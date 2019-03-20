Видич: «Конечно, я бы хотел видеть Алдервейрелда в МЮ»

Бывший сербский футболист Неманья Видич прокомментировал возможный переход защитника Тоби Алдервейрелда из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед».
Конечно, я бы хотел видеть Алдервейрелда в МЮ. Но я думаю, что клуб должен иметь приоритеты.
Если вы хотите в следующем сезоне участвовать в Лиге чемпионов и бороться за АПЛ, вы должны укреплять свои позиции на поле. Вам необходима глубина состава.
А по поводу "связываться со ШПОРАМИ" или нет, хочу напомнить несколько фактов из более новой истории МУ:
1 раз "связались" (Шерингем): благодаря Тедди взяли ЛЧ против "Байерн" /Мюнхена/.
2 раз "связались" (Каррик): Майкл не только тащил на себе всю оборону МУ 7-8 сезонов, но был и капитаном команды.
3 раз "связались" (Бербатов): не зря в Европе Димитра называют "Балканским Марадоной". Наблюдать за его игрой это просто наслаждаться футболом. У вас таких игроков-художников игры никогда не было. Ваша философия футбола это лесорубы и дровосеки. Так что просто тихо благодарите.
А по поводу "связываться со ШПОРАМИ" или нет, хочу напомнить несколько фактов из более новой истории МУ:
1 раз "связались" (Шерингем): благодаря Тедди взяли ЛЧ против "Байерн" /Мюнхена/.
2 раз "связались" (Каррик): Майкл не только тащил на себе всю оборону МУ 7-8 сезонов, но был и капитаном команды.
3 раз "связались" (Бербатов): не зря в Европе Димитра называют "Балканским Марадоной". Наблюдать за его игрой это просто наслаждаться футболом. У вас таких игроков-художников игры никогда не было. Ваша философия футбола это лесорубы и дровосеки. Так что просто тихо благодарите.