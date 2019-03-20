Силва: «Я ожидаю, что Лукман выйдет на новый уровень»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва рассказал о физической форме нападающего своей команды Адемолы Лукмана.

Лукман должен понимать, что тренер хочет от него. Он молодой футболист, но, честно говоря, я ожидаю, что Адемола выйдет на новый уровень уже в этом сезоне.

Я продолжаю верить в него, я не сомневаюсь в его качествах. Но я хочу видеть от него искреннее желание добиться чего-то нового, выйти на другой уровень. Я верю, что он может играть лучше.