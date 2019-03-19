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Солист «Бутырки» поздравил Кокорина с днем рождения

вчера, 18:09

Солист группы «Бутырка» Олег Симонов поздравил с днем рождения форварда «Зенита» Александра Кокорина, который сейчас находится в СИЗО.

Как проходят дни рождения за решеткой? В изоляторах торты разрешаются, я думаю, родители и близкие поздравили его. Саша, наверное, с сокамерниками сейчас отмечает свой день рождения. Конечно, там этот праздник не такой веселый, как на воле, но все равно это праздник.

Хотел бы пожелать ему, чтобы в жизни все нормализовалось и скорейшего возвращения к близким, матерям. Группа «Бутырка» от всей души поздравляет его с днем рождения!

Собираемся ли мы выпустить еще одну песню про Кокорина и Мамаева? Время покажет!.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Морозовский
   243 / 1106
сегодня в 09:39
Поздравляю Сашу с днём Рождения! Желаю ему после окончания отсидки вынесенного в будущем приговора выйти на свободу с чистой совестью!
Я чуть не заплакал !
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил susanin ultrazenith
   243 / 1106
сегодня в 09:38
В свой ДР поздравляю Сашу и желаю приговора лет так на 20!
А приговора кому, Саше, или себе ? И почему ты поздравляешь его в свой ДР ?
Colchoneros
Colchoneros
   99 / 1106
вчера в 23:21
Присоединяюсь!
Т34
Т34
   59 / 1106
вчера в 22:43
Надо было Кокорину "Мурку" сбацать, в честь дня рождения. По Сеньке и шапка!
ЮЗИК
ЮЗИК
   472 / 1106
вчера в 22:21
Этот год без шампанского наверно справляет
mat73
mat73 ответил susanin ultrazenith
   233 / 1106
вчера в 21:42
В свой ДР поздравляю Сашу и желаю приговора лет так на 20!
Не понял?
?
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   332 / 1106
вчера в 20:55
Потом запилят дуэт с Мамаем))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   314 / 1106
вчера в 20:08
В свой ДР поздравляю Сашу и желаю приговора лет так на 20!
Neymar 10
Neymar 10
   387 / 1106
вчера в 19:43
зачетный заголовок )) эх Саша . если снова будешь себя плохо вести дойдет очередь и до таких групп как Колыма и Пятилетка и магаданское небо . с днем рождения .
Морозовский
Морозовский
   7 / 1106
вчера в 19:35
Поздравляю Сашу с днём Рождения! Желаю ему после окончания отсидки вынесенного в будущем приговора выйти на свободу с чистой совестью!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 1106
вчера в 19:27
Заголовок прекрасный=)
cska plus
cska plus ответил ДАША Д
   14 / 1106
вчера в 19:15
Сегодня Кокоша отдыхает, но без пива.
Нет, без шампанского.
oncha
oncha
   154 / 1106
вчера в 18:43
У солиста больше совести, чем у нашего правосудия.
Zenit_84
Zenit_84
   109 / 1106
вчера в 18:37
А что за первая песня?
Знатог
Знатог
   230 / 1106
вчера в 18:24
Только Солист «Бутырки» поздравил? А ещё кто?
memphis
memphis
вчера в 18:22
Вечер в хату!
ДАША Д
ДАША Д
   213 / 1106
вчера в 18:17
Сегодня Кокоша отдыхает, но без пива.
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