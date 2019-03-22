Адам Джонсон вышел на свободу

вчера, 11:40

Английский футболист Адам Джонсон сегодня ночью покинул места лишения свободы, как это и ожидалось.

Джонсона под покровом тьмы из тюрьмы на машине забрал его отец.

Отмечается, что игроку будет запрещено оставаться наедине со своей четырехлетней дочкой - он сможет с ней видеться только в присутствии социального работника.

Джонсон в 2016 году был осужден на шесть лет за совращение 15-летней девушки, но он освободился по истечении половины этого срока.