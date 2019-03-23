Хет-трик Стерлинга, ничья в Лиссабоне и другие результаты отбора Евро-2020

Завершились матчи первого тура квалификационного турнира Евро-2020, которые прошли 22 марта.
Англия - Чехия 5:0
Голы: Стерлинг 24, Кейн 45+2 (пенальти), Стерлинг 62, Стерлинг 68, Калас 84 (автогол)
Молдавия - Франция 1:4
Голы: Амброс 89 - Гризманн 24, Варан 27, Жиру 36, Мбаппе 87
Болгария - Черногория 1:1
Голы: Неделев 82 (пенальти) - Мугоша 50
Албания - Турция 0:2
Голы: Йилмаз 21, Чалханоглу 55
Андорра - Исландия 0:2
Голы: Бьярнасон 22, Кьяртанссон 80
Люксембург - Литва 2:1
Голы: Баррейро 45, Родригес 55 - Черных 14
Ибо уже не советские воспитанники играют, а плоды "своих школ" ))
Что в 90-ых, что в 00-ых - почти у всех сборных были сильные футболисты. которые были на слуху
Ибо уже не советские воспитанники играют, а плоды "своих школ" ))
Что в 90-ых, что в 00-ых - почти у всех сборных были сильные футболисты. которые были на слуху
Украина - 5 ударов, 1 в створ
Могла выиграть?))
Украина - 5 ударов, 1 в створ
Могла выиграть?))
Молодцы Казахстан и Украина.
Молодцы Казахстан и Украина.