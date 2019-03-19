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Сборная России приземлилась в Бельгии

вчера, 19:33
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 22:45 Не начался

Сборная России прилетела в Бельгию. 21 марта россиянам предстоит сыграть со сборной Бельгии в рамках отборочного турнира Евро-2020. Встреча состоится в Брюсселе и начнется в 22:45 по московскому времени.

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Все комментарии
Alex34
Alex34
сегодня в 15:50
парашюты у всех раскрылись...?
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   238 / 1106
сегодня в 00:23
уже результат
15511551
15511551 ответил FROBI
   36 / 1106
вчера в 22:08
Откуда возьмётся чудо, если "топовый" Зенит размазывают по полю испанские аутсайдеры? 2 наших лега - Черышев и Головин - с трудом там борются за своё место под солнцем... все остальные пешеходы РПЛ - и вот против них выйдет сборная европейских топ-лиг. На ЧМ целый месяц хотя бы нашим подтягивали физику, а в нынешнем состоянии... хотя бы пропустили поменьше, чтобы не испортить свои показатели в группе.
Согласен. Поэтому написал-...в глубине души... ничейка-это чудо, проиграть достойно- это как только возможно меньше пропустить... в положительный результат не верю. Почему не верю, ты всё подробно изложил, не вижу смысла повторяться
pomor45
pomor45
   219 / 1106
вчера в 22:00
Уже удача. Осталось ещё удачно приземлиться в Казахстане и Москве и избежать травм, чтобы считать вояж для ребят из сборной благополучным для их клубов.
FROBI
FROBI ответил 15511551
   84 / 1106
вчера в 21:51
не верю в положительный результат для нашей сборной с Бельгией, но где то в глубине души надеюсь на чудо, на ничейку. Удачи парням, в любом случае, если проиграть так достойно, чтобы не было стыдно возвращаться
Откуда возьмётся чудо, если "топовый" Зенит размазывают по полю испанские аутсайдеры? 2 наших лега - Черышев и Головин - с трудом там борются за своё место под солнцем... все остальные пешеходы РПЛ - и вот против них выйдет сборная европейских топ-лиг.
На ЧМ целый месяц хотя бы нашим подтягивали физику, а в нынешнем состоянии... хотя бы пропустили поменьше, чтобы не испортить свои показатели в группе.
FROBI
FROBI ответил Крестовский баклан
   84 / 1106
вчера в 21:45
При приземлении надеюсь дно не пробили?
Фотографии с пробитым дном выложат послезавтра )
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   169 / 1106
вчера в 21:23
При приземлении надеюсь дно не пробили?
15511551
15511551
   36 / 1106
вчера в 21:06
не верю в положительный результат для нашей сборной с Бельгией, но где то в глубине души надеюсь на чудо, на ничейку. Удачи парням, в любом случае, если проиграть так достойно, чтобы не было стыдно возвращаться
oncha
oncha
   154 / 1106
вчера в 20:59
Лишь бы на поле ее не приземлили.
kotmyshka
kotmyshka
   226 / 1106
вчера в 20:58
Удачи, конечно...
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   193 / 1106
вчера в 20:52
Ждём футбол
ДСА
ДСА
   194 / 1106
вчера в 20:37
Удачи... Бог даст.
Брулин
Брулин
   45 / 1106
вчера в 20:33
С Бельгией ничья будет пределом мечтаний, а Казахстан, да, нужно обыгрывать
beefs
beefs
   310 / 1106
вчера в 20:15
Ребята, мы болеем за вас!!!
Caniggia
Caniggia
   39 / 1106
вчера в 20:14
Надеюсь, в самолёте никто не бухал, типа, от стресса из-за перелёта.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   314 / 1106
вчера в 20:09
Удачи сборной!
shur
shur
   312 / 1106
вчера в 20:06
...уже пол дела сделали,приземлились!!!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1106
вчера в 19:54
Следующая новость: сборная разместилась в автобусе. Гыгыгы
drug01
drug01
   118 / 1106
вчера в 19:51
Не огорчайте нас!
Glodor
Glodor
   96 / 1106
вчера в 19:42
Осветить путь к стадиону в подробностях.
obana777
obana777
   165 / 1106
вчера в 19:38
О,ё! Какое событие! Завтра им авоську нагрузят и будут приземляться в Москве.
grisser
grisser
   56 / 1106
вчера в 19:36
Успеха сборной России!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 1106
вчера в 19:35
Удачи💪💪💪💪💪
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