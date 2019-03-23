ГлавнаяНовости

Мексика уверенно переиграла Чили

вчера, 07:12
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика3 : 1Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Сборная Мексики одержала победу над национальной командой Чили в товарищеском поединке.

Сан-Диего, Калифорния, стадион Квалькомм Стэдиум

Мексика - Чили 3:1 (0:0)
Голы: Хименес 52 (пенальти), Морено 64, Лосано 65 - Кастильо 68

Мексика: Очоа, Сальседо, Л. Родригес, Морено, Альварес, Гальярдо, Писарро (Монтес 84), Гуардадо (Гутьеррес 75), Лосано (Лайнес 82), К. Родригес (Лайюн 90), Хименес (Чичарито 75).
Главный тренер: Мартино Херардо.

Чили: Арьяс, Марипан, Медель, Мена (Опасо 72), Исла, Видаль, Педро Эрнандес (Мора 76), Пульгар, Арангис, Кастильо, Моралес (Хара 72).
Главный тренер: Руэда Рейнальдо.

Предупреждения: Гуардадо 13, Лосано 29, Писарро 56, Исла 61, Арангис 89

Напомним, вчера в товарищеском матче сборная США обыграла Эквадор (1:0).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Победы Испании и Италии, гол Мхитаряна и другие результаты отбора Евро-2020
Сегодня, 00:48 Комментарии4
Испания одержала победу над Норвегией
Сегодня, 00:38 Комментарии19
Сборная Италии обыграла Финляндию
Сегодня, 00:35 Комментарии13
Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матче
Вчера, 21:56 Комментарии23
Швеция обыграла Румынию
Вчера, 21:52 Комментарии8
«Ливерпуль» обыграл «Милан» в матче легенд
Вчера, 20:07 Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 10:03
Отлично, и ставка сыграла.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 979
вчера в 10:00
Мексику с победой!
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 979
вчера в 08:53
С победой.
КЭТиК
КЭТиК
   163 / 979
вчера в 08:13
15 минут провала сделали свое дело.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   464 / 979
вчера в 08:12
Хорошо играли ,результативно.
Степка питерский
Степка питерский
   284 / 979
вчера в 08:03
Одни Родригесы победили других
Mangur
Mangur
   338 / 979
вчера в 07:15
Легко и непринуждённо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100