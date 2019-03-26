Франция разгромила Исландию

Сборная Франции одержала крупную победу над командой Исландии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Париж, стадион Стад де Франс
Франция - Исландия 4:0 (1:0)
Голы: Умтити 12, Жиру 68, Мбаппе 78, Гризманн 84
Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Курзава (Кимпембе 85), Погба, Канте (Лемар 80), Мбаппе, Гризманн, Матюиди, Жиру (Сиссоко 90)
Главный тренер: Дешам Дидье.
Исландия: Халльдоурссон, Севарссон (Скуласон 84), Ингасон, Арнасон, Сигурдссон, Магнуссон, Сигурйонссон (Траустасон 57), Гуннарссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Гудмундссон
Главный тренер: Хамрен Эрик.
Предупреждения: Бьярнасон 51, Гризманн 90+1
Судья: Ковач Иштван.
В параллельной игре сборная Англии разгромила Черногорию.
Но Исландия как комар. Ростом мал но крови попьет еще.
Но Исландия как комар. Ростом мал но крови попьет еще.