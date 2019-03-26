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Франция разгромила Исландию

вчера, 00:36
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 0Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

Сборная Франции одержала крупную победу над командой Исландии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Париж, стадион Стад де Франс

Франция - Исландия 4:0 (1:0)
Голы: Умтити 12, Жиру 68, Мбаппе 78, Гризманн 84

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Курзава (Кимпембе 85), Погба, Канте (Лемар 80), Мбаппе, Гризманн, Матюиди, Жиру (Сиссоко 90)
Главный тренер: Дешам Дидье.

Исландия: Халльдоурссон, Севарссон (Скуласон 84), Ингасон, Арнасон, Сигурдссон, Магнуссон, Сигурйонссон (Траустасон 57), Гуннарссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Гудмундссон
Главный тренер: Хамрен Эрик.

Предупреждения: Бьярнасон 51, Гризманн 90+1

Судья: Ковач Иштван.

В параллельной игре сборная Англии разгромила Черногорию.

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Все комментарии
obana777
obana777
   220 / 850
вчера в 12:49
Если не выигрывать у Исландии, то у кого тогда? Всё ожидалось.
Caniggia
Caniggia
   30 / 850
вчера в 03:48
Как то сдулась Исландия после Евро 2016.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 02:51
Франция конечно на фоне Исландии просто боги...
Но Исландия как комар. Ростом мал но крови попьет еще.
kotmyshka
kotmyshka
   102 / 850
вчера в 01:46
Кончилась футбольная Исландия
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   567 / 850
вчера в 01:38
Состав у Франции конечно будь здоров, походу самая топовая в мире.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 850
вчера в 01:14
Затоптали !!!....и не заметили!!!
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   49 / 850
вчера в 01:01
Исландия опять стала Исландией.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   568 / 850
вчера в 00:53
Исландской сказочке конец.
95-shishani-95
95-shishani-95
   247 / 850
вчера в 00:46
Мбаппе срочно в Реал Мадрид!!!
Переписанный
Переписанный
   636 / 850
вчера в 00:44
Все голы из-под бревна магнуссена! Гинер опять показал свой класс! Гыгыгы!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   263 / 850
вчера в 00:42
Класс игроков сборной Франции слишком велик , тут все ожидаемо .
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