Мексика уверенно переиграла Чили

Сборная Мексики одержала победу над национальной командой Чили в товарищеском поединке.
Сан-Диего, Калифорния, стадион Квалькомм Стэдиум
Мексика - Чили 3:1 (0:0)
Голы: Хименес 52 (пенальти), Морено 64, Лосано 65 - Кастильо 68
Мексика: Очоа, Сальседо, Л. Родригес, Морено, Альварес, Гальярдо, Писарро (Монтес 84), Гуардадо (Гутьеррес 75), Лосано (Лайнес 82), К. Родригес (Лайюн 90), Хименес (Чичарито 75).
Главный тренер: Мартино Херардо.
Чили: Арьяс, Марипан, Медель, Мена (Опасо 72), Исла, Видаль, Педро Эрнандес (Мора 76), Пульгар, Арангис, Кастильо, Моралес (Хара 72).
Главный тренер: Руэда Рейнальдо.
Предупреждения: Гуардадо 13, Лосано 29, Писарро 56, Исла 61, Арангис 89
Напомним, вчера в товарищеском матче сборная США обыграла Эквадор (1:0).