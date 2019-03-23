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«Зенит» крупно уступил «Аустрии» в контрольном матче

вчера, 19:51
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«Зенит» проиграл «Аустрии» в товарищеском матче.

«Зенит» - «Аустрия» 0:3 (0:1)
Голы: Кляйн 35, Матич 49, Эвандро 87

«Зенит»: Кержаков (Городовой 46), Анюков (Смольников 62), Нету, Ракицкий (Скроботов 46), Набиуллин, Ригони, Эрнани, Краневиттер (Капленко 72), Шатов, Дриусси (Воробьев 62), Заболотный (Мостовой 72).

«Аустрия»: Лучич, Моншайн, Джегго, Прокоп, Игор (Эвандру 78), Кляйн, Шойссенгейр, Матич, Куэвас, Эдомвоньи (Ятеке 68), Заламон (Саркария 46).

Предупреждения: Нету 34, Краневиттер 40, Дриусси 45, Шойссенгейр 50, Кляйн 55.

Напомним, что недавно сборная России уступила команде Бельгии в отборе на Евро-2020.

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Все комментарии
mortid
mortid
   409 / 979
сегодня в 02:28
Только привели свои голубые наряды в порядок после испанцев, а тут австрийцы вдули снова )))))))
Суеверный
Суеверный
   322 / 979
сегодня в 01:48
Товарняк и в Африке товарняк. Да и состав... Только резкий спад в игре (что маловероятно, учитывая состав) не позволит питерцам добиться своего во внутреннем первенстве.
4RT
4RT
   232 / 979
сегодня в 01:20
Хотели выпендриться, но как всегда облажались
nik9373
nik9373 ответил Depost
   776 / 979
сегодня в 01:15
Народ, скиньте пожайлуста ссылку старогого соккера
https://www.soccer.ru
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Штиль
   180 / 979
сегодня в 00:53
Латентный спартач. Хоть и вроде бы болельщик коней но в душе и по характеру вылитый.
штиль.....ветер молчит
Штиль
Штиль ответил вoлгoдoн
   229 / 979
сегодня в 00:50
ваня лучший разве не спартач?
Латентный спартач. Хоть и вроде бы болельщик коней но в душе и по характеру вылитый.
saha100
saha100
   171 / 979
сегодня в 00:34
Если товарищеский тогда можно было бы и 0-10 проиграть. Все равно товарищеский. Да бомжи?
saha100
saha100 ответил Гавроша
   171 / 979
сегодня в 00:33
Причем тут выкладываться. Что за оправдания? Я понимаю что вам не привыкать всасывать но не на своей же баклан арене 0-3. Хоть товарищеский хоть не основной состав но проигрывать на своем поле 0-3 это ахринкть хотя для зенита это обычное дело.
Гавроша
Гавроша
   18 / 979
сегодня в 00:23
Я даже не знаю, нужны ли вообще товарищеские матчи, а уж выкладываться в них просто глупо.

