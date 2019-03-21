Каналес замаскировал шрам от операций татуировкой

вчера, 18:04

Полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес придумал оригинальный способ, чтобы замаскировать свой шрам на левом колене из-за многочисленных операций: футболист трижды рвал крестообразную связку.

Каналес решил при помощи татуировки сделать из длинного шрама скелет рыбы.

«Я сидел с другом, и мы подумали, что шрам может стать основой для скелета рыбы. Это могла также быть шея жирафа, да и много чего еще, но мне понравился именно этот вариант», — прокомментировал сам футболист.

Pedazo de PORTADA este jueves del diario @marca con Sergio Canales. Jamás se rindió y ahora sigue disfrutando del fútbol y agrandando su figura. pic.twitter.com/XwQhYxLjse — Fútbol Total (@FT_Total) 21 марта 2019 г.

Ранее сообщалось, что футболистом интересовался «Беневенто».