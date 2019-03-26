Англия отправила пять мячей в ворота Черногории

Сборная Англии одержала победу над командой Черногории в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Подгорица, стадион Под Горицом
Черногория - Англия 1:5 (1:2)
Голы: Вешович 18 - Кин 30, Баркли 39, Баркли 59, Кейн 71, Стерлинг 81
Черногория: Петкович, Стойкович, Савич, Симич (Йовович 74), Томашевич, Марушич, Иванич, Вукчевич, Вешович (Больевич 70), Бечирай (Янкович 61), Мугоша
Главный тренер: Тумбакович Любиша.
Англия: Пикфорд, Уокер, Кин, Магуайр, Роуз, Баркли (Уорд-Праус 81), Райс, Алли (Хендерсон 64), Стерлинг, Кейн (Уилсон 83), Хадсон-Одои
Главный тренер: Саутгейт Гарет.
Предупреждения: Баркли 53, Больевич 90+2, Хендерсон 90+2, Роуз 90+3
Судья: Кульбаков Алексей.
В первом туре Англия разгромила Чехию.