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«Ювентус» откажется от тура по США из-за Роналду

вчера, 23:37

«Ювентус» решил летом отправиться в предсезонное турне по Азии, а не по США

Причина - риск задержания форварда команды Криштиану Роналду властями этого государства в рамках расследования по делу об изнасиловании. Прошлой осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что португалец изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.

Таким образом, туринцы проведут матчи очередного Международного Кубка Чемпионов в Китае и Сингапуре. Соперники -  «Тоттенхэм» и МЮ.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
   71 / 1081
сегодня в 08:33
Критиканы Роналду (неважно, что там было или нет) лучше бы задумались о том, КАК рулят Штаты. Им побоку кто откуда, и какая звёздность. Насилуют любое право под себя как хотят.
Многих россиян там "ждут" не меньше этого португальца. Спросите у кота Скрыпалей )
vale46
vale46
   394 / 1081
сегодня в 07:56
ПО Колхозу Шишанутовка проведите турне,порадуйте там одного...
3ton
3ton
   376 / 1081
сегодня в 07:11
Как может гей износиловать женщину ?)
У его дети и те с пробирки .
cska plus
cska plus
   13 / 1081
сегодня в 07:05
Рона надо беречь.
ЮЗИК
ЮЗИК
   459 / 1081
сегодня в 06:36
Ждите санкций от Америке
Бильге Октай
Бильге Октай
   219 / 1081
сегодня в 06:06
гей насильник .... таково мир еще не знал ....
ДСА
ДСА
   188 / 1081
сегодня в 04:46
Американцы, если захотят, везде Роналду достанут
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   165 / 1081
сегодня в 04:39
Сгоняли бы в турне по Марокко, порадовали Кристину.
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 1081
сегодня в 03:01
А, все никак прошлое не могут забыть...Что было, то было! Во всяком случае его жена точно в это не верит.
Зидан 1972
Зидан 1972
   542 / 1081
сегодня в 01:19
у него своя жизнь, в футбол играет хорошо, а остальное на совести всех публичных людей!
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Adonius
   542 / 1081
сегодня в 01:17
А разве он может изнасиловать?
Кетрин такой же вопрос задала,,,,,,
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко ответил Зидан 1972
   595 / 1081
сегодня в 01:15
да что с тобой?Наверняка ты больше чем его жена пишешь и мыслишь о нем"УСПОКОЙСЯ!
я спокоен!!! какая его жена фейковая которая)))
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил дельфин непешеход из морокко
   542 / 1081
сегодня в 01:11
а вообще новость правильно из разряда слухов ведь ни в какое турне не по азии не в америку пеналду не поедет так как он едет в марокко у него турне туда не только летом
да что с тобой?Наверняка ты больше чем его жена пишешь и мыслишь о нем"УСПОКОЙСЯ!
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   595 / 1081
сегодня в 01:07
а вообще новость правильно из разряда слухов ведь ни в какое турне не по азии не в америку пеналду не поедет так как он едет в марокко у него турне туда не только летом
Adonius
Adonius
   401 / 1081
сегодня в 00:56
А разве он может изнасиловать?
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко ответил Так Себе Аналитик
   595 / 1081
сегодня в 00:50
Ты таки определись, гей он или насильник, и после этого уж пости, а то смешно получается.
в том то и дело что это "оно"))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Мароканский передвижной дельфинарий
   22 / 1081
сегодня в 00:43
Как можно защищать уголовника насильника и лгбтшника ..к тому же сомнительного ныряльщика на футбольном поле..еще и завистника и вечно передразнивающего всех ..надо быть таким же
Ты таки определись, гей он или насильник, и после этого уж пости, а то смешно получается.
drug01
drug01
   102 / 1081
сегодня в 00:22
Зачем им эта икона? Они
kotmyshka
kotmyshka
   198 / 1081
сегодня в 00:21
Деньги можно заработать и в Азии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   118 / 1081
сегодня в 00:07
    Zenit_84
    Zenit_84
       89 / 1081
    сегодня в 00:03
    Рецидивист)
    ElaineCassidy
    ElaineCassidy
       570 / 1081
    сегодня в 00:03
    Криштиану Роналду занят более важными делами чем насиловать кого либо.
    Sunny.
    Sunny.
       85 / 1081
    сегодня в 00:02
    Кристин теперь не выездной
    vovinho11
    vovinho11 ответил NGY
       281 / 1081
    вчера в 23:57
    Америкосы прям истинные болельщики соккера. Азиаты больше в нем разбираются, я так думаю
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       327 / 1081
    вчера в 23:57
    Как можно защищать уголовника насильника и лгбтшника ..к тому же сомнительного ныряльщика на футбольном поле..еще и завистника и вечно передразнивающего всех ..надо быть таким же
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       327 / 1081
    вчера в 23:55
    Изнасилование было 10000% иначе лгбтшник бы поехал ...чего бояться если ты ничего не делал ..позорище ..и 10000% доказательство
    parallels
    parallels
       4 / 1081
    вчера в 23:44
    приезжайте в воронеж.
    NGY
    NGY
       55 / 1081
    вчера в 23:40
    Просто идиотизм какой-то выдумали с этим изнлсилованием.

    Да и фиг с ним, рынок Азии сейчас тоже не уступает Американскому, если не превосходит его.
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