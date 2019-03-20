«Ювентус» откажется от тура по США из-за Роналду

вчера, 23:37

«Ювентус» решил летом отправиться в предсезонное турне по Азии, а не по США .

Причина - риск задержания форварда команды Криштиану Роналду властями этого государства в рамках расследования по делу об изнасиловании. Прошлой осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что португалец изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.