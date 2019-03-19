вчера, 23:49

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра извинился перед ПСЖ .

Ранее сообщалось, что парижане хотят подать в суд на Эвра за его высказывания после поражения парижан в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Тогда Эвра в видео в приложении Snapchat назвал игроков парижской команды «гомосексуалами» («faggots»).