«Ювентус» решил летом отправиться в предсезонное турне по Азии, а не по США.
Причина - риск задержания форварда команды Криштиану Роналду властями этого государства в рамках расследования по делу об изнасиловании. Прошлой осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что португалец изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.
Таким образом, туринцы проведут матчи очередного Международного Кубка Чемпионов в Китае и Сингапуре. Соперники - «Тоттенхэм» и МЮ.
Многих россиян там "ждут" не меньше этого португальца. Спросите у кота Скрыпалей )
Многих россиян там "ждут" не меньше этого португальца. Спросите у кота Скрыпалей )
У его дети и те с пробирки .
У его дети и те с пробирки .
Да и фиг с ним, рынок Азии сейчас тоже не уступает Американскому, если не превосходит его.
Да и фиг с ним, рынок Азии сейчас тоже не уступает Американскому, если не превосходит его.