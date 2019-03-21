Аршавин стал послом Евро-2020

вчера, 13:48

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года.

В состав послов турнира вошли 34 футболиста из 12 стран.

Англия: Стив Макманаман, полуфиналист ЕВРО-96

Англия: Майкл Оуэн, четвертьфиналист ЕВРО-2004

Англия: Алан Ширер, полуфиналист ЕВРО-96

Германия: Юрген Клинсманн, победитель ЕВРО-1996

Германия: Лотар Маттеус, победитель ЧЕ -1980

Греция: Ангелос Харистеас, победитель ЕВРО-2004

Греция: Антонис Никополидис, победитель ЕВРО-2004

Дания: Бриан Лаудруп, победитель ЧЕ -1992

Дания: Петер Шмейхель, победитель ЧЕ -1992

Испания: Гаиска Мендьета, участник ЕВРО-2004

Испания: Карлес Пуйоль, победитель ЕВРО-2008

Испания: Хаби Алонсо, победитель ЕВРО-2008

Испания: Хави Эрнандес, победитель ЕВРО-2008

Италия: Алессандро Дель Пьеро, финалист ЕВРО-2000

Италия: Джанлука Дзамбротта, финалист ЕВРО-2000

Нидерланды: Рууд Гуллит, победитель ЧЕ -1988

Нидерланды: Патрик Клюйверт, полуфиналист ЕВРО-2000 и ЕВРО-2004

Нидерланды: Кларенс Зеедорф, полуфиналист ЕВРО-2000 и ЕВРО-2004

Португалия: Деку, финалист ЕВРО-2004

Португалия: Луиш Фигу, финалист ЕВРО-2004

Португалия: Нуну Гомеш, финалист ЕВРО-2004

Португалия: Манише, финалист ЕВРО-2004

Португалия: Витор Байя, полуфиналист ЕВРО-2000

Португалия: Рикарду Карвалью, победитель ЕВРО-2016

Россия: Андрей Аршавин, полуфиналист ЕВРО-2008

Франция: Марсель Десайи, победитель ЕВРО-2000

Франция: Юрий Джоркаефф, победитель ЕВРО-2000

Франция: Тьерри Анри, победитель ЕВРО-2000

Франция: Кристиан Карембе, победитель ЕВРО-2000

Франция: Робер Пирес, победитель ЕВРО-2000

Франция: Давид Трезеге, победитель ЕВРО-2000

Чехия: Карел Поборски, финалист ЕВРО-96

Чехия: Владимир Шмицер, финалист ЕВРО-96

Швеция: Хенрик Ларссон, полуфиналист ЧМ -1994

Напомним, что недавно Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб молодежной академии «Зенита».