Сборная России приземлилась в Бельгии

вчера, 19:33

Сборная России прилетела в Бельгию. 21 марта россиянам предстоит сыграть со сборной Бельгии в рамках отборочного турнира Евро-2020. Встреча состоится в Брюсселе и начнется в 22:45 по московскому времени.