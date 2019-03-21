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Каналес замаскировал шрам от операций татуировкой

вчера, 18:04

Полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес придумал оригинальный способ, чтобы замаскировать свой шрам на левом колене из-за многочисленных операций: футболист трижды рвал крестообразную связку.

Каналес решил при помощи татуировки сделать из длинного шрама скелет рыбы.

«Я сидел с другом, и мы подумали, что шрам может стать основой для скелета рыбы. Это могла также быть шея жирафа, да и много чего еще, но мне понравился именно этот вариант», — прокомментировал сам футболист.

Ранее сообщалось, что футболистом интересовался «Беневенто».

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   92 / 1015
сегодня в 00:27
Как то не айс.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   533 / 1015
вчера в 18:57
Шрамы украшают мужчину.
Doktor S
Doktor S
   146 / 1015
вчера в 18:47
К чему такие подробности?
a3r3v3
a3r3v3
   358 / 1015
вчера в 18:17
Этим "оригинальным способом" еще при царе Горохе шрамы скрывали
Sergey Z
Sergey Z
   234 / 1015
вчера в 18:08
Вот это новость!!!:)))
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