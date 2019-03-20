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Винисиус: «Солари дал мне шанс в „Реале“ и сдержал своё обещание»

вчера, 07:57

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своём отношении к бывшим наставникам команды Хулену Лопетеги и Сантьяго Солари, а также действующему главному тренеру «сливочных» Зинедину Зидану.

Да, мне было грустно, когда Лопетеги покинул команду, потому что он очень помог мне в предсезонке и был моим первым тренером в Европе.

Солари дал мне возможность играть, делать свою работу. К нему я привязан сильнее. Он сказал мне, что хорошая игра в «Кастилье» приведёт меня в главную команду «Реала». И позже, когда я присоединился к первой команде, он дал мне шанс, который обещал.

Я смотрел видео про то, каким игроком был Зидан. Он был невероятным футболистом.

Каземиро признался мне, что испытывает небольшое волнение, когда Зидан произносит речь. Его манера разговаривать довольно отличается от Солари. Зидан – легенда, он выиграл всё что можно, и он особенный.

Зидан сказал мне, чтобы я сохранял спокойствие относительно травмы, чтобы в будущем вернуться ещё сильнее.

Напомним, после ухода Солари с поста главного тренера «Реала» Винисиус поблагодарил 42-летнего специалиста.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   115 / 1081
вчера в 14:37
Будет играть хорошо, Зизу будет ставить, он молодым доверяет тоже
Bayern Best
Bayern Best
   123 / 1081
вчера в 10:19
А Зидан таким водилам не даст. Так что скорее всего ты будешь в аренде.
ariec93
ariec93 ответил Crooclin
   589 / 1081
вчера в 09:48
Доожили...До уровня звёзд мирового футбола уже доросла школота, которая игр Зидана вживую не видела...
Ну да, получается Зизу когда свою последнюю игру в финале сыграл, Винисиус только в 1ый класс готовился пойти.
FROBI
FROBI
   71 / 1081
вчера в 09:47
Комплимент Солари имеет обратную сторону. С одной стороны, хорошо, что дал шанс молодому парню, но с другой, заездил его... Всё-таки на 18-летнем строить игру и тушить им все пожары - рановато. Нужно постепенно подводить его на топ-уровень.
Смотрю Монако, где Головин тоже еще не дотягивает до уровня их чемпа, но с него не выжимают последние жилы, 60-70 минут и на лавку.
beefs
beefs
   284 / 1081
вчера в 09:34
Не переживай, все ОК!
wingback
wingback
   343 / 1081
вчера в 09:30
Главное было слово перед негром держать в ущерб результату...
ДАША Д
ДАША Д
   239 / 1081
вчера в 09:01
Ну хоть добро помнит.
Crooclin
Crooclin
   621 / 1081
вчера в 08:30
Доожили...До уровня звёзд мирового футбола уже доросла школота, которая игр Зидана вживую не видела...
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 08:22
Винисиус очень хорош.
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