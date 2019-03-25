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Бакытбеков: «У Вороговского нет никаких проблем с документами»

вчера, 13:46
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Директор департамента маркетинга и PR-службы Казаxстанской федерации футбола Наги Бакытбеков заявил, что игрок национальной сборной Ян Вороговский имел право сыграть в матче против команды России в рамках отбора Евро-2020.

Игрок заявлен на турнир, у него нет никаких проблем с документами. Этот же футболист играл с Шотландией и даже забил гол. Как вы знаете, за день до игры каждая команда подаёт заявку на игру из 23 человек, и он в ней был. Уже потом, за 75 минут до матча, в системе случился технический сбой, поэтому его не получилось заявить.

Подчеркну, что к ошибке причастен человек не из УЕФА, а из нашей федерации. Техническое поражение? Не знаю, давайте подождём. Думаю, в ближайшие пару дней у нас ещё будут комментарии на этот счёт.

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Все комментарии
minai
minai
   149 / 851
вчера в 21:01
Их у него ваще нет.
1-й парень
1-й парень
   114 / 851
вчера в 17:03
Подлая ситуация.
КЭТиК
КЭТиК
   182 / 851
вчера в 14:39
Тут шотландцы своего не упустят.
drug01
drug01
   94 / 851
вчера в 13:48
Это хорошо!
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