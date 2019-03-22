Матч чемпионата Италии может состояться в Китае

вчера, 16:27

Итальянская лига раздумывает над вариантом проведения одного из матчей Серии А в Китае с целях популяризации чемпионата Италии в Азии.

В воскресенье должна пройти встреча, в которой примут участие руководство Федерации футбола Италии, Серии А и представители Пекина.

Интересно, что президент Китая Си Цзиньпин на данный момент находится в Италии с государственным визитом.

Напомним, что Суперкубок Италии уже не единожды проводился за пределами страны.