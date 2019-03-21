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«Астана» сохранит название, несмотря на переименование столицы в Нурсултан

вчера, 18:24

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев в эфире передачи «Открытый диалог» рассказал, что ФК «Астана» не будет менять название, несмотря на переименование столицы Казахстана из Астаны в Нурсултан.

Все ключевые объекты города — «Астана Опера», «Астана Арена», спортивные клубы, телеканал «Астана» — не будут менять наименования.

Мы также сохраним международный бренд «Астана». К примеру, Международный финансовый центр, авиакомпания «Эйр Астана», велокоманда «Астана», спортивная команда «Астана Арланс». Всё это сохранит прежние названия.

Таким образом, мы сохраним уже всемирно известный бренд «Астана». И будем развивать новый бренд с огромным потенциалом — «Нурсултан».

Ранее сообщалось, что «Астану» покинул президент клуба. 

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Все комментарии
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил Ragnar_Lodbrok
   138 / 1015
сегодня в 09:22
Лучшим не дает прохода питерская опг. Давно можно было бы найти нормального президента, а то нынешний устроил грандиозное ограбление своего народа
Народ грабят все, кто может. А кто против, тот априори не может оказаться у руля. Не надо путать причину и следствие. Нынешняя власть - это отражение сложившейся системы. И другой не будет - вместо путиных придут другие такие же.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил spartach091
   57 / 1015
сегодня в 06:26
Ватники, ну или терпилы. Хорошо, что сейчас разумных людей становится больше
Bayern Best
Bayern Best
   92 / 1015
сегодня в 02:33
Им виднее.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   650 / 1015
сегодня в 02:22
Не в названии суть.
ЮЗИК
ЮЗИК
   387 / 1015
вчера в 23:28
Восточная логика
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил ALBA BARCELONA 21
   405 / 1015
вчера в 23:15
Разве я обозвал?Астана стал Нурсултан,почему Москва не может стать Путин?Зенит Миллера команда,почему нельзя назвать Миллер?Первое название Спартака пищевик от слово пища а хозяин Федун,почему нельзя назвать команду Пищевик Федуна? Где ты тут оскорбления видишь?
нет нет смотри ниже..
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   405 / 1015
вчера в 22:08
Когда уже Питер переименуют в Путин!




АХАХ-ха)
dino-hsv
dino-hsv
   265 / 1015
вчера в 21:45
хорошо, что в россии уже есть город с названием владимир) нам такое сумасшествие не грозит)
spartach091
spartach091 ответил Ragnar_Lodbrok
   66 / 1015
вчера в 21:35
Ватники они, которые жуют то что дают им с телевизора
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Balanenok
   143 / 1015
вчера в 21:33
Лучше никого не надо никак обзывать.
Разве я обозвал?Астана стал Нурсултан,почему Москва не может стать Путин?Зенит Миллера команда,почему нельзя назвать Миллер?Первое название Спартака пищевик от слово пища а хозяин Федун,почему нельзя назвать команду Пищевик Федуна?
Где ты тут оскорбления видишь?
foxcon
foxcon
   981 / 1015
вчера в 21:21
Даёшь Санкт - Путинбург !!!
Galaxy real way
Galaxy real way ответил Erlov
   129 / 1015
вчера в 20:36
Думается вряд ли.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   214 / 1015
вчера в 20:34
Я считаю нам всеровно как будет называться команды Казахстана
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил spartach091
   57 / 1015
вчера в 20:22
Путинград сделают, нынешние маразматики у власти на все способны
Среди населения тоже очень много маразматиков, которые до сих пор верят в нынешнего президента. И это после всех злодеяний, направленных против россиян
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   57 / 1015
вчера в 20:20
На ветке очень много клонов Славнова. Пора на Соккере вводить новые правила и ограничивать клоноводство
spartach091
spartach091 ответил Ragnar_Lodbrok
   66 / 1015
вчера в 20:20
Путинград сделают, нынешние маразматики у власти на все способны
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Крестовский баклан
   57 / 1015
вчера в 20:10
А у вас есть кто-то лучше?
Лучшим не дает прохода питерская опг. Давно можно было бы найти нормального президента, а то нынешний устроил грандиозное ограбление своего народа
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил Ragnar_Lodbrok
   138 / 1015
вчера в 20:04
А вы что, за Путина?
А у вас есть кто-то лучше?
Erlov
Erlov
   291 / 1015
вчера в 19:57
Скоро обратно переименуют, уже проходили.
Tostao
Tostao ответил Ragnar_Lodbrok
   175 / 1015
вчера в 19:48
А вы что, за Путина?
А вы за Третий интернационал?
beefs
beefs
   215 / 1015
вчера в 19:43
На все воля народа...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил mensk
   57 / 1015
вчера в 19:25
А вы что, за Путина?
LOpp
LOpp ответил Питермен
   14 / 1015
вчера в 19:22
Согласен, надо. Давненько цска не переименовали
mensk
mensk ответил Ragnar_Lodbrok
   661 / 1015
вчера в 19:12
Ну это тупость, переименовывать столицу. Давайте тогда уж когда у нас Пыня уйдет, назовем Москву Путинградом
Дите ты.
Balanenok
Balanenok ответил ALBA BARCELONA 21
   79 / 1015
вчера в 19:11
Надеюсь Москва назовут город Путин,зенит назовут Миллер,Спартак назовут Пищевик Федуна -ФК ПФ итд.
Лучше никого не надо никак обзывать.
mensk
mensk
   661 / 1015
вчера в 19:10
Наверно Назарбаев не очень любил футбол.
Galaxy real way
Galaxy real way ответил Морозовский
   129 / 1015
вчера в 19:08
Да у нас народ в основном все против, но с нами никто не считается.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   143 / 1015
вчера в 19:04
Надеюсь Москва назовут город Путин,зенит назовут Миллер,Спартак назовут Пищевик Федуна -ФК ПФ итд.
Морозовский
Морозовский
   8 / 1015
вчера в 19:00
Конечно, это дело казахов - важнее, что они думают о всех этих новостях, им жить со всем этим дальше, но мне не хотелось бы такого повторения событий в нашей стране. И Ленина пора по человечески похоронить - это был бы лучший ответ Путина всем, думающим, что и у нас это возможно.
handreb
handreb
   35 / 1015
вчера в 19:00
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