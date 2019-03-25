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Дело Кокорина и Мамаева передано в суд

вчера, 12:04

Уголовное дело в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении А. Кокорина и П. Мамаева, а также двоих соучастников, по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»), 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   130 / 851
сегодня в 11:56
не прошло и пол года, оперативненько )))
isamsn
isamsn ответил grazie100
   557 / 851
вчера в 21:00
Позор тем кто жаждет расстрела за драку и пару синяков..
Ждут не расстрела, а адекватного наказания за нарушение закона . Точно такое же как и к другим гражданам которые себя не относят к небожителям.
VIPded
VIPded
   403 / 851
вчера в 19:55
Лишь бы "на дослед" не завернули... Пора уже с этой темой заканчивать.
grazie100
grazie100 ответил abrek123
   465 / 851
вчера в 19:50
Позор тем кто жаждет расстрела за драку и пару синяков..
grazie100
grazie100 ответил Caniggia
   465 / 851
вчера в 19:49
У нас большие штрафы в миллионах руб. не предусмотрены законом .Это охраняет деньги нуворишей от желания бедных их отобрать законным путём.
grazie100
grazie100 ответил sobaka_kusaka
   465 / 851
вчера в 19:40
Не надейся, они уже считай просидели в Сизо 1/2 года , как в тюрьме год.Спартаковское дело закрыто.
Морозовский
Морозовский ответил cska plus
   6 / 851
вчера в 19:16
Я бы с тобой согласился на все сто, одно НО, этот закон не на всех работает как один для всех.
Так я ж и говорю, что ДОЛЖЕН.
cska plus
cska plus ответил Морозовский
   10 / 851
вчера в 19:14
А мне на этих мажориков накласть - что дадут, то получат! Закон один должен быть для всех.
Я бы с тобой согласился на все сто, одно НО, этот закон не на всех работает как один для всех.
Морозовский
Морозовский
   6 / 851
вчера в 18:16
А мне на этих мажориков накласть - что дадут, то получат! Закон один должен быть для всех.
ESPANOL
ESPANOL
   285 / 851
вчера в 17:11
Это уже даже не смешно! Позорная наша судебная система выставляет себя в голом виде и вызывает только презрение. Сердюков со своей сообщницей, укравшие миллиарды, весело проводили время на свободе и ни одного дня не провели за решоткой, а тут вцепились в ребят мертвой хваткой и раздули на весь свет эту трагикомедию. Наверное больше нечем заниматься и других, более серьезных проблем нет. За что мы платим налоги этим работничкам?
Nikola45
Nikola45
   39 / 851
вчера в 17:09
Выпустят Кокорина в следующем сезоне Тарасятник в Питере получит 8! ))) Незря Федун с Паком запрятали Шурика!
Nikola45
Nikola45
   39 / 851
вчера в 17:06
Надеюсь лет через пять Пака посадят! )) Вместе с Леней Киевским!
Artemon9
Artemon9 ответил abrek123
   509 / 851
вчера в 16:50
Ладно если им дадут пол года и отпустят в зале суда, но потом уголовник будет играть за лазурный бюджетный клуб это просто будет позор для страны и народа..Страна платит уголовнику из бюджета вот срам будет и позор)))
Но тут все логично. Страна платит за всех уголовников, просто в этом случае платит очень много
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил 311
   121 / 851
вчера в 15:42
Главное не ржать на суде Кокоше!)
Скажет, что анекдот хороший вспомнил.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Caniggia
   121 / 851
вчера в 15:41
Большой штраф и условка, сто пудов! Интересно, усатый осёл будет возвращать Кокошу в сборную?
Условный срок по 213 НЕ ПРЕДУСМОТРЕН ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ!
дурман
дурман
   201 / 851
вчера в 15:27
Мне этот Волк очень нравится, я бы поохотился на Волка
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Miaf
   352 / 851
вчера в 15:10
условно дадут
Дадут реальный срок. Так получилось. что они его отсидели в СИЗО, поэтому выйдут сразу после решения суда.
311
311
   33 / 851
вчера в 15:03
Главное не ржать на суде Кокоше!)
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   32 / 851
вчера в 14:59
-А ты очковал...жизнь налаживается.
-Первым делом к Паку?
-К нему,родимому,к нему.
Санчо Панса
Санчо Панса
   68 / 851
вчера в 14:52
Опять - двадцать пять! В этой ситуации больше жаль даже не самих футболистов, а их родственников и близких людей.
Caniggia
Caniggia
   31 / 851
вчера в 14:52
Большой штраф и условка, сто пудов! Интересно, усатый осёл будет возвращать Кокошу в сборную?
alex074
alex074
   196 / 851
вчера в 14:50
Ни как не ожидал увидеть имя пресс-секретаря МВД, прекрасной женщины в форме, Ирины Волк на СОККЕРЕ, но из-за двух дол...бов она и тут засветилась)
Знатог
Знатог
   139 / 851
вчера в 14:48
Кто будет главный судья матча?
серый1925
серый1925
   396 / 851
вчера в 14:46
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! а прошло всего пол года
rawer
rawer ответил LOpp
   371 / 851
вчера в 14:34
115 статья арест на срок до четырех месяцев. 116 статья арест до 2 лет. 213 статья арест до 5 лет. интересно сколько им дадут. Наверное отделаются штрафом.
скорее всего дадут столько сколько они отсидели, если не ошибаюсь в сизо день за полтора считается, итого полгода + штраф
abrek123
abrek123
   482 / 851
вчера в 14:30
Ладно если им дадут пол года и отпустят в зале суда, но потом уголовник будет играть за лазурный бюджетный клуб это просто будет позор для страны и народа..Страна платит уголовнику из бюджета вот срам будет и позор)))
Adonius
Adonius
   81 / 851
вчера в 14:27
В стране беззакония любой суд куплен.
15511551
15511551 ответил Miaf
   52 / 851
вчера в 14:21
условно дадут
дадут столько, сколько отсидели в сизо, после суда на свободу
4RT
4RT
   177 / 851
вчера в 14:06
К майской демонстрации успевают выйти
Степка питерский
Степка питерский
   183 / 851
вчера в 13:53
скоро Кокорин выйдет и начнет мстить!
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