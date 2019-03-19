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«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира 22 июня

вчера, 21:57

Московское «Торпедо» проведет выставочную игру с «Шеффилдом». Это старейший клуб в мире. Он был основан в 1857 году. Матч будет приурочен к 95-летию «Торпедо» и состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова 22 июня.

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Alex34
Alex34
сегодня в 15:44
ровно в 4 утра..
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил handreb
   173 / 1106
сегодня в 04:49
Две Богом забытые команды из нафталина вытащили для посмеяться.
А может их еще по матч ТВ покажут?
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   173 / 1106
сегодня в 04:45
Круть-то какая, все 20 болельщиков педо придут и как обычно устроят дебош.
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   351 / 1106
сегодня в 02:54
скоро динамо будет с педо и шефилдом там играть бугага
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   254 / 1106
сегодня в 01:00
мы-то думали, что самый старый - Спартак) как был рабом, так и останется)
LOpp
LOpp
   18 / 1106
вчера в 23:45
Этот Шеффилд из 8-го дивизиона, но зато действительно самый старый клуб на планете.
beefs
beefs
   310 / 1106
вчера в 23:33
На мешали все в кучу, причём здесь 22 июня...
shur
shur ответил Aчиститель
   312 / 1106
вчера в 23:22
Что есмь такое Торпедо?
...смотри дружок!!!
shur
shur
   312 / 1106
вчера в 23:21
shur
shur
   312 / 1106
вчера в 23:19
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 1106
вчера в 23:18
Удачи Торпедо во всём.
Не только в этой игре.
Сколько лет прошло,а люди помнят футбол,а не бабло вонючее.
kotmyshka
kotmyshka
   226 / 1106
вчера в 23:05
История...
handreb
handreb
   40 / 1106
вчера в 22:55
Две Богом забытые команды из нафталина вытащили для посмеяться.
FROBI
FROBI
   84 / 1106
вчера в 22:42
Когда встречаются 2 старейших дна... дык это ж землетрясение! )
Sergey Z
Sergey Z ответил Aчиститель
   287 / 1106
вчера в 22:38
Что есмь такое Торпедо?
Это было до твоего зачатия! Спроси у папы!!!
Sergey Z
Sergey Z
   287 / 1106
вчера в 22:37
Удачи Торпедо!!!
EAGuar As
EAGuar As
   65 / 1106
вчера в 22:29
В бой пойдут одни старики .. 😍🤩😋
Aчиститель
Aчиститель
   78 / 1106
вчера в 22:02
Что есмь такое Торпедо?
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