ГлавнаяНовости

Силва: «Я ожидаю, что Лукман выйдет на новый уровень»

вчера, 09:20

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва рассказал о физической форме нападающего своей команды Адемолы Лукмана

Лукман должен понимать, что тренер хочет от него. Он молодой футболист, но, честно говоря, я ожидаю, что Адемола выйдет на новый уровень уже в этом сезоне. 

Я продолжаю верить в него, я не сомневаюсь в его качествах. Но я хочу видеть от него искреннее желание добиться чего-то нового, выйти на другой уровень. Я верю, что он может играть лучше. 

Недавно отмечалось, что «Эвертон» отклонил предложение «Лейпцига» по Лукману.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вайсс: «Казахи сильно проводят домашние матчи»
Сегодня, 08:55 Комментарии2
Хави: «Месси – лучший футболист в истории»
Сегодня, 07:54 Комментарии17
Д. Мальдини: «Мечтаю играть за сборную Италии, как мои дед и отец»
Сегодня, 06:48 Комментарии3
Крстаич: «Несомненно, у Йовича есть потенциал, чтобы играть за „Барселону“»
Сегодня, 06:16 Комментарии2
Себальос: «Боюсь, вы ещё не видели лучшего Себальоса в „Реале“»
Сегодня, 05:45 Комментарии7
Выдра: «У Англии очень сильная атака, но не защита. Например, Магуайр...»
Сегодня, 05:12 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
   188 / 1081
вчера в 10:10
Выше седьмого места все равно не прыгнуть в АПЛ.
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 09:23
Лучше продать его.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100