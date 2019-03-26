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Джо Гомес возобновил тренировки в общей группе «Ливерпуля»

вчера, 23:40

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес вернулся в общую группу «красных» спустя три с половиной месяца.

Футболист не выходил на поле с 5 декабря, когда у него была диагностирована трещина в левой ноге.

В то же время хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен продолжает находиться под наблюдением врачей. Полузащитник пропустил почти год из-за тяжелой травмы колена. Недавно он отыграл 40 минут за молодежный состав «Ливерпуля», однако во время игры почувствовал дискомфорт, из-за чего пока продолжает пребывать в лазарете.

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Serg3.12
Serg3.12
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