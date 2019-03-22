ГлавнаяНовости

Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Бельгией

вчера, 20:03
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

На YouTube-канале сборной России появилось видео с событиями, которые остались за кадром стартового матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Бельгией. Встреча, напомним, проходила в Брюсселе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Милан» и УЕФА рассматривают возможность внесудебного соглашения
Сегодня, 12:15 Комментарии1
СлухиЗидан сказал Асенсио, что рассчитывает на него
Сегодня, 09:51 Комментарии6
Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов
Вчера, 23:07 Комментарии41
Чемпионы начинают защиту титула. Португалия vs Украина
Вчера, 17:44Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии20
Матч чемпионата Италии может состояться в Китае
Вчера, 16:27 Комментарии15
Адам Джонсон вышел на свободу
Вчера, 11:40 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 998
сегодня в 08:51
Спасибо за отличного качество видео! Вот мы и узнали как это было, особенно за кулисами)
lobsterdam
lobsterdam ответил Гавроша
   248 / 998
сегодня в 08:16
Бегло листанул - ничего интересного, а может кто в экстазе как они выходят из раздевалки - таким смотреть.
осталось только в душе камеры поставить.... для особо впечатлительных фанатов.
Самедов Агил
Самедов Агил
   238 / 998
сегодня в 06:52
Каждый человек получает то что он заслуживает и ни больше ни меньше!
Самедов Агил
Самедов Агил
   238 / 998
сегодня в 06:51
    Марат Харгушев
    Марат Харгушев
    сегодня в 04:43
    мне одному показалось что за кадром осталось 3гола Дзюбы?
    alex074
    alex074
       292 / 998
    сегодня в 04:12
    В очередной раз, типа футболёры профессианалы Сборнаяй Рашки, хотят привлечь к себе интерес и повысить рейтинги. Кому вы нужны??? Тоже мне шоу ДоМ 2
    shu
    shu
       503 / 998
    вчера в 23:15
    Зачем эту хрень показывать?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 998
    вчера в 22:32
    позор,и за кадром
    Гавроша
    Гавроша ответил Литейный 4
       28 / 998
    вчера в 21:31
    https://www.soccer.ru/user/342762/subscribers
    Спасибо, вижу, может тут на Соккере и можно все найти, но как же тут все запутано. На других сайтах гораздо проще.
    Одержимый хряк
    Одержимый хряк ответил инвайт
       114 / 998
    вчера в 21:17
    Посмотрел твоих подписчиков. Ты сидишь на старом дизайне и, наверное, и не знаешь, что в новом дизайне можно посмотреть подписки у любого пользователя. Так вот, 116-ть штук, из них 90% клоны Славнова. Что-то я сильно сомневаюсь, что незнакомый с тобою человек, со слов того же Славнова, стал бы на тебя подписывать все свои клоны. Вывод, как говорится, напрашивается самим собою. П.С. Ответа не жду - ты мне не интересен. Эта информация для остальных читателей.
    Не смеши народ, тебя здесь хорошо знают, не по нику, скорее по стилю нытья клонов.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Гавроша
       1 / 998
    вчера в 21:13
    Расскажи, где надо кликать, может я чего не так делаю, у меня нихрена не видно.
    https://www.soccer.ru/user/342762/subscribers
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский ответил Гавроша
       463 / 998
    вчера в 21:09
    А чего за новый дизайн, где написано кто чьи клоны, и как его включить? Расскажи, интересно.
    Он знает, как украинский поклонник спартака.
    Сетка между ног
    Сетка между ног ответил Шуnя771
       17 / 998
    вчера в 21:08
    Был Игорь Нетто, стал игорь дыра акинфеев. Стыдно.
    Гавроша
    Гавроша ответил инвайт
       28 / 998
    вчера в 21:07
    Посмотрел твоих подписчиков. Ты сидишь на старом дизайне и, наверное, и не знаешь, что в новом дизайне можно посмотреть подписки у любого пользователя. Так вот, 116-ть штук, из них 90% клоны Славнова. Что-то я сильно сомневаюсь, что незнакомый с тобою человек, со слов того же Славнова, стал бы на тебя подписывать все свои клоны. Вывод, как говорится, напрашивается самим собою. П.С. Ответа не жду - ты мне не интересен. Эта информация для остальных читателей.
    Расскажи, где надо кликать, может я чего не так делаю, у меня нихрена не видно.
    Баррель мазута
    Баррель мазута ответил инвайт
       194 / 998
    вчера в 21:04
