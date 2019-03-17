Гол Глушакова, не пенальти Дзюбы и мир для конкурентов

вчера, 22:11

«Соккер.ру» забавно наблюдать, как фанаты двух команд одновременно ругают арбитра в матче, где футболисты причин для бурной критики в целом не оставили.

«Зенит» очень боялся уступить в Москве

Обе стороны сыграли, как сумели. Семак не дожал с резервом – у него в запасе было больше людей, чтобы сломать игру на удивление «Спартака». А Кононов выпускал молодежь и прикрывался ее возрастом в самом конце. Сделали, что могли, и в целом выдержали выбранные линии поведения.

Лидер боялся гостевого поражения от «Спартака». Факты подтверждают. Владение мячом до перерыва – 43 %, брак – 35 %, количество точных пасов – 104, хотя в среднем «Зенит» отдает вдвое больше аккуратных передач за половину поединка. А тут нервничали и работали примитивно.

Зная эти цифры, вам будет проще понять, можно ли выставлять гостям высокие баллы за игру вторым номером. Стиляга Семак требовал от своей команды хотя бы изредка включаться, обыгрывать один в один и верить в редкие моменты. А Селихов за первый тайм не совершил ни одного сэйва.

Зато увидели два гола. Мяч капитана Глушакова стал юбилейным 1500-м в истории «Спартака» в чемпионатах России (легко догадаться, что это абсолютный рекорд). И хотя при первом повторе под неудачным углом показалось, что Денис был в офсайде в момент передачи Ташаева, позже удалось разглядеть ногу Смольникова.

Игорь выставил правое колено в сторону ворот, испортил попытку оформить Глушакову офсайд. Хотя скорее надо отметить поведение сразу четырех футболистов «Зенита» в голевом моменте. Стояли за спиной у Дениса, оставив капитана перед воротами. Барриоса защитникам «Спартака» тоже стоило прикрывать лучше – подборы после блоков надо выигрывать.

Хозяева не смогли солидно сыграть отрезок сразу после забитого мяча, и «Зенит» этим воспользовался. «Красно-белые» упускали выпады соперника, но сыграли первым номером, и общие цифры матча подтверждают сказанное.

Цифровое измерение матча «Спартак» - «Зенит»

14 ударов за матч (6 в створ) – лучший показатель поединка. Принадлежит «Спартаку». «Зенит» лишь 8 раз попытался попасть в ворота Селихова, и только 1 раз за весь поединок им это удалось в моменте с голом. Получается, у голкипера хозяев 0 сэйвов – редкий случай для противостояния. А у Лунева 5 штук – не зря врачи ставили на ноги.

33.5 километра в час – пиковая скорость в матче, которую сумели развить Айртон и Смольников. Старина Роналду на ЧМ -18 выдал в контратаке с испанцами рывок на скорости 38.6 километра в час, так что хвалим латералей «Спартака» и «Зенита» за попытки, но до мировых рекордов им пока далеко.

35 % бракованных пасов – «Зенит» не улучшил свой показатель первого тайма, и сыграл с мячом скверно. На весь стартовый состав три человека не пуляли мяч, куда попало – Ригони, Азмун и Кузяев. Но и виделись с ним не так часто. К слову, «Зенит» заставили отдать в два раза меньше передач, чем обычно.

11 удачных финтов против 3. Не самый техничный из «Зенита» кандидат в чемпионы? Верно, но и «Спартак» как команда на дриблинг поставить не может. Но почему у них такой солидный перевес? Ответ простой – у одного Айртона четыре обводки, то есть больше, чем у всех 14 игроков «Зенита», которые выходили на поле.

1 500 мяч забил «Спартак» в РПЛ . А также в высшей лиге и РФПЛ , как именовали чемпионат России в новое время. Разумеется, стали первыми в истории, кто добрался до солидной отметки, а юбилейный мяч на счету любимого капитана фанатов «Спартака» - Глушакова. Ирония судьбы, но без участия бани в этом случае.

Каррера пришел – небо не упало

И вызвавший негодование досмотр фанатов перед дерби «Динамо» и «Спартака», и опасения полиции, что появление Карреры на стадионе якобы вызовет драки между поклонниками «красно-белых» - цепочки одной незатейливой цепи. Надо собрать «доказательную» базу для внедрения «Fan ID». И тут чем больше происшествий – тем лучше.

А по сути своей Массимо просто приехал к знакомым погостить в Москве. Но Гурцкая и Трабукки не дружат с Измайловым, Измайлов – с ними, фанаты «Спартака» - со всеми в списке, кроме Карреры. Поэтому теме, которая никак на матч не повлияла, уделили столько внимания. Вот пришел бывший тренер, посидел на игре, ушел – ничего не произошло, максимум пару селфи сделал.

