Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов

Стали известны все 12 участников Международного Кубка чемпионов: «Милан», «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Арсенал», «Ювентус», «Тоттенхэм», «Интер», «Атлетико», «Рома», «Гвадалахара», «Реал».
Жеребьевка состоится 27 марта. Сам турнир пройдет летом.
Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».
аха-ха)!
аха-ха)!
Я люблю мусорить, футбол современный презираю, только великие клубы смотрю, а интер и бaбcy на буйке вертел. Аха-ха)
Я люблю мусорить, футбол современный презираю, только великие клубы смотрю, а интер и бaбcy на буйке вертел. Аха-ха)