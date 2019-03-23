Степаненко: «Роналду ушел с поля очень злым»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко подвел итоги матча с Португалией (0:0), который состоялся в рамках отбора к Евро-2020.

Все устали очень сильно. Тяжелая игра, было много навесов, ударов по воротам, но, слава Богу, выстояли. Тяжелый матч, на самом деле, энергозатратный.

Португалия – команда высокого уровня, они держали темп. Не скажу, что высокий, но держали. Мы выдержали, не скажу, что физически подсели. Зинченко общался с Бернарду Силвой, тот сказал, что Роналду очень злой ушел в раздевалку.

Персонально с Роналду никто не играл. Знали его сильные качества, он и по воротам бил, и подавал, и все, что мог для команды делал. Но не может человек постоянно один команду тащить.