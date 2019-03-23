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Хет-трик Стерлинга, ничья в Лиссабоне и другие результаты отбора Евро-2020

вчера, 01:03

Завершились матчи первого тура квалификационного турнира Евро-2020, которые прошли 22 марта.

Португалия - Украина 0:0

Англия - Чехия 5:0
Голы: Стерлинг 24, Кейн 45+2 (пенальти), Стерлинг 62, Стерлинг 68, Калас 84 (автогол)

Молдавия - Франция 1:4
Голы: Амброс 89 - Гризманн 24, Варан 27, Жиру 36, Мбаппе 87

Болгария - Черногория 1:1
Голы: Неделев 82 (пенальти) - Мугоша 50

Албания - Турция 0:2
Голы: Йилмаз 21, Чалханоглу 55

Андорра - Исландия 0:2
Голы: Бьярнасон 22, Кьяртанссон 80

Люксембург - Литва 2:1
Голы: Баррейро 45, Родригес 55 - Черных 14

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Все комментарии
Adonius
Adonius
   226 / 979
вчера в 19:57
Чехи как опустились.
Шуnя771
Шуnя771
   132 / 979
вчера в 15:45
Без сенсаций.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Stormtrooper-26
   94 / 979
вчера в 13:32
Ну то что сборная Люксембурга встаёт с колен это можно наблюдать и по выступлениям их команд в Еврокубках, а у Литвы что клубы, что сборная - шлак)
сейчас все сборные из бывшего союза - шлак
Ибо уже не советские воспитанники играют, а плоды "своих школ" ))
Что в 90-ых, что в 00-ых - почти у всех сборных были сильные футболисты. которые были на слуху
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   94 / 979
вчера в 13:31
Литва проиграла?! ОООООООООООООО
ermak6848
ermak6848
   212 / 979
вчера в 12:44
время покажет кто первым выйдет из группы...
Andrey YarmolenkoUA
Andrey YarmolenkoUA ответил serh62
   609 / 979
вчера в 12:44
Смотрите,от казахов не отскочите,футболеры хреновы!!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   608 / 979
вчера в 12:34
Ну то что сборная Люксембурга встаёт с колен это можно наблюдать и по выступлениям их команд в Еврокубках, а у Литвы что клубы, что сборная - шлак)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   30 / 979
вчера в 12:28
Чехи, видимо, перед матчем смотрели выступления спартака
yldyz
yldyz
вчера в 12:07
Шампунь и команда отскочили дармовик нечего не может.хахлы отобрали очки
нечитайло
нечитайло
   722 / 979
вчера в 12:04
Бывает
Питермен
Питермен
   34 / 979
вчера в 11:47
Не пойму, а где ветки про пупсиков? Хочется поанализировать..
serh62
serh62
   223 / 979
вчера в 11:43
жаль....хохлы отскочили.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   77 / 979
вчера в 11:37
Аргентина удивила!
cannongun
cannongun ответил 311
   707 / 979
вчера в 11:25
Кейн 45+2 (пенальти), Классика!)
тебе и это не доступно
Брулин
Брулин
   22 / 979
вчера в 11:25
Гвардиола вылепил из Стерлинга настоящую машину по забиванию голов, зарабатыванию ассистов и пенальти. Самый полезный игрок АПЛ на сегодняшний день. Крайне редко можно созерцать такое преображение. Это ценнее трофеев. Пеп - гений тренерского цеха.
minai
minai
   218 / 979
вчера в 11:19
Удивили украинцы и литовцы.
Agamaga
Agamaga
   324 / 979
вчера в 11:13
А почему прима не забила?
удав
удав
   565 / 979
вчера в 10:49
люксембург огонь=)
beefs
beefs
   153 / 979
вчера в 10:16
Украина хороша, молодец Шевченко...
Igo0rek
Igo0rek
   251 / 979
вчера в 09:45
Рад за Стерлинга, с приходом Пепа в Сити, он очень сильно прибавил.
Artuom
Artuom ответил DuBSTeR
   220 / 979
вчера в 09:39
Представь себе, с одного голевого момента забивают гол. Таких историй в мировом футболе уйма. Кто Португалии пес, что они не реализовали столько моментов?
Так вот именно что у Португалии было значительно больше моментов, так что скорее это они могли выиграть, а не Украина.
DuBSTeR
DuBSTeR ответил борька
   870 / 979
вчера в 09:34
Хохлы молодцы, выстояли! Так держать!
Москалям тоже успехов
DuBSTeR
DuBSTeR ответил Artuom
   870 / 979
вчера в 09:33
Португалия - 17 ударов, 8 в створ Украина - 5 ударов, 1 в створ Могла выиграть?))
Представь себе, с одного голевого момента забивают гол. Таких историй в мировом футболе уйма. Кто Португалии пес, что они не реализовали столько моментов?
Artuom
Artuom ответил FC_Dnipro_DD
   220 / 979
вчера в 09:24
Украина была хороша в обороне, могли и победу вырвать..
Португалия - 17 ударов, 8 в створ
Украина - 5 ударов, 1 в створ

Могла выиграть?))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 979
вчера в 09:19
Люксы рвут и мечут! Литва, Молдавия, Россия ниже среднего...
particular
particular
   8 / 979
вчера в 09:19
Лицо еуропейского футбола, в общем-то, почти не скривилось от некоторых одиозных результатов... Люксы растут и крепчают..:))
RMUKMU
RMUKMU
   202 / 979
вчера в 09:10
В 17 играх только 2 неожиданных результата.
Молодцы Казахстан и Украина.
mensk
mensk
   579 / 979
вчера в 08:44
Украина в Португалии ничья молодцы.
ЮЗИК
ЮЗИК
   199 / 979
вчера в 08:37
Украина неплохо стартовала, удачи им в отборе
Байкал-38.
Байкал-38.
   37 / 979
вчера в 08:35
Англия за последние годы явно прибавила.
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