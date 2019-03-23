Швейцария отправила два мяча в ворота Грузии

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Грузии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе
Грузия - Швейцария 0:2 (0:0)
Голы: Цубер 57, Денис Закариа 80
Грузия: Лория, Какабадзе, Хочолава, Кашия, Табидзе (Кверквелия 62), Гвилия, Квеквескири, Канкава, Казаишвили, Квилитая (Лобжанидзе 73), Джано (Качарава 84)
Главный тренер: Вайсс Владимир.
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес, Денис Закариа, Джака, Фройлер (Соу 89), Эмболо (Штеффен 84), Гавранович (Айети 61), Цубер
Главный тренер: Петкович Владимир.
Предупреждения: Квеквескири 70, Хочолава 76, Джака 89, Гвилия 90+2
Судья: Поусон Крейг.
Напомним, что вчера сборная Португалии сыграла вничью с Украиной.
На уровне второй лиги чемпионата СССР.
На уровне второй лиги чемпионата СССР.