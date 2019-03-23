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Главный тренер сборной Молдавии: «„Жигулям“ сложно угнаться за „Феррари“»

вчера, 08:42
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия1 : 4Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Молдавии Александр Спиридон прокомментировал поражение своей команды от Франции (1:4) в матче отбора к Евро-2020.

Мы играли против монстров в сравнении с нами. Увы, у нас были проблемы. Сложно заменить Гацкана и Епуряну. Мы показали плохой футбол. Во втором тайме выпустили пятого защитника, но футбол, который мы показали, мне не понравился.

«Жигулям» сложно угнаться за «Феррари». Так можно сравнить две команды. Разница просто невероятная. Я работал на матчах Лиги чемпионов, играли с топ-клубами, и там не было такой разницы между клубами. Надеюсь, в Турции покажем другой уровень футбола, если это можно назвать футболом.

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Все комментарии
Comench
Comench
   70 / 979
вчера в 19:04
А зачем гнаться, лучше в телеге вообще ездить.
1-й парень
1-й парень
   101 / 979
вчера в 14:52
Гол то забили.
ЮЗИК
ЮЗИК
   199 / 979
вчера в 10:50
Хорошее сравнение
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 979
вчера в 10:35
Бывает что и обгоняют.
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 10:00
Ахахах! Классное сравнение.
Байкал-38.
Байкал-38.
   37 / 979
вчера в 09:53
Нет это мы на "Жигулях", а Вы на "Запорожце"!
КЭТиК
КЭТиК
   163 / 979
вчера в 09:14
Хорошие Жигули да на плохой дороге могут и Феррари сделать.
Gallardo27
Gallardo27
   933 / 979
вчера в 08:55
Самокритично
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