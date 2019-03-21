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Аршавин стал послом Евро-2020

вчера, 13:48

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года. 

В состав послов турнира вошли 34 футболиста из 12 стран.
Англия: Стив Макманаман, полуфиналист ЕВРО-96
Англия: Майкл Оуэн, четвертьфиналист ЕВРО-2004
Англия: Алан Ширер, полуфиналист ЕВРО-96
Германия: Юрген Клинсманн, победитель ЕВРО-1996
Германия: Лотар Маттеус, победитель ЧЕ-1980
Греция: Ангелос Харистеас, победитель ЕВРО-2004
Греция: Антонис Никополидис, победитель ЕВРО-2004
Дания: Бриан Лаудруп, победитель ЧЕ-1992
Дания: Петер Шмейхель, победитель ЧЕ-1992
Испания: Гаиска Мендьета, участник ЕВРО-2004
Испания: Карлес Пуйоль, победитель ЕВРО-2008
Испания: Хаби Алонсо, победитель ЕВРО-2008
Испания: Хави Эрнандес, победитель ЕВРО-2008
Италия: Алессандро Дель Пьеро, финалист ЕВРО-2000
Италия: Джанлука Дзамбротта, финалист ЕВРО-2000
Нидерланды: Рууд Гуллит, победитель ЧЕ-1988
Нидерланды: Патрик Клюйверт, полуфиналист ЕВРО-2000 и ЕВРО-2004
Нидерланды: Кларенс Зеедорф, полуфиналист ЕВРО-2000 и ЕВРО-2004
Португалия: Деку, финалист ЕВРО-2004
Португалия: Луиш Фигу, финалист ЕВРО-2004
Португалия: Нуну Гомеш, финалист ЕВРО-2004
Португалия: Манише, финалист ЕВРО-2004
Португалия: Витор Байя, полуфиналист ЕВРО-2000
Португалия: Рикарду Карвалью, победитель ЕВРО-2016
Россия: Андрей Аршавин, полуфиналист ЕВРО-2008
Франция: Марсель Десайи, победитель ЕВРО-2000
Франция: Юрий Джоркаефф, победитель ЕВРО-2000
Франция: Тьерри Анри, победитель ЕВРО-2000
Франция: Кристиан Карембе, победитель ЕВРО-2000
Франция: Робер Пирес, победитель ЕВРО-2000
Франция: Давид Трезеге, победитель ЕВРО-2000
Чехия: Карел Поборски, финалист ЕВРО-96
Чехия: Владимир Шмицер, финалист ЕВРО-96
Швеция: Хенрик Ларссон, полуфиналист ЧМ-1994

Напомним, что недавно Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб молодежной академии «Зенита». 

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Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22 ответил тумба-юмба
   419 / 1015
сегодня в 19:47
Аршавин забил победный 3й гол,тем самым похоронив сборную Голандию,после матча Аршавин был признан лучшим игроком матча.
тумба-юмба
тумба-юмба ответил yrasikos22
   384 / 1015
сегодня в 10:15
Маловато ?выше этого только гол в финале мог быть,но и этот гол был на вес золота особенно для Российского футбола и болельщиков тогда.
На секундочку победный гол, если мне память не изменяет забил Торбинский.
mortid
mortid
   313 / 1015
сегодня в 03:50
Посмотрел фамилии остальных и что-то чувство стыда одолело. В России что, не нашлось более достойного представителя? А так список выглядит как в той поговорке, в семье не без урода.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   650 / 1015
сегодня в 02:23
Достойный кандидат.
Sysanin101
Sysanin101 ответил BarcelonaB
   582 / 1015
вчера в 22:03
Очень крутая компания собралась....вопрос,что тут делает аршавин
Андрей крутой и в компанию ПОПАЛ крутую - футбольную!
Туда ему и дорога!
Успехов Аршавину!
Sysanin101
Sysanin101
   582 / 1015
вчера в 22:02
Поздравляем Андрея с назначением!
Большая честь для него!
Очень рады за него!
Успехов Андрею Аршавину в пропаганде футбола!
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   221 / 1015
вчера в 20:52
Молодец, Андрей!
VV V
VV V
   317 / 1015
вчера в 19:35
Сколько же дармоедов УЕФА кормит......
time out
time out ответил Литейный 4
   50 / 1015
вчера в 19:17
Солидная компашка собирается. Гыгыгы
Компашка-то компашка, а стыдно за зенит!
Багров-брат
Багров-брат
   94 / 1015
вчера в 18:00
Андрея послали? Первый шаг в стан чиновников. Скоро Андрей Сергеевич перейдёт на другую сторону...)))
shur
shur
   211 / 1015
вчера в 17:42
...Андрей Сергеевич с повышением,Черчесов призадумался!!!
yrasikos22
yrasikos22 ответил тумба-юмба
   419 / 1015
вчера в 17:41
Если только за это,то как то маловато.
Маловато ?выше этого только гол в финале мог быть,но и этот гол был на вес золота особенно для Российского футбола и болельщиков тогда.
тумба-юмба
тумба-юмба ответил yrasikos22
   384 / 1015
вчера в 17:37
Вот за это,гол легенды !!! https://www.youtube.com/watch?v=73hYQUb4FFQ
Если только за это,то как то маловато.
yrasikos22
yrasikos22 ответил тумба-юмба
   419 / 1015
вчера в 17:33
Он то за какие заслуги туда попал?Наверное хорошо в англии лавку своей опой полировал,англосаксы остались довольны.
Вот за это,гол легенды !!!
Морозовский
Морозовский
   8 / 1015
вчера в 17:12
Или его пошлют, или он пошлёт!
Bagula
Bagula
   330 / 1015
вчера в 16:46
Отличный вариант, удачи Андрею!
тумба-юмба
тумба-юмба
   384 / 1015
вчера в 16:29
Он то за какие заслуги туда попал?Наверное хорошо в англии лавку своей опой полировал,англосаксы остались довольны.
kasyak7
kasyak7
   648 / 1015
вчера в 16:01
Теперь Аршавин как посол,официально укажет всем где их проблемы)
тумба-юмба
тумба-юмба
   384 / 1015
вчера в 15:42
Сегодня аршавин стал послом,вчера чемпион кикбоксёр стал губернатором,чудны господи дела твои.
ioann
ioann
вчера в 15:33
Думаю что сборная команда из вышеперечисленных персонажей и сейчас бы неплохо выступила
BarcelonaB
BarcelonaB
   740 / 1015
вчера в 15:32
Очень крутая компания собралась....вопрос,что тут делает аршавин
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1015
вчера в 15:30
Солидная компашка собирается. Гыгыгы
Сетка между ног
Сетка между ног
   21 / 1015
вчера в 15:20
Хоть не дыркинфеев!
Знатог
Знатог
   185 / 1015
вчера в 14:54
а наши финалисты-88?
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   74 / 1015
вчера в 14:41
Почему мои друзья спартачи про чипсы не шутят на этой ветке ? Что такое ?
kotmyshka
kotmyshka
   167 / 1015
вчера в 14:38
Вот Андрюху и послали...
Adonius
Adonius
   276 / 1015
вчера в 14:36
У нас больше и некого. Ну, если только по приколу, Егорку титова.
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Kurt Bekelman
   730 / 1015
вчера в 14:23
у Хенрика Ларссона на Евро 2004 был четвертьфинал. Не в 2000
Исправили
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   105 / 1015
вчера в 14:15
у Хенрика Ларссона на Евро 2004 был четвертьфинал. Не в 2000
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   242 / 1015
вчера в 14:14
Больше и некому
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