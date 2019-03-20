Винисиус: «Солари дал мне шанс в „Реале“ и сдержал своё обещание»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своём отношении к бывшим наставникам команды Хулену Лопетеги и Сантьяго Солари, а также действующему главному тренеру «сливочных» Зинедину Зидану.

Да, мне было грустно, когда Лопетеги покинул команду, потому что он очень помог мне в предсезонке и был моим первым тренером в Европе.

Солари дал мне возможность играть, делать свою работу. К нему я привязан сильнее. Он сказал мне, что хорошая игра в «Кастилье» приведёт меня в главную команду «Реала». И позже, когда я присоединился к первой команде, он дал мне шанс, который обещал.

Я смотрел видео про то, каким игроком был Зидан. Он был невероятным футболистом.

Каземиро признался мне, что испытывает небольшое волнение, когда Зидан произносит речь. Его манера разговаривать довольно отличается от Солари. Зидан – легенда, он выиграл всё что можно, и он особенный.

Зидан сказал мне, чтобы я сохранял спокойствие относительно травмы, чтобы в будущем вернуться ещё сильнее.