    Посмотрел твоих подписчиков. Ты сидишь на старом дизайне и, наверное, и не знаешь, что в новом дизайне можно посмотреть подписки у любого пользователя. Так вот, 116-ть штук, из них 90% клоны Славнова. Что-то я сильно сомневаюсь, что незнакомый с тобою человек, со слов того же Славнова, стал бы на тебя подписывать все свои клоны. Вывод, как говорится, напрашивается самим собою. П.С. Ответа не жду - ты мне не интересен. Эта информация для остальных читателей.
      Гавроша
      Гавроша ответил инвайт
         28 / 998
      вчера в 21:01
      Посмотрел твоих подписчиков. Ты сидишь на старом дизайне и, наверное, и не знаешь, что в новом дизайне можно посмотреть подписки у любого пользователя. Так вот, 116-ть штук, из них 90% клоны Славнова. Что-то я сильно сомневаюсь, что незнакомый с тобою человек, со слов того же Славнова, стал бы на тебя подписывать все свои клоны. Вывод, как говорится, напрашивается самим собою. П.С. Ответа не жду - ты мне не интересен. Эта информация для остальных читателей.
      А чего за новый дизайн, где написано кто чьи клоны, и как его включить? Расскажи, интересно.
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил инвайт
         1 / 998
      вчера в 21:01
      Посмотрел твоих подписчиков. Ты сидишь на старом дизайне и, наверное, и не знаешь, что в новом дизайне можно посмотреть подписки у любого пользователя. Так вот, 116-ть штук, из них 90% клоны Славнова. Что-то я сильно сомневаюсь, что незнакомый с тобою человек, со слов того же Славнова, стал бы на тебя подписывать все свои клоны. Вывод, как говорится, напрашивается самим собою. П.С. Ответа не жду - ты мне не интересен. Эта информация для остальных читателей.
      Да ещё, ты своим клонам расскажи где и что можно посмотреть на старом и новом сайте. А то никто не знает. Гыгыгы
      Гавроша
      Гавроша
         28 / 998
      вчера в 20:59
      Бегло листанул - ничего интересного, а может кто в экстазе как они выходят из раздевалки - таким смотреть.
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил инвайт
         1 / 998
      вчера в 20:51
      Посмотрел твоих подписчиков. Ты сидишь на старом дизайне и, наверное, и не знаешь, что в новом дизайне можно посмотреть подписки у любого пользователя. Так вот, 116-ть штук, из них 90% клоны Славнова. Что-то я сильно сомневаюсь, что незнакомый с тобою человек, со слов того же Славнова, стал бы на тебя подписывать все свои клоны. Вывод, как говорится, напрашивается самим собою. П.С. Ответа не жду - ты мне не интересен. Эта информация для остальных читателей.
      Здаров охранник. Тебе все чужие хлеба спать не дают? Пустое это занятие копаться в чужом белье. Гыгыгы
      инвайт
      инвайт ответил Литейный 4
         120 / 998
      вчера в 20:49
      Что там за кадром начхать. Мы все видели, что было в кадре. Гыгыгы
      Посмотрел твоих подписчиков. Ты сидишь на старом дизайне и, наверное, и не знаешь, что в новом дизайне можно посмотреть подписки у любого пользователя. Так вот, 116-ть штук, из них 90% клоны Славнова. Что-то я сильно сомневаюсь, что незнакомый с тобою человек, со слов того же Славнова, стал бы на тебя подписывать все свои клоны. Вывод, как говорится, напрашивается самим собою.
      П.С. Ответа не жду - ты мне не интересен. Эта информация для остальных читателей.
      beefs
      beefs
         184 / 998
      вчера в 20:37
      Нормальная обстановка, никто не плачет...
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 998
      вчера в 20:37
      Что там за кадром начхать. Мы все видели, что было в кадре. Гыгыгы
      Шуnя771
      Шуnя771
         143 / 998
      вчера в 20:32
      Головина ваще нельзя подпускать к сборной....
      Шуnя771
      Шуnя771
         143 / 998
      вчера в 20:30
      А что смотреть?
      Довольные, в расслабленном состоянии миллионеры (большинство)
      Вальяжно прохаживаются, подбрасывают бутылки....
      Жизнь удалась... Можно сравнить фото со сборной Игоря Нетто...
      mondial18
      mondial18
         429 / 998
      вчера в 20:30
      толку то?
      Roman73
      Roman73
         212 / 998
      вчера в 20:27
      Понравилась футболка Энцо Шифо в раме.
      Кто-нибудь помнит такого ?
      Одержимый хряк
      Одержимый хряк
         114 / 998
      вчера в 20:12
      Если в кадре 3-1, то какая разница что там за кадром.
      Adonius
      Adonius
         262 / 998
      вчера в 20:10
      А что осталось?
      cevin cigan
      cevin cigan
         63 / 998
      вчера в 20:08
      Оздоев смачно зевнул. Наши по ходу так и не проснулись.
      Тарасовские мы
      Тарасовские мы
         187 / 998
      вчера в 20:06
      Их в кадре не стоит показывать, не то, что за кадром.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100