Бакытбеков: «У Вороговского нет никаких проблем с документами»

Директор департамента маркетинга и PR -службы Казаxстанской федерации футбола Наги Бакытбеков заявил, что игрок национальной сборной Ян Вороговский имел право сыграть в матче против команды России в рамках отбора Евро-2020.

Игрок заявлен на турнир, у него нет никаких проблем с документами. Этот же футболист играл с Шотландией и даже забил гол. Как вы знаете, за день до игры каждая команда подаёт заявку на игру из 23 человек, и он в ней был. Уже потом, за 75 минут до матча, в системе случился технический сбой, поэтому его не получилось заявить.