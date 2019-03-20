Сестра Гризманна опровергла слухи об уходе Антуана из «Атлетико»

Сестра нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна прокомментировала слухи о возможном уходе футболиста из мадридской команды.

Конечно, Антуан разочарован вылетом «Атлетико» из Лиги чемпионов. Одна из его главных целей заключалась в том, чтобы выиграть ЛЧ с мадридской командой.

Утомительно читать каждый день новости о том, что мой брат что-то планирует.

Единственные люди, которые представляют интересы моего брата в течение последних двух лет, - это я, наш отец и адвокат.

Сейчас мы разговариваем только с одним клубом. Этот клуб - «Атлетико». И никакой другой.