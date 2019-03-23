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Швейцария отправила два мяча в ворота Грузии

вчера, 18:56
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия0 : 2Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Грузии в матче отборочного турнира Евро-2020.

Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе

Грузия - Швейцария 0:2 (0:0)
Голы: Цубер 57, Денис Закариа 80

Грузия: Лория, Какабадзе, Хочолава, Кашия, Табидзе (Кверквелия 62), Гвилия, Квеквескири, Канкава, Казаишвили, Квилитая (Лобжанидзе 73), Джано (Качарава 84)
Главный тренер: Вайсс Владимир.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес, Денис Закариа, Джака, Фройлер (Соу 89), Эмболо (Штеффен 84), Гавранович (Айети 61), Цубер
Главный тренер: Петкович Владимир.

Предупреждения: Квеквескири 70, Хочолава 76, Джака 89, Гвилия 90+2

Судья: Поусон Крейг.

Напомним, что вчера сборная Португалии сыграла вничью с Украиной.

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Все комментарии
1-й парень
1-й парень ответил Любитель тухлых побед
   101 / 979
сегодня в 02:10
А хряк Свинси все никак после тарасовки очухаться не может.
После спартака считай труп.
Roman73
Roman73
   205 / 979
вчера в 21:35
Слабо, очень слабо.
На уровне второй лиги чемпионата СССР.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   82 / 979
вчера в 21:06
Швейцария фаворит.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед ответил spartach091
   41 / 979
вчера в 20:53
Цубер как свалил из конюшни сразу заиграл
А хряк Свинси все никак после тарасовки очухаться не может.
beefs
beefs
   153 / 979
вчера в 20:44
Нормальное начало...
Erlov
Erlov
   193 / 979
вчера в 19:56
Джано в спартаке испортили.
Sunny.
Sunny.
   51 / 979
вчера в 19:54
Джано не помог , Джикия изменил
spartach091
spartach091
   61 / 979
вчера в 19:51
Цубер как свалил из конюшни сразу заиграл
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 979
вчера в 19:24
С победой .
Bayern Best
Bayern Best
   105 / 979
вчера в 19:17
Грузия в первом тайме не плохо играла.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 979
вчера в 19:17
Цубер топ🔴🔵
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 979
вчера в 19:14
Эх, были времена , когда блистали Кипиани, Гуцаев, Шенгелия, Чивадзе, Мачаидзе...... Потомки послабее будут.
minai
minai
   218 / 979
вчера в 19:10
Я был за Грузию.
Bagula
Bagula
   158 / 979
вчера в 18:58
Швейцарию с победой.
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