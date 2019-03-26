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Украина вымучила победу над Люксембургом

вчера, 00:39
ЛюксембургЛоготип футбольный клуб Люксембург1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Сборная Украины одержала непростую победу над командой Люксембурга в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Люксембург, стадион Жози Бартель

Люксембург - Украина 1:2 (1:1)
Голы: Турпель 34 - Цыганков 40, Кипс 90+3 (автогол)

Люксембург: Морис, Янс, Шано, Мальже, Карлсон, Родригес, Баррейро Мартинс, Мартинс Перейра, Тилль (Мутш 90+2), Турпель, Тилль (Бенси 74)
Главный тренер: Хольц Люк.

Украина: Пятов, Бутко (Караваев 79), Бурда, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Цыганков, Малиновский, Мораес, Коноплянка, Безус (Яремчук 64)
Главный тренер: Шевченко Андрей.

Предупреждения: Баррейро Мартинс 45, Бурда 49, Шано 52, Мальже 62, Бутко 64, Карлсон 90+3

Судья: Гестраниус Маттиас.

В параллельной игре сборная Англии разгромила Черногорию.

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Все комментарии
40175219386
40175219386 ответил Шишанутый
   44 / 850
вчера в 18:21
Здорово Люксембург сыграл очень обидно упустить ничью таким образом. Но они еще отберут очки у более сильных сборных!
могли выиграть Люксембург, повезло Украине отскочили конкретно)
Шишанутый
Шишанутый
   27 / 850
вчера в 18:12
Здорово Люксембург сыграл очень обидно упустить ничью таким образом. Но они еще отберут очки у более сильных сборных!
xxxMyxaxxx
xxxMyxaxxx ответил Санкт-Ватутинки
вчера в 15:19
Потому что никаких технических поражений не будет, ибо там всё по правилам?
А вот и появилась НОВОСТЬ)))Что там по правилам???Это тебе кто сказал?
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки ответил xxxMyxaxxx
   19 / 850
вчера в 15:13
Странно,а почему на соккере ещё нет новости,о 2 тех. поражениях ,которые могут последовать в адрес сборной Украины...
Потому что никаких технических поражений не будет, ибо там всё по правилам?
xxxMyxaxxx
xxxMyxaxxx
вчера в 14:55
Странно,а почему на соккере ещё нет новости,о 2 тех. поражениях ,которые могут последовать в адрес сборной Украины...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил ДСА
   174 / 850
вчера в 13:09
До позора секунды оставались.
Настоящий ПОЗОР, у них- впереди!!!!! Или спереди....
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Roman73
   174 / 850
вчера в 13:08
Украина выглядит чуток предпочтительнее России, и те и другие встречались с лидерами и аутсайдерами , по разу . У Украины больше очков.
В слове "очков", последнюю букву ставить не обязательно.....
Багров-брат
Багров-брат ответил Roman73
   72 / 850
вчера в 13:01
Украина выглядит чуток предпочтительнее России, и те и другие встречались с лидерами и аутсайдерами , по разу . У Украины больше очков.
Ну, пожалуй, с лидерами ещё не встречались. Сборная Сербии впереди, тоже не проиграли португальцам на их поле...)))
А кто предпочтительнее покажет время...)))
Багров-брат
Багров-брат ответил Мистер Галактикус
   72 / 850
вчера в 12:59
Это тебе не Казахстан, который не сопротивляясь отдал победу России. Люксы выложились на 100%, встали стеной у своих ворот и жёстко огрызались периодически. Наши увы проявили полную импотенцию, и тупо не понимали что делать с этим автобусом, а в конце могли ещё проиграть, но повезло так повезло.
Ну, типа, супер сборная Украины выиграла у непобедимого "жёстко огрызающегося" Люксембурга, а казахи, недавно отделавшие 3:0 неуступчивых шотландцев просто так решили "не сопротивляясь" отдать победу России на своём переполненном стадионе...))) Смеются мои тапочки...)))
Верг
Верг
   550 / 850
вчера в 11:57
коноплянка худший по итогам двух матчей
kust07
kust07
   259 / 850
вчера в 10:26
еле-еле душа в теле
rawer
rawer
   358 / 850
вчера в 10:25
жаль работяги потеряли очки
Tommy Lee
Tommy Lee ответил Roman73
   145 / 850
вчера в 10:11
Украина выглядит чуток предпочтительнее России, и те и другие встречались с лидерами и аутсайдерами , по разу . У Украины больше очков.
Ах-ха, это то Португалия лидер с 2-мя очками, иди скачи дальше.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   187 / 850
вчера в 09:53
сало Украине))
handreb
handreb
   67 / 850
вчера в 08:24
Еле отскочили, позорище.
Roman73
Roman73
   151 / 850
вчера в 08:20
Украина выглядит чуток предпочтительнее России, и те и другие встречались с лидерами и аутсайдерами , по разу .
У Украины больше очков.
Знатог
Знатог
   138 / 850
вчера в 06:39
Поздравляю сб. Украины с уверенной победой, особенно поздравляю украинца Кипса, забившего решающий гол.
ДСА
ДСА
   141 / 850
вчера в 05:28
До позора секунды оставались.
Багров-брат
Багров-брат
   72 / 850
вчера в 04:21
Очень потешная группа. Португальцы не могут выиграть ни у укров, ни у сербов. Три команды на две путёвки...)))
13.
13.
   339 / 850
вчера в 01:55
Лучшим в сборной Украины был Кипс) такой голешник положил на 90+3 никакой кипер не вытащит
San Skra
San Skra
   154 / 850
вчера в 01:19
Еще не понятно почему при наличии в составе игрока которую не малую часть своих голов в карьере забивает со штрафных, Шева ставит бить игрока, который большую часть своей нынешней карьеры сидит на банке или в лазарете. Считаю это одно из очевидных упущений тренерского штаба. Позиция центр ворот, там без разницы левая или правая нога, бить должен тот, кто чаще забивает, а не тот у кого статус выше.
Doktor S
Doktor S
   47 / 850
вчера в 01:19
Опять хохлам повезло, но это им не поможет..
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 850
вчера в 01:13
Эх , люксики, чуть не дотерпели. Но все равно респект!!!
makerdream
makerdream
   223 / 850
вчера в 01:12
на самом деле чему удивляться: результаты отбора к чм 2018:
Болгария 4:3 Люксембург
Люксембур. 0:1 Швеция
Беларусь 1:1 Люксембур.
Люксембур. 1:0 Беларусь
Франция 0:0 Люксембург.

