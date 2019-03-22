Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Бельгией

На YouTube-канале сборной России появилось видео с событиями, которые остались за кадром стартового матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Бельгией. Встреча, напомним, проходила в Брюсселе.
На YouTube-канале сборной России появилось видео с событиями, которые остались за кадром стартового матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года с Бельгией. Встреча, напомним, проходила в Брюсселе.
П.С. Ответа не жду - ты мне не интересен. Эта информация для остальных читателей.
П.С. Ответа не жду - ты мне не интересен. Эта информация для остальных читателей.
Довольные, в расслабленном состоянии миллионеры (большинство)
Вальяжно прохаживаются, подбрасывают бутылки....
Жизнь удалась... Можно сравнить фото со сборной Игоря Нетто...
Довольные, в расслабленном состоянии миллионеры (большинство)
Вальяжно прохаживаются, подбрасывают бутылки....
Жизнь удалась... Можно сравнить фото со сборной Игоря Нетто...
Кто-нибудь помнит такого ?
Кто-нибудь помнит такого ?