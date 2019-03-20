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Сестра Гризманна опровергла слухи об уходе Антуана из «Атлетико»

вчера, 09:52

Сестра нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна прокомментировала слухи о возможном уходе футболиста из мадридской команды.

Конечно, Антуан разочарован вылетом «Атлетико» из Лиги чемпионов. Одна из его главных целей заключалась в том, чтобы выиграть ЛЧ с мадридской командой. 

Утомительно читать каждый день новости о том, что мой брат что-то планирует. 

Единственные люди, которые представляют интересы моего брата в течение последних двух лет, - это я, наш отец и адвокат. 

Сейчас мы разговариваем только с одним клубом. Этот клуб - «Атлетико». И никакой другой. 

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответил Lu4nik
   466 / 1081
сегодня в 02:01
как ее звать-то хоть? Симпатичная, не? Кто знает?
вопросы звучат так, как будто ты рассчитываешь, что тебе что-то перепадет
Ravshan878
Ravshan878 ответил obana777
   28 / 1081
вчера в 17:02
Ну да сестра и папуля рулят. ))
Семенного проекта. И.Т.Д.
Misses .))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 1081
вчера в 16:03
Папа, сестра, адвокат... И все кушать просят. И не только хлеб и воду...
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 1081
вчера в 15:51
То самое чувство, когда сестра впряглась за брата) И ей вполне можно верить!
valt134
valt134
   155 / 1081
вчера в 15:30
Гризман,гляжу,пошёл дальше некоторых. У Антуана не только батя, но и Сеструха в личных агентах. Семейный подряд, ЕПТ...
Bayern Best
Bayern Best ответил Бильге Октай
   123 / 1081
вчера в 13:56
бабки большие стали в футболе .... раньше вся семья своими делами занималась .... з/п были относительно маленькими , прав поменьше .... а теперь футболист стал охрененной кормушкой , вот все семейство и пашет на одного кормильца ....
Ты прав! Это уже входит в моду:-).
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 13:16
Сестра рулит!)))
Lu4nik
Lu4nik ответил kotmyshka
   608 / 1081
вчера в 13:11
сестра знает все...
как ее звать-то хоть? Симпатичная, не? Кто знает?
Red_team
Red_team
   211 / 1081
вчера в 12:54
Как же любят сестры, дядя, тети, кумовья, кумовья сестер, сестры кумовьев теть и т.д присасываться к кормушкам футболистов, иногда просто целыми семьями, прям как пиявки, противно уже читать такое
marvel777
marvel777 ответил Бильге Октай
   616 / 1081
вчера в 12:32
Скорее уж он на семейство)
Kresi frok
Kresi frok
   234 / 1081
вчера в 12:25
Сестра видать капитально взяла его за яйки ухаха)))
kotmyshka
kotmyshka
   198 / 1081
вчера в 12:17
сестра знает все...
Бильге Октай
Бильге Октай ответил Bayern Best
   219 / 1081
вчера в 12:00
Ой,блин! Рабьо-мама, Икарди-жена, Гризманн-сестра. Женщины захватили футбол. Скоро племянница Куртуа а потом сноха Боатенга выйдут на сцену. Не футболисты а подкаблучники и подюбочники пошли.
бабки большие стали в футболе .... раньше вся семья своими делами занималась .... з/п были относительно маленькими , прав поменьше .... а теперь футболист стал охрененной кормушкой , вот все семейство и пашет на одного кормильца ....
Bayern Best
Bayern Best
   123 / 1081
вчера в 11:53
Ой,блин!
Рабьо-мама,
Икарди-жена,
Гризманн-сестра.
Женщины захватили футбол. Скоро племянница Куртуа а потом сноха Боатенга выйдут на сцену. Не футболисты а подкаблучники и подюбочники пошли.
Василий 50
Василий 50
   364 / 1081
вчера в 11:39
Гризманн не тянет на роль лидера, а винтик он хороший.
Ему пора искать другой клуб, в котором он станет "одним из", но будет выигрывать трофеи.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   478 / 1081
вчера в 11:34
"Атлетико" уже показал свой максимум - Гризманну лучше уйти
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 11:32
Что-то в последнее время жёны, мамы и сёстры стали вмешиваться в дела футболистов.
Байкал-38.
Байкал-38.
   73 / 1081
вчера в 11:30
Сейчас опять начнётся партия слухов.
Сетка между ног
Сетка между ног
   76 / 1081
вчера в 11:12
В это страшно поверить, но даже Дьзюба сейчас сильнее Гризманна. Сдулся Антуан.
Промес нанёс ему жестокую психотравму, порвав лжечемпионов.)))))
ОПС
ОПС
   378 / 1081
вчера в 11:12
Сестра больше всех знает.
particular
particular
   5 / 1081
вчера в 11:07
Классно!... На пахоте Антуана сразу трое урожай собирают..:))
Степка питерский
Степка питерский
   296 / 1081
вчера в 10:46
сестра хорошо устроилась.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил STVA 1
   11 / 1081
вчера в 10:32
у Дзюбы теща и свояк
obana777
obana777
   156 / 1081
вчера в 10:16
Все близкие родственники знают о дальнейшей судьбе Гризмана, кроме него самого.
КЭТиК
КЭТиК
   163 / 1081
вчера в 10:09
Дыма без огня не бывает, Антуан страхуется, а сам ищет варианты.
mihaluch
mihaluch
   784 / 1081
вчера в 10:03
А двоюродная тётя Глушакова опровергла слух ухода его из "Спартака".
FROBI
FROBI ответил STVA 1
   71 / 1081
вчера в 09:57
У Икарди жена , у Гризмана сестра...семейные ИП прям.
У гнома криминальный батя... Жизнь однако, и чем больше денег, тем больше советчиков )
STVA 1
STVA 1
   77 / 1081
вчера в 09:55
У Икарди жена , у Гризмана сестра...семейные ИП прям.
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