да там есть пару провалов, но результаты совсем не карликовые. Поэтому и литва проиграла.
San Skra
San Skra ответил pavkur
   154 / 850
вчера в 01:05
Убогая игра украины.
Играли так как дал соперник - значит Люксембург хорош, точно уже не карлик. Родригиса можна смело подписывать в АПЛ. Если ты конечно смотрел игру, то понимаешь о чем и о ком я.
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 850
вчера в 01:04
Слава КПСС , а Украину с победой .
Serg3.12
Serg3.12
   16 / 850
вчера в 01:01
Сербия, также как и раньше Украина, смогла увезти очко из Португалии
Главным образом, благодаря фарту вратаря
vastudio
vastudio ответил solidarion
   265 / 850
вчера в 01:01
Самый лучший игрок матча забивает гол в свои ворота ))) Люкимбург довольно таки серьёзная команда. В отборе к чм 2018 отобрали очко у будущих чемпионов мира ,сербы взяли только очко в 2 -ух играх .Так что опасная команда этот Люксимбург это не Казахстан к ним нужно относится очень серьёзно.
Сербы играли сегодня первую игру! Они могут тоже взять 4 очка и сравняться.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   308 / 850
вчера в 01:00
Это тебе не Казахстан, который не сопротивляясь отдал победу России. Люксы выложились на 100%, встали стеной у своих ворот и жёстко огрызались периодически. Наши увы проявили полную импотенцию, и тупо не понимали что делать с этим автобусом, а в конце могли ещё проиграть, но повезло так повезло.
San Skra
San Skra
   154 / 850
вчера в 01:00
По игре: так и не было понятно зачем воскресили Безоса? Зинченко снова великолепин ( пару раз конечно обрезал, но сам все исправлял). Циганков активен, гол забил, но много, очень много брака на завершающей стадии. С напами какая-то беда, Мараешь пока не вписывается. Ну, и конечно от Люксембурга пропускать нельзя, а могли и 3 пропустить. Забили бы в первые 30 минут, уверен спокойно бы довели игру до 2:0.
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