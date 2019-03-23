Мальдини: «Поражение в Стамбуле от „Ливерпуля“ было худшим в карьере»

вчера, 09:33

Легендарный игрок «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что самое обидное его поражение в карьере случилось во время финала Лиги чемпионов сезона-2004/05, когда «россонери» упустили преимущество в три мяча над «Ливерпулем» и в итоге проиграли в серии пенальти.