Аршавин стал послом Евро-2020

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года.
В состав послов турнира вошли 34 футболиста из 12 стран.
Англия: Стив Макманаман, полуфиналист ЕВРО-96
Англия: Майкл Оуэн, четвертьфиналист ЕВРО-2004
Англия: Алан Ширер, полуфиналист ЕВРО-96
Германия: Юрген Клинсманн, победитель ЕВРО-1996
Германия: Лотар Маттеус, победитель ЧЕ-1980
Греция: Ангелос Харистеас, победитель ЕВРО-2004
Греция: Антонис Никополидис, победитель ЕВРО-2004
Дания: Бриан Лаудруп, победитель ЧЕ-1992
Дания: Петер Шмейхель, победитель ЧЕ-1992
Испания: Гаиска Мендьета, участник ЕВРО-2004
Испания: Карлес Пуйоль, победитель ЕВРО-2008
Испания: Хаби Алонсо, победитель ЕВРО-2008
Испания: Хави Эрнандес, победитель ЕВРО-2008
Италия: Алессандро Дель Пьеро, финалист ЕВРО-2000
Италия: Джанлука Дзамбротта, финалист ЕВРО-2000
Нидерланды: Рууд Гуллит, победитель ЧЕ-1988
Нидерланды: Патрик Клюйверт, полуфиналист ЕВРО-2000 и ЕВРО-2004
Нидерланды: Кларенс Зеедорф, полуфиналист ЕВРО-2000 и ЕВРО-2004
Португалия: Деку, финалист ЕВРО-2004
Португалия: Луиш Фигу, финалист ЕВРО-2004
Португалия: Нуну Гомеш, финалист ЕВРО-2004
Португалия: Манише, финалист ЕВРО-2004
Португалия: Витор Байя, полуфиналист ЕВРО-2000
Португалия: Рикарду Карвалью, победитель ЕВРО-2016
Россия: Андрей Аршавин, полуфиналист ЕВРО-2008
Франция: Марсель Десайи, победитель ЕВРО-2000
Франция: Юрий Джоркаефф, победитель ЕВРО-2000
Франция: Тьерри Анри, победитель ЕВРО-2000
Франция: Кристиан Карембе, победитель ЕВРО-2000
Франция: Робер Пирес, победитель ЕВРО-2000
Франция: Давид Трезеге, победитель ЕВРО-2000
Чехия: Карел Поборски, финалист ЕВРО-96
Чехия: Владимир Шмицер, финалист ЕВРО-96
Швеция: Хенрик Ларссон, полуфиналист ЧМ-1994
Напомним, что недавно Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб молодежной академии «Зенита».
Туда ему и дорога!
Успехов Аршавину!
Туда ему и дорога!
Успехов Аршавину!
Большая честь для него!
Очень рады за него!
Успехов Андрею Аршавину в пропаганде футбола!
Большая честь для него!
Очень рады за него!
Успехов Андрею Аршавину в пропаганде футбола!
https://www.youtube.com/watch?v=73hYQUb4FFQ