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Видич: «Конечно, я бы хотел видеть Алдервейрелда в МЮ»

вчера, 09:02

Бывший сербский футболист Неманья Видич прокомментировал возможный переход защитника Тоби Алдервейрелда из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед».

Конечно, я бы хотел видеть Алдервейрелда в МЮ. Но я думаю, что клуб должен иметь приоритеты. 

Если вы хотите в следующем сезоне участвовать в Лиге чемпионов и бороться за АПЛ, вы должны укреплять свои позиции на поле. Вам необходима глубина состава. 

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 12:10
Гена Орлов не хочет видеть Алдервейрелда в "Зените". По вполне понятным причинам 😁😁😁
Red_team
Red_team ответил Vasya Vasev
   211 / 1081
вчера в 11:55
Ну НЕ старый, но однозначно уже не молодой. А по поводу "связываться со ШПОРАМИ" или нет, хочу напомнить несколько фактов из более новой истории МУ: 1 раз "связались" (Шерингем): благодаря Тедди взяли ЛЧ против "Байерн" /Мюнхена/. 2 раз "связались" (Каррик): Майкл не только тащил на себе всю оборону МУ 7-8 сезонов, но был и капитаном команды. 3 раз "связались" (Бербатов): не зря в Европе Димитра называют "Балканским Марадоной". Наблюдать за его игрой это просто наслаждаться футболом. У вас таких игроков-художников игры никогда не было. Ваша философия футбола это лесорубы и дровосеки. Так что просто тихо благодарите.
30 лет уже, пару сезонов только на уровне сможет сыграть, ну тройку от силы, а Шпоры запросят гору золота за него, нет уж, оставте себе предпенсионного баночника, раньше продавать нужно было, а не ломить заоблачную сумму. По первому пункту согласен, по второму тоже в принципе, но не тащил прям, серым кардиналом был. Третий пункт - квинтэссенция психоделического бреда, Берба - техничная деревяшка(вот такой парадокс), не сказать что провальный трансфер, но и не мегапопадание, неплохо отыграл и не более. У МЮ были толпы футболистов, которые и во влажных мечтах Шпорам не снились. Так-то Шпоры - прыщ на фоне МЮ
Vasya Vasev
Vasya Vasev ответил Red_team
вчера в 11:39
Старый он уже, молодых нужно искать, да и пошли Шпоры на все 4 стороны, с ними связываться - это сплошная головная боль
Ну НЕ старый, но однозначно уже не молодой.
А по поводу "связываться со ШПОРАМИ" или нет, хочу напомнить несколько фактов из более новой истории МУ:
1 раз "связались" (Шерингем): благодаря Тедди взяли ЛЧ против "Байерн" /Мюнхена/.
2 раз "связались" (Каррик): Майкл не только тащил на себе всю оборону МУ 7-8 сезонов, но был и капитаном команды.
3 раз "связались" (Бербатов): не зря в Европе Димитра называют "Балканским Марадоной". Наблюдать за его игрой это просто наслаждаться футболом. У вас таких игроков-художников игры никогда не было. Ваша философия футбола это лесорубы и дровосеки. Так что просто тихо благодарите.
Red_team
Red_team
   211 / 1081
вчера в 11:15
Старый он уже, молодых нужно искать, да и пошли Шпоры на все 4 стороны, с ними связываться - это сплошная головная боль
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 09:18
Куры врядли захотят расстаться с ним.
КЭТиК
КЭТиК
   163 / 1081
вчера в 09:03
Тоттенхэм дёшево не отдаст.
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