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Мальдини: «Поражение в Стамбуле от „Ливерпуля“ было худшим в карьере»

вчера, 09:33

Легендарный игрок «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что самое обидное его поражение в карьере случилось во время финала Лиги чемпионов сезона-2004/05, когда «россонери» упустили преимущество в три мяча над «Ливерпулем» и в итоге проиграли в серии пенальти.

Я на последних секундах проигрывал финалы чемпионата мира и Европы, так что в моей карьере были разочарования. Но проигрыш в Стамбуле стал худшим из всех. Тогда я думал, что это мой последний шанс выиграть Лигу чемпионов. Мы доминировали над «Ливерпулем», но это футбол.

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Все комментарии
anfield1984
anfield1984 ответил Scuderia Ferrari
   282 / 979
вчера в 19:01
Свинья везде грязь найдет))))
kust07
kust07
   216 / 979
вчера в 16:55
Красивый матч был
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   157 / 979
вчера в 13:11
Величайший матч в истории ЛЧ.
40175219386
40175219386
   55 / 979
вчера в 11:11
Самый крутой камбэк, по результату первого тайма, по накалу страстей, по итоговому результату. Камбэк, который состоялся во многом благодаря неимоверной поддержки фанов Ливерпуля, фантастическим настроем капитана, который повёл команду вперёд, пожалуй, один из лучших матчей Стивена Джеррарда. Милан вышел бить пенальти с какой то обречённостью, первый пенальти по воробьям, второй пенальти не забил Андреа Пирло, пятый-бездарно пробил Андрей Шевченко, что тут комментировать.

Caniggia
Caniggia
   29 / 979
вчера в 10:18
Да уж, Мальдини понять можно. Такое нельзя забыть! Легендарнейший финал, фантастическая развязка. Круче было только в 1999, МЮ-Бавария 2-1.
КЭТиК
КЭТиК
   163 / 979
вчера в 10:15
Хоть раз всесильно проигрывают.
40175219386
40175219386
   55 / 979
вчера в 10:06
это был самый крутой камбэк, по зрелищности, по результату первого тайма, по накалу страстей, по итоговому результату. камбэк, который состоялся во многом благодаря неимоверной поддержки фанов Ливерпуля, фантастическим настроем капитана, который повёл команду вперёд, пожалуй, один из лучших матчей Стивена Джеррарда.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 979
вчера в 10:03
Потому что проиграли самому худшему победителю ЛЧ в истории, ни один игрок которого (кроме Хаби Алонсо) не состоялся ни в сборной, ни на клубном уровне кроме финала в Стамбуле.
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 09:57
Да, это был мощный футбол и обидное поражение.
Igo0rek
Igo0rek
   251 / 979
вчера в 09:39
Это был незабываемый финал.
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