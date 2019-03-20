Сестра Гризманна опровергла слухи об уходе Антуана из «Атлетико»

Сестра нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна прокомментировала слухи о возможном уходе футболиста из мадридской команды.
Конечно, Антуан разочарован вылетом «Атлетико» из Лиги чемпионов. Одна из его главных целей заключалась в том, чтобы выиграть ЛЧ с мадридской командой.
Утомительно читать каждый день новости о том, что мой брат что-то планирует.
Единственные люди, которые представляют интересы моего брата в течение последних двух лет, - это я, наш отец и адвокат.
Сейчас мы разговариваем только с одним клубом. Этот клуб - «Атлетико». И никакой другой.
Семенного проекта. И.Т.Д.
Misses .))
Семенного проекта. И.Т.Д.
Misses .))
Рабьо-мама,
Икарди-жена,
Гризманн-сестра.
Женщины захватили футбол. Скоро племянница Куртуа а потом сноха Боатенга выйдут на сцену. Не футболисты а подкаблучники и подюбочники пошли.
Рабьо-мама,
Икарди-жена,
Гризманн-сестра.
Женщины захватили футбол. Скоро племянница Куртуа а потом сноха Боатенга выйдут на сцену. Не футболисты а подкаблучники и подюбочники пошли.
Ему пора искать другой клуб, в котором он станет "одним из", но будет выигрывать трофеи.
Ему пора искать другой клуб, в котором он станет "одним из", но будет выигрывать трофеи.
Промес нанёс ему жестокую психотравму, порвав лжечемпионов.)))))
Промес нанёс ему жестокую психотравму, порвав лжечемпионов.)))))