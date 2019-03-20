Видич: «Конечно, я бы хотел видеть Алдервейрелда в МЮ»

Бывший сербский футболист Неманья Видич прокомментировал возможный переход защитника Тоби Алдервейрелда из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед».

Конечно, я бы хотел видеть Алдервейрелда в МЮ . Но я думаю, что клуб должен иметь приоритеты.