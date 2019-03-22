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Адам Джонсон вышел на свободу

вчера, 11:40

Английский футболист Адам Джонсон сегодня ночью покинул места лишения свободы, как это и ожидалось

Джонсона под покровом тьмы из тюрьмы на машине забрал его отец. 

Отмечается, что игроку будет запрещено оставаться наедине со своей четырехлетней дочкой - он сможет с ней видеться только в присутствии социального работника.

Джонсон в 2016 году был осужден на шесть лет за совращение 15-летней девушки, но он освободился по истечении половины этого срока.

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Все комментарии
Adonius
Adonius
   262 / 998
вчера в 17:01
Неужели будет играть в футбол?
Букмекер920
Букмекер920
вчера в 14:59
Через него можно смотреть как в подзорную трубу.
Сетка между ног
Сетка между ног ответил 25процентный клоун
   17 / 998
вчера в 13:24
По-дырофеевски
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   190 / 998
вчера в 12:59
Одно понять не могу,зачем здесь писать про то что кто то там освободился,это сайт про футбол,а не про заключенных.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   187 / 998
вчера в 12:25
Важная новость.
kotmyshka
kotmyshka
   166 / 998
вчера в 12:15
с чистой совестью...
YNWA
YNWA ответил КЭТиК
   729 / 998
вчера в 12:06
Ясно что подставили.
Да котёнок.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 998
вчера в 11:52
попитерски поступил
КЭТиК
КЭТиК
   151 / 998
вчера в 11:51
Ясно что подставили.
Balanenok
Balanenok
   91 / 998
вчера в 11:50
Можно теперь силы и в спартаке попробовать.
Степка питерский
Степка питерский
   268 / 998
вчера в 11:49
Кокорин тоже скоро выйдет и всем покажет.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 11:48
Головой надо было думать когда связался с малолеткой а не другим местом.
Don trambon
Don trambon
   81 / 998
вчера в 11:45
Ну 31 год, ещё есть возможность поиграть в футбол, если конечно найдутся клубы согласные приютить зэка.

А так мутная история. Этой 15 летней мадам одно место зашить, что бы мужиков не подставляла.
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