Да и состав был не полный, не было маркизио, ерохина, и многих многих других.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   180 / 979
сегодня в 00:21
ваня лучший разве не спартач?
vovinho11
vovinho11
   345 / 979
сегодня в 00:05
зенитка молодец
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   259 / 979
вчера в 23:59
Похоже, замен основе нет у Зенита
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   19 / 979
вчера в 23:49
Кстати, а если без мрачного юмора, то в чем дело, как ты думаешь? Ведь такие игры массового зрителя отваживают от посещения игр Зенита, или нет? Я не пойму в чем дело. Каждый спортсмен и футболист тоже в душе боец. Почему же так безвольно выглядит лидер ЧР. Может отработка каких то схем? Ведь вроде люди нормальные на поле были. И М. Кержаков,и Анюков, и Смольников , и Набиуллин, и Ригони, и Дриусси , и Шатов , и Эрнани ( может кого и забыл), но это же не лавочники. Мне непонятно. Если они не бесспорно основные , то должны биться за основу, не так ли? Поясни, только без пафоса и мрачного юмора. Thank you! Может это простое пренебрежение зрителей?
У меня нет объяснений ....почему Зенит прежде не проигрывавший на своей арене начал бесславно уступать дома Рубину,Вильярреалу,Аустрии......
То что это не на пользу посещаемости - однозначно....
На эмоциях от очередного ненужного поражения трудно делать выводы....
Но думаю ноги растут в неправильной мотивации игроков...за кажущимся благополучии в командной атмосфере - напрочь отсутствует старание...что то не так пошло...при чём уже давно...
Я наверно со времён ответного матча с Минском не видел чтоб команда горела желанием кому то что то доказать....
Надо быть внутри коллектива чтоб понять что за шляпа пафосности и самоудовлетворения накрыла игроков....
Система основанная только лишь на создании неимоверно комфортного пребывания в команде исключающая принцип соревновательности и конкуренции - не могла не дать свои плоды....
Сегодня мы их увидели....в очередной раз...
Если не изменить психологический фактор подготовки игроков - Аустриями и Вильярреалами не ограничется....
Простыми словами...если в системе "кнута и пряника" слишком много пряников - добра не будет....
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Jeck Denielse
   152 / 979
вчера в 23:26
Я правда ничего не понял....))) Но бессвязность твоих суждений оправдана наверно неимоверной радостью по поводу поражения нелюбимой команды австрийцам.....и какой то непонятной злостью в адрес Зенита...)) Ты думаешь можешь смутить меня выкладывая какой то ролик по выигрышу Локомотивом у Зенита ???...))))).......после того как Зенит проиграл заштатному Вильярреалу ???.....да брось ты ..))) Всё идёт по плану.... Удачи Локомотиву во всех товарищеских матчах...
А ты пришёл праздники под название "Раз в 18 лет выкладывать".- это твоя строчка.


Уже судя по ней, видно, что твоё сознание слегка пряное))))

Это не непонятная злость, а констатация факта.
Твой газпроект был ничем в ФНЛ и скоро обёрнётся к истокам.

Москва- столица России.
Ruslik1982
Ruslik1982
   60 / 979
вчера в 23:22
как состав Зенита не ротируй, а троечка в него стабильно войдет
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил фанат джигурды
   19 / 979
вчера в 23:18
А ты пришёл праздники под название "Раз в 18 лет выкладывать".. 1. Евгеша, это на каком языке? 2. Это кто из нас празднует? (исхожу из твоего набора букв) 3. 18-4=14!!! а не 16 и 18, а ещё про диплом затирал)))))))) Наверное диплом ассенизатора. 4. А сколько лет твой горячо любимый газпроект был без чемпионства??? 5. Ты бы болел за московские команды, если бы не газ. Соседи мои- абсолютно нормальные люди. Либо вообще футболом не увлекаются, либо за газпроект не топят, даже временно, как 99% ваших)))))))))))))
Я правда ничего не понял....)))
Но бессвязность твоих суждений оправдана наверно неимоверной радостью по поводу поражения нелюбимой команды австрийцам.....и какой то непонятной злостью в адрес Зенита...))

Ты думаешь можешь смутить меня выкладывая какой то ролик по выигрышу Локомотивом у Зенита ???...))))).......после того как Зенит проиграл заштатному Вильярреалу ???.....да брось ты ..)))

