Матч чемпионата Италии может состояться в Китае

Итальянская лига раздумывает над вариантом проведения одного из матчей Серии А в Китае с целях популяризации чемпионата Италии в Азии.
В воскресенье должна пройти встреча, в которой примут участие руководство Федерации футбола Италии, Серии А и представители Пекина.
Интересно, что президент Китая Си Цзиньпин на данный момент находится в Италии с государственным визитом.
Напомним, что Суперкубок Италии уже не единожды проводился за пределами страны.
Раньше разыгрывали кубок TIM вроде, Милан, Интер и Ювентус проводили мини-турнир, вот его формат можно разыграть за границей и 6 участников
Раньше разыгрывали кубок TIM вроде, Милан, Интер и Ювентус проводили мини-турнир, вот его формат можно разыграть за границей и 6 участников