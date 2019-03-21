«Астана» сохранит название, несмотря на переименование столицы в Нурсултан

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев в эфире передачи «Открытый диалог» рассказал, что ФК «Астана» не будет менять название, несмотря на переименование столицы Казахстана из Астаны в Нурсултан.
Все ключевые объекты города — «Астана Опера», «Астана Арена», спортивные клубы, телеканал «Астана» — не будут менять наименования.
Мы также сохраним международный бренд «Астана». К примеру, Международный финансовый центр, авиакомпания «Эйр Астана», велокоманда «Астана», спортивная команда «Астана Арланс». Всё это сохранит прежние названия.
Таким образом, мы сохраним уже всемирно известный бренд «Астана». И будем развивать новый бренд с огромным потенциалом — «Нурсултан».
Ранее сообщалось, что «Астану» покинул президент клуба.
АХАХ-ха)
АХАХ-ха)
Где ты тут оскорбления видишь?
Где ты тут оскорбления видишь?
Сегодня 19:49
ответ пользователю Ragnar_Lodbrok (раскрыть)
Гус, к чему писать такую глупость, разве твои клоны с тобой все согласятся?
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Славнов, ты не имеешь права называть других людей клоноводами. Весь Соккер знает, что ты безработный, сидишь на шее у родителей и целыми днями сидишь на Соккере и создаешь новых клонов
СМЕШНО, ПРАВДА?
Сегодня 19:49
ответ пользователю Ragnar_Lodbrok (раскрыть)
Гус, к чему писать такую глупость, разве твои клоны с тобой все согласятся?
_________________________________________________________________________
Славнов, ты не имеешь права называть других людей клоноводами. Весь Соккер знает, что ты безработный, сидишь на шее у родителей и целыми днями сидишь на Соккере и создаешь новых клонов
СМЕШНО, ПРАВДА?