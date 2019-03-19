Сборная России приземлилась в Бельгии

Сборная России прилетела в Бельгию. 21 марта россиянам предстоит сыграть со сборной Бельгии в рамках отборочного турнира Евро-2020. Встреча состоится в Брюсселе и начнется в 22:45 по московскому времени.
Приземлились в Бельгии! ✈️ pic.twitter.com/yqSXv52CMc— Сборная России (@TeamRussia) 19 марта 2019 г.
На ЧМ целый месяц хотя бы нашим подтягивали физику, а в нынешнем состоянии... хотя бы пропустили поменьше, чтобы не испортить свои показатели в группе.
На ЧМ целый месяц хотя бы нашим подтягивали физику, а в нынешнем состоянии... хотя бы пропустили поменьше, чтобы не испортить свои показатели в группе.