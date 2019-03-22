ГлавнаяБлогиСтолкновения

Чемпионы начинают защиту титула. Португалия vs Украина

вчера, 17:44
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Ярмоленко Андрей
Ярмоленко Андрей
Полузащитник
Зинченко Александр
Зинченко Александр
Полузащитник

Во второй день отбора Евро-2020 действующие чемпионы Европы португальцы сыграют против сборной Украины. «Соккер.ру» рассчитывает на интересный футбол!

Сегодня в квалификации Евро-2020 проведут свои матчи финалисты предыдущего чемпионата Европы – сборные Португалии и Франции. «Трехцветных», которые в промежутке между двумя Евро выиграли чемпионат мира, ждет выезд в Молдову, но куда любопытнее встреча португальцев против другой команды с постсоветского пространства – молодой и дерзкой сборной Украины под руководством легендарного Андрея Шевченко. Сумеют ли чемпионы приступить к защите титула с победы, или украинцы преподнесут сюрприз Роналду и Ко?

Положение в группе

Конечно, никакого турнирного положения еще попросту нет: ни одного матча не сыграно, в таблице сплошь нули. Однако стоит напомнить, что соперниками Португалии и Украины по группе являются Сербия, Литва и Люксембург. Не в обиду двоим последним, но их списываем со счетов, а вот португальцы, сербы и украинцы поведут борьбу за две прямые путевки на Евро-2020. Впрочем, важно подчеркнуть, что у каждой из этих сборных есть второй шанс. Дело в том, что и Португалия, и Украина, и Сербия выиграли свои группы в Лиге Наций и могут пробиться на чемпионат Европы через этот новый турнир.

Где-то мы уже встречались…

Сборные Португалии и Украины до сегодняшнего дня дважды играли друг против друга. Обе встречи официальные, состоялись они в рамках отборочного цикла ЧМ-1998. В киевском матче Украина вырвала победу в концовке – 2:1, а вот в Порту все решил единственный гол Фернанду Коуту – 1:0 в пользу португальцев. В итоге, украинцы все же финишировали в группе выше «европейских бразильцев», заняв второе место (победителем группы стала сборная Германии), но в стыках проиграли Хорватии и тоже остались без чемпионата мира.

Составы и тактика

Португалия. Главная новость сборной Португалии – возвращение в команду Криштиану Роналду. Обладатель пяти «Золотых мячей» согласовал с тренерским штабом паузу в международной карьере, которая продлилась всю осень. Это время КриРо потратил на адаптацию в «Ювентусе», а Португалия даже без своего капитана и лидера выиграла у Италии и Польши группу в Лиге Наций и теперь летом сыграет за главный трофей. Там Роналду точно поможет своей команде, тем более мини-турнир пройдет в Португалии. Ждем Криштиану в стартовом составе и сегодня. Таким образом, один игрок стартового состава известен на 99.99%. 

Дальше все тоже не слишком сложно, ведь Фернанду Сантуш предпочитает устоявшиеся сочетания, от которых веет надежностью. Во время осенних матчей Лиги Наций у Португалии сложилось основное сочетание в обороне, справа налево: Канселу – Пепе – Рубен Диаш – Марио Руй. В центре поля ударную тройку составляют Рубен Невеш, Виллиам Карвальо и Пицци, хотя здесь возможны коррективы, а в атаке вместе с Роналду, вероятно, сыграют два Силвы – Андре и Бернарду. Вингер «Манчестер Сити» сейчас в такой форме, что Роналду позавидует. По крайней мере, так утверждает одноклубник Силвы Александр Зинченко.

Ориентировочный состав сборной Португалии (4-3-3): Патрисиу – Канселу, Пепе, Диаш, Руй – Карвальо, Невеш, Пицци – Б. Силва, А. Силва, Роналду. 

Украина. С украинской командой все не так логично и однозначно. Думаю, Андрей Шевченко получил сборную Украины в марте в очень тяжелом состоянии. Во-первых, сезон в УПЛ возобновился недавно, так что игроки «Шахтера» и киевского «Динамо», составляющие костяк сборной, не в лучшем состоянии, при этом оба клуба успели с треском вылететь из еврокубков. Настроение у ребят точно не лучшее. Во-вторых, нет Андрея Ярмоленко, который залечивает тяжелую травму. В-третьих, не вызван основной центрбек Ярослав Ракицкий, который стал неугодным после перехода в «Зенит». 

В-четвертых, не все номинально основные игроки сборной Украины имеют игровую практику в своих клубах, а кто-то выступает на других позициях (пример – Зинченко, Караваев). В-пятых, неизвестно, как коллектив отреагировал на приезд в сборную Жуниора Мораеса, который только-только получил украинский паспорт. У новоиспеченного украинца, мягко говоря, не лучшие отношения с футболистами киевского «Динамо» после его перехода в «Шахтер» прошлым летом. В-шестых, лидер и капитан «желто-синих» Евгений Коноплянка почти не играет в «Шальке». В-седьмых, в сборной Украины возник вратарский вопрос: Пятов и Бойко ошибаются, Лунин без стабильной игровой практики в Испании.

