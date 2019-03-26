Украина вымучила победу над Люксембургом

Сборная Украины одержала непростую победу над командой Люксембурга в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Люксембург, стадион Жози Бартель
Люксембург - Украина 1:2 (1:1)
Голы: Турпель 34 - Цыганков 40, Кипс 90+3 (автогол)
Люксембург: Морис, Янс, Шано, Мальже, Карлсон, Родригес, Баррейро Мартинс, Мартинс Перейра, Тилль (Мутш 90+2), Турпель, Тилль (Бенси 74)
Главный тренер: Хольц Люк.
Украина: Пятов, Бутко (Караваев 79), Бурда, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Цыганков, Малиновский, Мораес, Коноплянка, Безус (Яремчук 64)
Главный тренер: Шевченко Андрей.
Предупреждения: Баррейро Мартинс 45, Бурда 49, Шано 52, Мальже 62, Бутко 64, Карлсон 90+3
Судья: Гестраниус Маттиас.
В параллельной игре сборная Англии разгромила Черногорию.
А кто предпочтительнее покажет время...)))
А кто предпочтительнее покажет время...)))
У Украины больше очков.
У Украины больше очков.
Болгария 4:3 Люксембург
Люксембур. 0:1 Швеция
Беларусь 1:1 Люксембур.
Люксембур. 1:0 Беларусь
Франция 0:0 Люксембург.
да там есть пару провалов, но результаты совсем не карликовые. Поэтому и литва проиграла.
Болгария 4:3 Люксембург
Люксембур. 0:1 Швеция
Беларусь 1:1 Люксембур.
Люксембур. 1:0 Беларусь
Франция 0:0 Люксембург.
да там есть пару провалов, но результаты совсем не карликовые. Поэтому и литва проиграла.
Главным образом, благодаря фарту вратаря
Главным образом, благодаря фарту вратаря