Каналес замаскировал шрам от операций татуировкой

Полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес придумал оригинальный способ, чтобы замаскировать свой шрам на левом колене из-за многочисленных операций: футболист трижды рвал крестообразную связку.
Каналес решил при помощи татуировки сделать из длинного шрама скелет рыбы.
«Я сидел с другом, и мы подумали, что шрам может стать основой для скелета рыбы. Это могла также быть шея жирафа, да и много чего еще, но мне понравился именно этот вариант», — прокомментировал сам футболист.
Ранее сообщалось, что футболистом интересовался «Беневенто».