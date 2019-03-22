Чемпионы начинают защиту титула. Португалия vs Украина

вчера, 17:44

Во второй день отбора Евро-2020 действующие чемпионы Европы португальцы сыграют против сборной Украины. «Соккер.ру» рассчитывает на интересный футбол!

Сегодня в квалификации Евро-2020 проведут свои матчи финалисты предыдущего чемпионата Европы – сборные Португалии и Франции. «Трехцветных», которые в промежутке между двумя Евро выиграли чемпионат мира, ждет выезд в Молдову, но куда любопытнее встреча португальцев против другой команды с постсоветского пространства – молодой и дерзкой сборной Украины под руководством легендарного Андрея Шевченко. Сумеют ли чемпионы приступить к защите титула с победы, или украинцы преподнесут сюрприз Роналду и Ко?

Положение в группе

Конечно, никакого турнирного положения еще попросту нет: ни одного матча не сыграно, в таблице сплошь нули. Однако стоит напомнить, что соперниками Португалии и Украины по группе являются Сербия, Литва и Люксембург. Не в обиду двоим последним, но их списываем со счетов, а вот португальцы, сербы и украинцы поведут борьбу за две прямые путевки на Евро-2020. Впрочем, важно подчеркнуть, что у каждой из этих сборных есть второй шанс. Дело в том, что и Португалия, и Украина, и Сербия выиграли свои группы в Лиге Наций и могут пробиться на чемпионат Европы через этот новый турнир.

Где-то мы уже встречались…

Сборные Португалии и Украины до сегодняшнего дня дважды играли друг против друга. Обе встречи официальные, состоялись они в рамках отборочного цикла ЧМ -1998. В киевском матче Украина вырвала победу в концовке – 2:1, а вот в Порту все решил единственный гол Фернанду Коуту – 1:0 в пользу португальцев. В итоге, украинцы все же финишировали в группе выше «европейских бразильцев», заняв второе место (победителем группы стала сборная Германии), но в стыках проиграли Хорватии и тоже остались без чемпионата мира.

Составы и тактика

Португалия. Главная новость сборной Португалии – возвращение в команду Криштиану Роналду. Обладатель пяти «Золотых мячей» согласовал с тренерским штабом паузу в международной карьере, которая продлилась всю осень. Это время КриРо потратил на адаптацию в «Ювентусе», а Португалия даже без своего капитана и лидера выиграла у Италии и Польши группу в Лиге Наций и теперь летом сыграет за главный трофей. Там Роналду точно поможет своей команде, тем более мини-турнир пройдет в Португалии. Ждем Криштиану в стартовом составе и сегодня. Таким образом, один игрок стартового состава известен на 99.99%.

Дальше все тоже не слишком сложно, ведь Фернанду Сантуш предпочитает устоявшиеся сочетания, от которых веет надежностью. Во время осенних матчей Лиги Наций у Португалии сложилось основное сочетание в обороне, справа налево: Канселу – Пепе – Рубен Диаш – Марио Руй. В центре поля ударную тройку составляют Рубен Невеш, Виллиам Карвальо и Пицци, хотя здесь возможны коррективы, а в атаке вместе с Роналду, вероятно, сыграют два Силвы – Андре и Бернарду. Вингер «Манчестер Сити» сейчас в такой форме, что Роналду позавидует. По крайней мере, так утверждает одноклубник Силвы Александр Зинченко.

Ориентировочный состав сборной Португалии (4-3-3): Патрисиу – Канселу, Пепе, Диаш, Руй – Карвальо, Невеш, Пицци – Б. Силва, А. Силва, Роналду.

Украина. С украинской командой все не так логично и однозначно. Думаю, Андрей Шевченко получил сборную Украины в марте в очень тяжелом состоянии. Во-первых, сезон в УПЛ возобновился недавно, так что игроки «Шахтера» и киевского «Динамо», составляющие костяк сборной, не в лучшем состоянии, при этом оба клуба успели с треском вылететь из еврокубков. Настроение у ребят точно не лучшее. Во-вторых, нет Андрея Ярмоленко, который залечивает тяжелую травму. В-третьих, не вызван основной центрбек Ярослав Ракицкий, который стал неугодным после перехода в «Зенит».

В-четвертых, не все номинально основные игроки сборной Украины имеют игровую практику в своих клубах, а кто-то выступает на других позициях (пример – Зинченко, Караваев). В-пятых, неизвестно, как коллектив отреагировал на приезд в сборную Жуниора Мораеса, который только-только получил украинский паспорт. У новоиспеченного украинца, мягко говоря, не лучшие отношения с футболистами киевского «Динамо» после его перехода в «Шахтер» прошлым летом. В-шестых, лидер и капитан «желто-синих» Евгений Коноплянка почти не играет в «Шальке». В-седьмых, в сборной Украины возник вратарский вопрос: Пятов и Бойко ошибаются, Лунин без стабильной игровой практики в Испании.

Неслабый комплекс проблем, не так ли? Думаю, никто из тренеров не пожелал бы сейчас оказаться на месте Андрея Шевченко, перед которым стоит архисложная задача: в цейтноте отобрать готовых ментально и физически футболистов, решить все кадровые головоломки и заодно придумать и реализовать на практике тактическую модель, которая поможет сдержать португальцев во главе с Роналду. Андрей Николаевич планирует строить игру за счет коллективизма и держать Криштиану подальше от ворот. Пожалуй, будет схема 4-2-3-1, а вот что придумает Шевченко в мелочах – увидим только во время матча.

Ориентировочный состав сборной Украины (4-2-3-1): Пятов – Караваев, Кривцов, Бурда, Миколенко – Степаненко, Малиновский – Коноплянка, Зинченко, Марлос – Яремчук.

Прогноз «Соккер.ру»: в идеальном составе и состоянии украинцы могли бы создать чемпионам Европы большие неприятности, но с учетом проблем во всех линиях и не лучшего эмоционального состояния команды Шевченко логично ставить на Португалию. Криштиану Роналду и его команда выиграют, причем сделают это уверенно.