«Астана» сохранит название, несмотря на переименование столицы в Нурсултан

вчера, 18:24

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев в эфире передачи «Открытый диалог» рассказал, что ФК «Астана» не будет менять название, несмотря на переименование столицы Казахстана из Астаны в Нурсултан.

Все ключевые объекты города — «Астана Опера», «Астана Арена», спортивные клубы, телеканал «Астана» — не будут менять наименования. Мы также сохраним международный бренд «Астана». К примеру, Международный финансовый центр, авиакомпания «Эйр Астана», велокоманда «Астана», спортивная команда «Астана Арланс». Всё это сохранит прежние названия. Таким образом, мы сохраним уже всемирно известный бренд «Астана». И будем развивать новый бренд с огромным потенциалом — «Нурсултан».

Ранее сообщалось, что «Астану» покинул президент клуба.