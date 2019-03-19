Солист «Бутырки» поздравил Кокорина с днем рождения

Солист группы «Бутырка» Олег Симонов поздравил с днем рождения форварда «Зенита» Александра Кокорина, который сейчас находится в СИЗО.

Как проходят дни рождения за решеткой? В изоляторах торты разрешаются, я думаю, родители и близкие поздравили его. Саша, наверное, с сокамерниками сейчас отмечает свой день рождения. Конечно, там этот праздник не такой веселый, как на воле, но все равно это праздник.

Хотел бы пожелать ему, чтобы в жизни все нормализовалось и скорейшего возвращения к близким, матерям. Группа «Бутырка» от всей души поздравляет его с днем рождения!

Собираемся ли мы выпустить еще одну песню про Кокорина и Мамаева? Время покажет!.