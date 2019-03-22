ГлавнаяНовости

Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов

вчера, 23:07

Стали известны все 12 участников Международного Кубка чемпионов: «Милан», «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Арсенал», «Ювентус», «Тоттенхэм», «Интер», «Атлетико», «Рома», «Гвадалахара», «Реал».

Жеребьевка состоится 27 марта. Сам турнир пройдет летом.

Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Милан» и УЕФА рассматривают возможность внесудебного соглашения
Сегодня, 12:15 Комментарии1
СлухиЗидан сказал Асенсио, что рассчитывает на него
Сегодня, 09:51 Комментарии6
Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Бельгией
Вчера, 20:03 ВидеоКомментарии30
Чемпионы начинают защиту титула. Португалия vs Украина
Вчера, 17:44Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии20
Матч чемпионата Италии может состояться в Китае
Вчера, 16:27 Комментарии15
Адам Джонсон вышел на свободу
Вчера, 11:40 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
   520 / 998
сегодня в 12:00
Список команд-неудачников)
shlomo
shlomo
   89 / 998
сегодня в 11:52
Похоже Месси решил летом отдохнуть....Ыгде Барса?
koke90
koke90
   569 / 998
сегодня в 11:49
у князя из дебальцево бомбит.... вчера его дельфин был худщим в матче, до этого моторыла, гиве, захар в мир иной ушли
mikysss
mikysss
   205 / 998
сегодня в 10:57
а почему Чемпионов? тут полтора чемпиона, или критерии определенные есть?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 998
сегодня в 10:28
Все европейские команды. Причём здесь Гвадалахара?
hoper
hoper ответил Caniggia
   642 / 998
сегодня в 09:57
Беспонтовый турниришка вторых составов!
так его всерьёз никто не воспринимает.Только как предсезонную подготовку.То надо было бы самим где-то на базах тренероваться, а так организаторы оплачивают всё.И состав можно всякий попробовать и всяко лучше двусторонки между собой
galem72
galem72
   210 / 998
сегодня в 09:53
Хорошая предсезонная наигровка состава. Хотелось бы, чтоб на ней уже присутствовали новички у МЮ.
Agamaga
Agamaga
   317 / 998
сегодня в 09:27
Турнир для тех, кто не в состоянии свой чемпионат выиграть? Достойный турнир, ничего не скажешь.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Князь
   164 / 998
сегодня в 09:18
Китайские картонки даже товарищеский кубок выиграть не в состоянии. Аха-ха) Тут наверное тоже Моджи виноват)
Моджи подлый предательский коррумпированный ювентиец..., не пытайся его потихоньку оправдывать, а то в рай не попадешь..Единственная команда которая удостоилась такого позора и поймана с поличным, правительством - занимает первое место в чемпионате Италии..И эту вершину позора вам не смыть!!


аха-ха)!
Caniggia
Caniggia
   30 / 998
сегодня в 09:16
Беспонтовый турниришка вторых составов!
VIPded
VIPded
   536 / 998
сегодня в 09:13
Тупое шоу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   24 / 998
сегодня в 08:56
Без МС ...ПСЖ и Ливерпуля не интересно.....И Несерьезно....
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 998
сегодня в 08:46
Да, солидная компания подбирается, за исключением Гвадалахары! Даже так и не скажешь, кто в итоге выиграет этот турнир)
ОПС
ОПС
   259 / 998
сегодня в 08:18
Чего только не напридумывают.
112910415
112910415
   106 / 998
сегодня в 07:30
странное явление
нечитайло
нечитайло
   739 / 998
сегодня в 07:06
Посмотрим
Остапчук 67
Остапчук 67
   381 / 998
сегодня в 04:48
Кому нужен этот "турнир"?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   444 / 998
сегодня в 03:40
Бавария обязана побеждать.
NOVA
NOVA
   424 / 998
сегодня в 00:35
ну очередная предсезонная проверка!! а куда интересно барся сбежала?
Штиль
Штиль
   257 / 998
сегодня в 00:28
    NAZARBAEV 006
    NAZARBAEV 006 ответил Великий Князь
       910 / 998
    сегодня в 00:23
    А ты мне нет.) Я люблю мусорить, футбол современный презираю, только великие клубы смотрю, а интер и бaбcy на буйке вертел. Аха-ха)
      drug01
      drug01
         86 / 998
      сегодня в 00:21
      Когда же наши там будут??????
      Великий Князь
      Великий Князь ответил NAZARBAEV 006
         10 / 998
      сегодня в 00:21
      ты мне нравишься, я мусорщиком работаю, а ты? футбол обажаю, особенно интер и барсу
        NAZARBAEV 006
        NAZARBAEV 006 ответил Великий Князь
           910 / 998
        сегодня в 00:19
        Сначала постригись)
        ты мне нравишься, я мусорщиком работаю, а ты? футбол обажаю, особенно интер и барсу
        Великий Князь
        Великий Князь ответил NAZARBAEV 006
           10 / 998
        сегодня в 00:17
        бороду сбрей
        Сначала постригись)
        vinyardrip
        vinyardrip ответил Footbolista
           583 / 998
        сегодня в 00:05
        Пупсики вчера с Бельгией играли...деревянный пупсик дзюба и тупой пупсик галавин...
        А че ваших деревянок даж не позвали?
        NAZARBAEV 006
        NAZARBAEV 006 ответил Великий Князь
           910 / 998
        вчера в 23:58
        Китайские картонки даже товарищеский кубок выиграть не в состоянии. Аха-ха) Тут наверное тоже Моджи виноват)
        бороду сбрей
        Footbolista
        Footbolista ответил Гавроша
           6 / 998
        вчера в 23:54
        Пупсики вчера с Бельгией играли...деревянный пупсик дзюба и тупой пупсик галавин...
        beefs
        beefs
           184 / 998
        вчера в 23:49
        Что то не припомню такого турнира, коммерция?
        Footbolista
        Footbolista
           6 / 998
        вчера в 23:49
        Аргентинских бомжей не видно...
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100