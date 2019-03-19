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Эвра извинился перед ПСЖ

вчера, 23:49
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра извинился перед ПСЖ.

Ранее сообщалось, что парижане хотят подать в суд на Эвра за его высказывания после поражения парижан в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Тогда Эвра в видео в приложении Snapchat назвал игроков парижской команды «гомосексуалами» («faggots»).

Хочу внести ясность. Видео было снято в шутливой форме. Я не хотел никого обидеть или уж тем более оскорбить. Я не гомофоб и ничего не имею против геев. Если я кого-то обидел, то приношу свои извинения.

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sir_Alex
sir_Alex
   47 / 1106
сегодня в 13:24
Забаньте Марченко за "faggots"!!!
Don trambon
Don trambon
   94 / 1106
сегодня в 09:04
Лол. А что игроки ПСЖ молчат и ничего ему в ответ не сказали? Или это для них комплимент, что гомиками их прилюдно назвали?)
hoper
hoper
   720 / 1106
сегодня в 08:19
Эвра что на поле что в жизни особой дипломатией никогда не отличался.Лихо он земляков приопустил
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   613 / 1106
сегодня в 02:13
Судя по переводу стебнулся в очередной раз... )))
Bayern Best
Bayern Best
   147 / 1106
сегодня в 02:07
Походу шейхов испугался и извинился.
Robbaggio
Robbaggio
   320 / 1106
сегодня в 00:42
"Извините, мне очень жаль, что вы гомосексуалисты")
youtomee
youtomee
   437 / 1106
сегодня в 00:12
судя по переводу, он скорее перед геями извинился, а ПСЖ он по-прежнему считает пи....ми
Zenit_84
Zenit_84
   109 / 1106
сегодня в 00:11
Спугнули
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