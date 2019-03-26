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Англия отправила пять мячей в ворота Черногории

вчера, 00:35
ЧерногорияЛоготип футбольный клуб Черногория1 : 5Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Англии одержала победу над командой Черногории в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Подгорица, стадион Под Горицом

Черногория - Англия 1:5 (1:2)
Голы: Вешович 18 - Кин 30, Баркли 39, Баркли 59, Кейн 71, Стерлинг 81

Черногория: Петкович, Стойкович, Савич, Симич (Йовович 74), Томашевич, Марушич, Иванич, Вукчевич, Вешович (Больевич 70), Бечирай (Янкович 61), Мугоша
Главный тренер: Тумбакович Любиша.

Англия: Пикфорд, Уокер, Кин, Магуайр, Роуз, Баркли (Уорд-Праус 81), Райс, Алли (Хендерсон 64), Стерлинг, Кейн (Уилсон 83), Хадсон-Одои
Главный тренер: Саутгейт Гарет.

Предупреждения: Баркли 53, Больевич 90+2, Хендерсон 90+2, Роуз 90+3

Судья: Кульбаков Алексей.

В первом туре Англия разгромила Чехию.

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   713 / 850
вчера в 10:48
машина от Саутгейта
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   80 / 850
вчера в 08:25
Результат впечатляет.
sir_Alex
sir_Alex
   24 / 850
вчера в 07:35
Волевая победа, хе-хе! 🤣🤣🤣
Doktor S
Doktor S
   47 / 850
вчера в 07:30
Красиво надрали.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   51 / 850
вчера в 06:16
У Англии очень слабая группа
Caniggia
Caniggia
   30 / 850
вчера в 01:15
Да уж, нехило надругались!
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 850
вчера в 01:15
Это нормально!!!
Беспределов
Беспределов
вчера в 00:58
Устроили беспредел
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Виталик ManUtd Rus
   661 / 850
вчера в 00:46
Сборная Англии расцвела , когда ливерных инвалидов перестали подпускать к основе ! Да , вызывают хендерсона , но он убирается в раздевалке за ребятами и собирает грязное белье , бегает за водой . Браво , Саутгейт !
Ха-Ха Ты хотел сказать отсутствие игроков Ман.Ю хорошо влияет на сборную.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   263 / 850
вчера в 00:40
Сборная Англии расцвела , когда ливерных инвалидов перестали подпускать к основе ! Да , вызывают хендерсона , но он убирается в раздевалке за ребятами и собирает грязное белье , бегает за водой . Браво , Саутгейт !
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