Смольников заработал красную карточку?

Второе предупреждение могло прилететь Игорю на 58 минуте поединка. Смольников имел желтую карточку и зачем-то грубо встретил ударом сзади Ташаева в центре поля. Какой смысл в подобном фоле? Никакого. Есть ли формальный повод показать красную карточку? По правилам – да. Но помните о том, что десятки лет рассказывают в ФИФА и УЕФА . Существует понятие «дух игры», и Москалев не стал накалять ситуацию после не самого грубого, хотя и бессмысленного фола. Повод похвалить арбитра, которого зачем-то ругают обе стороны.

«Зенит» мог рассчитывать на пенальти?

Насчет требований Дзюбы и пенальти, может быть два мнения. Если вы фанат «Зенита», то это одиннадцатиметровый, ведь контакт коленями между защитником и форвардом точно был. Но если не болеете за «Зенит», а просто пробуете понять логику арбитра, то должны отметить – Артем оставил «заднюю» ногу там, где был Кутепов, то есть сочинял нарушение, а не боролся за мяч.

С другой стороны, если покрутить повтор раз 20, чего судья сделать по ходу игры не мог, то увидишь железный формальный повод для пенальти – Илья не сыграл в мяч, нарывался, хотя и успел поставить ногу на землю после столкновения. У Москалева поводов указать на «точку» было больше, чем у Волкова на « РЖД Арене». А вот гол Ивановича отменили правильно – положил руки на спину Кутепову. Получается, Илья – везунчик вечера!

«Спартак» потерял два очка, а «Зенит» приобрел одно?

Или наоборот? Поскольку «Краснодар» проиграл, и петербуржцы об этом знали до матча, то вышли на поле с пониманием – ничья не испортит лидерство, сохранит отрыв от «Спартака» в восемь пунктов, а ЦСКА отстает теперь на пять очков. И это тоже комфортная фора после двух третей пути. Но не самая уверенная.

Стратегия «Зенита» на матч была унылой – игра на отбой с редкими контратаками. Но, как видите по результату матча и удару Ригони в каркас ворот, Семак выбрал эффективный метод. А «Спартак» в своей настырности оказался немного примитивным. Дома всегда надо играть старательно, взвинчивать темп, атаковать, но важно ломать соперника морально.

«Красно-белые» не доказали, что у них стальной характер, и раз «Зенит» не испугался выездного статуса матча, как пугался много раз, то хозяева сочинить второй гол не смогли. Москвичи разрешили петербуржцам играть по счету, и поскольку при такой игре сложно наделать тренерских ошибок – слишком четкая линия поведения у двух команд, то Семак получил то, что хотел.

Сергей Богданович сегодня не был манекеном для шарфа. И хотя «Зенит» остается кандидатом в спорные чемпионы – яркой игры нет, их можно отругать разве что по тому же принципу, что фанаты двух команд ругают арбитра. Другими словами, надо быть предвзятым, чтобы в этой ничьей усмотреть наличие третьей стороны, а не огрехи в игре первых двух.

У конкурентов остается шанс догнать «Зенит»?

Получили ничью, которую лидер хотел увезти домой, а «Спартак» пытался ее избежать атаками, в результате которых позволил гостям отвечать и пользоваться пустыми зонами. «Красно-белые» не дожали лидера в концовке матча, и эта мировая вкупе с победой «Локомотива» над «Краснодаром» делает очень важными три поединка «Зенита».

Первый в Москве – против «железнодорожников» уже 7 апреля, второй – в Краснодаре, где играть в конце второго месяца весны, а третий матч дома – 12 мая против ЦСКА . Также у них есть еще поединок против «Динамо» и выезд к «Ахмату». Другими словами, если коллективное сознательное РПЛ – прямые конкуренты и опасные для лидера середняки, желают навредить Семаку, то у них будет возможность.

Пять пунктов – солидный отрыв, но если «Зенит» будет после вылета из Лиги Европы вымучивать очки, а не набирать их с позиции силы с равными соперниками, то последователи «Спартака» доведут начатое москвичами до конца. Сегодня могла выиграть и одна сторона, и вторая, хотя в целом матч ничейный с числовым преимуществом хозяев. Но главные цифры – на табло, а там две единицы.

«Спартак» и «Зенит» впервые с 2015 года и всего в третий раз в истории российских чемпионатов два раза подряд сыграли вничью. Сильнейшую команду не выявили, хотя сам матч не разочаровал – ошибок в обороне допустили ровно столько, чтобы поединок смотрелся. А что озадачило? У «Зенита» за полтора часа один точный удар по воротам легендарной обороны «Спартака». Согласитесь, так себе показатель для главного кандидата в чемпионы.