в мире. Он был основан в 1857 году. Матч будет приурочен к 95-летию «Торпедо» и состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова 22 июня.