Всё идёт по плану....
Удачи Локомотиву во всех товарищеских матчах...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   23 / 979
вчера в 23:14
Ветка про то как Зенит проиграл Аустрии.... А ты пришёл праздники под название "Раз в 18 лет выкладывать"...)) К чему ??? Это тебе к соседям..... Там и соревнуйтесь чей праздник праздничней "Раз в 16 лет" или "Раз в 18 лет".....))))
Кстати, а если без мрачного юмора, то в чем дело, как ты думаешь? Ведь такие игры массового зрителя отваживают от посещения игр Зенита, или нет? Я не пойму в чем дело. Каждый спортсмен и футболист тоже в душе боец. Почему же так безвольно выглядит лидер ЧР. Может отработка каких то схем? Ведь вроде люди нормальные на поле были. И М. Кержаков,и Анюков, и Смольников , и Набиуллин, и Ригони, и Дриусси , и Шатов , и Эрнани ( может кого и забыл), но это же не лавочники. Мне непонятно. Если они не бесспорно основные , то должны биться за основу, не так ли? Поясни, только без пафоса и мрачного юмора. Thank you! Может это простое пренебрежение зрителей?
alexgurzan
alexgurzan ответил Depost
   920 / 979
вчера в 23:13
Народ, скиньте пожайлуста ссылку старогого соккера
https://www.soccer.ru/?new_design=0
drug01
drug01
   109 / 979
вчера в 23:11
Зенит готовит 2 состав!!!
viv
viv ответил Самедов Агил
   240 / 979
вчера в 23:10
Напоминаем...в прошлом сезоне ЦСКА единственная российская команда играл в 1/4 финала ЛЕ...
Depost
Depost
вчера в 23:10
Народ, скиньте пожайлуста ссылку старогого соккера
Лаcковый зенит
Лаcковый зенит ответил Jeck Denielse
   68 / 979
вчера в 23:09
Праздничней один раз за 80(!) лет, тут всем праздникам праздник))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил sir_Alex
   19 / 979
вчера в 23:09
И чем ниже уровень выигравшей у Зенита команды тем стыдней за российский «футбол».
Никакой связи между отношением Зенита к малозначимым играм во второстепенном еврокубке....товарняках...и прочих "Фонбет Катар турнирах" - к общему уровню российского футбола не наблюдается...
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Jeck Denielse
   152 / 979
вчера в 23:08
Ветка про то как Зенит проиграл Аустрии.... А ты пришёл праздники под название "Раз в 18 лет выкладывать"...)) К чему ??? Это тебе к соседям..... Там и соревнуйтесь чей праздник праздничней "Раз в 16 лет" или "Раз в 18 лет".....))))
А ты пришёл праздники под название "Раз в 18 лет выкладывать"..

1. Евгеша, это на каком языке?
2. Это кто из нас празднует? (исхожу из твоего набора букв)
3. 18-4=14!!! а не 16 и 18, а ещё про диплом затирал)))))))) Наверное диплом ассенизатора.
4. А сколько лет твой горячо любимый газпроект был без чемпионства???
5. Ты бы болел за московские команды, если бы не газ.

Соседи мои- абсолютно нормальные люди. Либо вообще футболом не увлекаются, либо за газпроект не топят, даже временно, как 99% ваших)))))))))))))
sir_Alex
sir_Alex ответил Jeck Denielse
   42 / 979
вчера в 23:07
Я тоже так считаю...... А эти...))))).....как дети малые.....сидят радуются поражению Зенита в товарняке...)))))))
Почему «как»??? Школота заполнила сайт!
Лаcковый зенит
Лаcковый зенит ответил Морозовский
   68 / 979
вчера в 23:06
зенит, это результат естественных надобностей
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил sir_Alex
   19 / 979
вчера в 23:04
Всё идёт по плану 🤣🤣🤣
Я тоже так считаю......
А эти...))))).....как дети малые.....сидят радуются поражению Зенита в товарняке...)))))))
sir_Alex
sir_Alex ответил Jeck Denielse
   42 / 979
вчера в 23:04
Зенит разработал и удачно внедрил новую тактику посрамления соперников по чемпионату. Будем проигрывать всякому импортному колхозу.....но лидировать в первенстве.... И чем ниже уровень выигравшей у Зенита команды тем стыдней будет за конкурентов по чемпионату.....ибо знать они слабей их....))) Ничто так не открывает истинную силу соперников Зенита по внутренней таблице как то что они окзывается слабей Бней Иегуд,Вильярреалов и Аустрий со всякими Утрехтами..))))
И чем ниже уровень выигравшей у Зенита команды тем стыдней за российский «футбол».
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 979
вчера в 23:01
Всё идёт по плану 🤣🤣🤣
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил фанат джигурды
   19 / 979
вчера в 23:01
Ветка про то как Зенит проиграл Аустрии....
А ты пришёл праздники под название "Раз в 18 лет выкладывать"...))
К чему ???
Это тебе к соседям.....
Там и соревнуйтесь чей праздник праздничней "Раз в 16 лет" или "Раз в 18 лет".....))))
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