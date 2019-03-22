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Матч чемпионата Италии может состояться в Китае

вчера, 16:27

Итальянская лига раздумывает над вариантом проведения одного из матчей Серии А в Китае с целях популяризации чемпионата Италии в Азии.

В воскресенье должна пройти встреча, в которой примут участие руководство Федерации футбола Италии, Серии А и представители Пекина.

Интересно, что президент Китая Си Цзиньпин на данный момент находится в Италии с государственным визитом.

Напомним, что Суперкубок Италии уже не единожды проводился за пределами страны.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   218 / 998
сегодня в 08:18
Ерундой занимаются!!!
bsww
bsww
   528 / 998
вчера в 20:17
Чемпионат страны должен проводиться на территории страны. Финал кубка желательно также - дома. Суперкубок ничего не значит, он не даёт путёвку в еврокубки и его можно проводить за границей.
Раньше разыгрывали кубок TIM вроде, Милан, Интер и Ювентус проводили мини-турнир, вот его формат можно разыграть за границей и 6 участников
773sergeytank
773sergeytank
   992 / 998
вчера в 18:42
Зато китайское дерби состоялось в Милане.
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 998
вчера в 18:37
Места в Италии мало что ли.
juvenale
juvenale
   45 / 998
вчера в 18:18
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       217 / 998
    вчера в 17:36
    Не понимаю, когда за популяризацией где то там, где отваливают бабло, забивают на своих болельщиков.
    ДАША Д
    ДАША Д
       180 / 998
    вчера в 17:19
    Если Китай немерено отвалит бабла, то возможно.
    Denkuz
    Denkuz
       31 / 998
    вчера в 17:07
    С жиру бесятся.
    wingback
    wingback
       356 / 998
    вчера в 17:06
    Давно пора отправить тарасню домой в Габон...
    Сетка между ног
    Сетка между ног
       17 / 998
    вчера в 16:56
    Позор итальянским кабинетным чинушам, ради зебрятника на всё готовы пойти!
    Николай 86
    Николай 86
       167 / 998
    вчера в 16:55
    Во обрадуются те болелы, которые золотой сезон пробивают)
    pavkur
    pavkur ответил Питермен
       29 / 998
    вчера в 16:52
    Матч пупсиков может состояться в Зимбабве
    Товарищески, матч-реванш с Мурой.
    Ozabot
    Ozabot ответил ЦCКА навсегда
       830 / 998
    вчера в 16:49
    Совсем тронулись? Почему болельщики этих команд(кому достанется такая честь) должны переться в Китай?
    Денежки. По той же причине Голливуд начал снимать у себя китайских актеров.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 998
    вчера в 16:40
    Совсем тронулись? Почему болельщики этих команд(кому достанется такая честь) должны переться в Китай?
    Питермен
    Питермен
       37 / 998
    вчера в 16:32
    Матч пупсиков может состояться в Зимбабве
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