Неслабый комплекс проблем, не так ли? Думаю, никто из тренеров не пожелал бы сейчас оказаться на месте Андрея Шевченко, перед которым стоит архисложная задача: в цейтноте отобрать готовых ментально и физически футболистов, решить все кадровые головоломки и заодно придумать и реализовать на практике тактическую модель, которая поможет сдержать португальцев во главе с Роналду. Андрей Николаевич планирует строить игру за счет коллективизма и держать Криштиану подальше от ворот. Пожалуй, будет схема 4-2-3-1, а вот что придумает Шевченко в мелочах – увидим только во время матча. 

Ориентировочный состав сборной Украины (4-2-3-1): Пятов – Караваев, Кривцов, Бурда, Миколенко – Степаненко, Малиновский – Коноплянка, Зинченко, Марлос – Яремчук. 

Прогноз «Соккер.ру»: в идеальном составе и состоянии украинцы могли бы создать чемпионам Европы большие неприятности, но с учетом проблем во всех линиях и не лучшего эмоционального состояния команды Шевченко логично ставить на Португалию. Криштиану Роналду и его команда выиграют, причем сделают это уверенно.

Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиЗидан сказал Асенсио, что рассчитывает на него
Сегодня, 09:51 Комментарии3
Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов
Вчера, 23:07 Комментарии38
Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Бельгией
Вчера, 20:03 ВидеоКомментарии30
Матч чемпионата Италии может состояться в Китае
Вчера, 16:27 Комментарии15
Адам Джонсон вышел на свободу
Вчера, 11:40 Комментарии13
Хедира допущен к тренировкам после проблем с сердцем
21 марта Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
FC_Dnipro_DD
FC_Dnipro_DD
   747 / 998
сегодня в 01:47
После этого матча русский эту ветку покинут.,
il
il
   895 / 998
вчера в 23:37
Украине победы!
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   351 / 998
вчера в 23:30
Недолго голубцу осталось...Князюк за Украину всем сердцем


Аха-ха)!
OLESOCC
OLESOCC ответил San Skra
   496 / 998
вчера в 22:19
Рейтинг не аргумент: Хорватия 4, Азейбарджан - 108. И вчера до 80 минуты были вопросы. Мне только необходим всего один мяч от Украины. О победителе вопрос не стоял.
Важен конечный результат!.
San Skra
San Skra ответил OLESOCC
   402 / 998
вчера в 21:05
Португалы 6, укры 30. ФИФА. Вопросы есть?.
Рейтинг не аргумент: Хорватия 4, Азейбарджан - 108. И вчера до 80 минуты были вопросы. Мне только необходим всего один мяч от Украины. О победителе вопрос не стоял.
OLESOCC
OLESOCC
   496 / 998
вчера в 20:52
Португалы 6, укры 30. ФИФА. Вопросы есть?.
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   255 / 998
вчера в 20:43
а в группе то украина литва люксембург да и сербы не ахти сейчас конечно надо была пауза кое кому а счас можно и вернуться в сборную мусорная же стата должна пополняться можно и позамыкать
FC_Dnipro_DD
FC_Dnipro_DD
   747 / 998
вчера в 20:27
До чего же политики портят людей и украинцев и россиян...все видят лишь со своей колокольни...Я вижу, сколько 62@ в Украине, но у вас ведь не меньше его товарищи...По игре и в лучшие времена особых шансов с португальцами и не было, возможно Зинченко и Коноплянка что-то придумают, либо Малиновский со 💯 метров пальнет))) Вобщем будет что-то вроде вчерашнего матча,правда Куртуа на воротах не стоит у них, зато Пятов любит сходить за пивом... хорошего футбола, всем любителям футбола,а политэкспертам - смотрите лучше Киселева,рошенки поедая)))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   104 / 998
вчера в 19:47
сборной Украине удачи, конечно
Великий Князь
Великий Князь ответил Dinamovets1927
   10 / 998
вчера в 19:36
Желаю тебе набухаться от злости!!
Как ты на майдане? Аха-ха)
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил Дмитрий Климович 2
вчера в 19:34
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Dinamovets1927
       10 / 998
    вчера в 19:34
      Dinamovets1927
      Dinamovets1927 ответил Коллекционер пупсиков
      вчера в 19:30
      Не дождетесь!!
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2 ответил San Skra
         82 / 998
      вчера в 19:29
      Забьют 2 в свои ворота,надо жэ лизануть европе!😂😂😂
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2
         82 / 998
      вчера в 19:27
      Желаю счёт 9-0 😂😂😂😂
      Великий Князь
      Великий Князь
         10 / 998
      вчера в 19:12
      Ждём обвинений Роналду в изнасиловании от игроков сборной украины. Аха-ха)
      волгoдoн
      волгoдoн
         157 / 998
      вчера в 19:11
        League1
        League1
           109 / 998
        вчера в 18:42
        Ждём похороны украины в этом матче.
        А ведь когда-то мы болели за украину, пока они не майданулись и неопендосились.
        San Skra
        San Skra
           402 / 998
        вчера в 18:11
        Ну, хоть один гол смогут забить? Коф хороший 2.8
        Коллекционер пупсиков
        Коллекционер пупсиков
           103 / 998
        вчера в 18:09
        Португалии победы с крупным счетом!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100