Дело Кокорина и Мамаева передано в суд

Уголовное дело в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении А. Кокорина и П. Мамаева, а также двоих соучастников, по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»), 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») УК РФ.
-Первым делом к Паку?
-К нему,родимому,к нему.
-Первым делом к Паку?
-К нему,родимому,к нему.