Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра извинился перед ПСЖ.
Ранее сообщалось, что парижане хотят подать в суд на Эвра за его высказывания после поражения парижан в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Тогда Эвра в видео в приложении Snapchat назвал игроков парижской команды «гомосексуалами» («faggots»).
Хочу внести ясность. Видео было снято в шутливой форме. Я не хотел никого обидеть или уж тем более оскорбить. Я не гомофоб и ничего не имею против геев. Если я кого-то обидел, то приношу свои извинения.