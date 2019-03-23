«Зенит» крупно уступил «Аустрии» в контрольном матче

«Зенит» проиграл «Аустрии» в товарищеском матче.
«Зенит» - «Аустрия» 0:3 (0:1)
Голы: Кляйн 35, Матич 49, Эвандро 87
«Зенит»: Кержаков (Городовой 46), Анюков (Смольников 62), Нету, Ракицкий (Скроботов 46), Набиуллин, Ригони, Эрнани, Краневиттер (Капленко 72), Шатов, Дриусси (Воробьев 62), Заболотный (Мостовой 72).
«Аустрия»: Лучич, Моншайн, Джегго, Прокоп, Игор (Эвандру 78), Кляйн, Шойссенгейр, Матич, Куэвас, Эдомвоньи (Ятеке 68), Заламон (Саркария 46).
Предупреждения: Нету 34, Краневиттер 40, Дриусси 45, Шойссенгейр 50, Кляйн 55.
Напомним, что недавно сборная России уступила команде Бельгии в отборе на Евро-2020.
Да и состав был не полный, не было маркизио, ерохина, и многих многих других.
Да и состав был не полный, не было маркизио, ерохина, и многих многих других.
То что это не на пользу посещаемости - однозначно....
На эмоциях от очередного ненужного поражения трудно делать выводы....
Но думаю ноги растут в неправильной мотивации игроков...за кажущимся благополучии в командной атмосфере - напрочь отсутствует старание...что то не так пошло...при чём уже давно...
Я наверно со времён ответного матча с Минском не видел чтоб команда горела желанием кому то что то доказать....
Надо быть внутри коллектива чтоб понять что за шляпа пафосности и самоудовлетворения накрыла игроков....
Система основанная только лишь на создании неимоверно комфортного пребывания в команде исключающая принцип соревновательности и конкуренции - не могла не дать свои плоды....
Сегодня мы их увидели....в очередной раз...
Если не изменить психологический фактор подготовки игроков - Аустриями и Вильярреалами не ограничется....
Простыми словами...если в системе "кнута и пряника" слишком много пряников - добра не будет....
То что это не на пользу посещаемости - однозначно....
На эмоциях от очередного ненужного поражения трудно делать выводы....
Но думаю ноги растут в неправильной мотивации игроков...за кажущимся благополучии в командной атмосфере - напрочь отсутствует старание...что то не так пошло...при чём уже давно...
Я наверно со времён ответного матча с Минском не видел чтоб команда горела желанием кому то что то доказать....
Надо быть внутри коллектива чтоб понять что за шляпа пафосности и самоудовлетворения накрыла игроков....
Система основанная только лишь на создании неимоверно комфортного пребывания в команде исключающая принцип соревновательности и конкуренции - не могла не дать свои плоды....
Сегодня мы их увидели....в очередной раз...
Если не изменить психологический фактор подготовки игроков - Аустриями и Вильярреалами не ограничется....
Простыми словами...если в системе "кнута и пряника" слишком много пряников - добра не будет....
Уже судя по ней, видно, что твоё сознание слегка пряное))))
Это не непонятная злость, а констатация факта.
Твой газпроект был ничем в ФНЛ и скоро обёрнётся к истокам.
Москва- столица России.
Уже судя по ней, видно, что твоё сознание слегка пряное))))
Это не непонятная злость, а констатация факта.
Твой газпроект был ничем в ФНЛ и скоро обёрнётся к истокам.
Москва- столица России.
Но бессвязность твоих суждений оправдана наверно неимоверной радостью по поводу поражения нелюбимой команды австрийцам.....и какой то непонятной злостью в адрес Зенита...))
Ты думаешь можешь смутить меня выкладывая какой то ролик по выигрышу Локомотивом у Зенита ???...))))).......после того как Зенит проиграл заштатному Вильярреалу ???.....да брось ты ..)))
Всё идёт по плану....
Удачи Локомотиву во всех товарищеских матчах...
Но бессвязность твоих суждений оправдана наверно неимоверной радостью по поводу поражения нелюбимой команды австрийцам.....и какой то непонятной злостью в адрес Зенита...))
Ты думаешь можешь смутить меня выкладывая какой то ролик по выигрышу Локомотивом у Зенита ???...))))).......после того как Зенит проиграл заштатному Вильярреалу ???.....да брось ты ..)))
Всё идёт по плану....
Удачи Локомотиву во всех товарищеских матчах...
1. Евгеша, это на каком языке?
2. Это кто из нас празднует? (исхожу из твоего набора букв)
3. 18-4=14!!! а не 16 и 18, а ещё про диплом затирал)))))))) Наверное диплом ассенизатора.
4. А сколько лет твой горячо любимый газпроект был без чемпионства???
5. Ты бы болел за московские команды, если бы не газ.
Соседи мои- абсолютно нормальные люди. Либо вообще футболом не увлекаются, либо за газпроект не топят, даже временно, как 99% ваших)))))))))))))
1. Евгеша, это на каком языке?
2. Это кто из нас празднует? (исхожу из твоего набора букв)
3. 18-4=14!!! а не 16 и 18, а ещё про диплом затирал)))))))) Наверное диплом ассенизатора.
4. А сколько лет твой горячо любимый газпроект был без чемпионства???
5. Ты бы болел за московские команды, если бы не газ.
Соседи мои- абсолютно нормальные люди. Либо вообще футболом не увлекаются, либо за газпроект не топят, даже временно, как 99% ваших)))))))))))))
А эти...))))).....как дети малые.....сидят радуются поражению Зенита в товарняке...)))))))
А эти...))))).....как дети малые.....сидят радуются поражению Зенита в товарняке...)))))))
А ты пришёл праздники под название "Раз в 18 лет выкладывать"...))
К чему ???
Это тебе к соседям.....
Там и соревнуйтесь чей праздник праздничней "Раз в 16 лет" или "Раз в 18 лет".....))))
А ты пришёл праздники под название "Раз в 18 лет выкладывать"...))
К чему ???
Это тебе к соседям.....
Там и соревнуйтесь чей праздник праздничней "Раз в 16 лет" или "Раз в 18 лет".....))))