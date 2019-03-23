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Степаненко: «Роналду ушел с поля очень злым»

вчера, 08:51
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко подвел итоги матча с Португалией (0:0), который состоялся в рамках отбора к Евро-2020.

Все устали очень сильно. Тяжелая игра, было много навесов, ударов по воротам, но, слава Богу, выстояли. Тяжелый матч, на самом деле, энергозатратный.

Португалия – команда высокого уровня, они держали темп. Не скажу, что высокий, но держали. Мы выдержали, не скажу, что физически подсели. Зинченко общался с Бернарду Силвой, тот сказал, что Роналду очень злой ушел в раздевалку.

Персонально с Роналду никто не играл. Знали его сильные качества, он и по воротам бил, и подавал, и все, что мог для команды делал. Но не может человек постоянно один команду тащить.

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Все комментарии
Adonius
Adonius
   226 / 979
вчера в 14:45
Еще бы, слабой команде ничью подарили.
112910415
112910415
   93 / 979
вчера в 13:56
обидели уходящую звезду, не пожалели...
mangoх12
mangoх12
   21 / 979
вчера в 13:09
Не нанырял вот и злой
ЮЗИК
ЮЗИК
   199 / 979
вчера в 12:15
Кристинку хорошо разозлили
Zenit_84
Zenit_84
   75 / 979
вчера в 11:44
Не прет что-то ему
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил cska plus
   210 / 979
вчера в 11:17
Хохлы радуются, что видели вживую самого Рона.
    galem72
    galem72 ответил cska plus
       213 / 979
    вчера в 10:18
    Хохлы радуются, что видели вживую самого Рона.
    Да ты прям "самоутвердился" после такого "принижения" соседа. Тебе бы со скабеевой прямой эфир вести, сетевой герой! Та тоже только у себя в студии грозная и железная. ))
    cska plus
    cska plus
       5 / 979
    вчера в 09:59
    Хохлы радуются, что видели вживую самого Рона.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       188 / 979
    вчера в 09:49
    Всю ночь наверно проплакал
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       170 / 979
    вчера в 09:27
    Нгуша:
    Посмотрел матч с Месси и остался недоволен, ведь он не выиграл товарняк с Венесуэлой.
    Нгуша:
    Посмотрел матч С Роналду и остался недоволен, ведь его фаворит-гом не смог нечего сделать против хоххольской команды..
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       142 / 979
    вчера в 09:18
    У неё эти дни)) пройдёт))
    ДАША Д
    ДАША Д
       174 / 979
    вчера в 09:13
    Ну не получилось разок, исправится.
    NGY
    NGY
       59 / 979
    вчера в 09:07
    Рондон:
    Месси ушел с поля очень довольным, ведь он совершил много дриблинга.
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