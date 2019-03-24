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«Барселона» недовольна поведением Боатенга

вчера, 14:25

Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг проигнорировал тренировку каталонского клуба, чем разозлил руководителей «блаугранас».

После победы над «Бетисом» все игроки «Барселоны», не задействованные в сборных, получили выходные, однако им было рекомендовано посетить тренировки в понедельник и во вторник. 

Посещение этих занятий было добровольным, и Боатенг вместе с Пике, Ленгле и Малкомом проигнорировал тренировки.

И если на отсутствие Пике и Ленгле, отыгравших 90 минут в субботу, руководство глаза закрыло, то поведение Малкома и Боатенга их разозлило.

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Все комментарии
grisser
grisser
   97 / 906
вчера в 20:19
Мутный тип.
Aчиститель
Aчиститель
   95 / 906
вчера в 18:01
Таки гнать его вон.
авито
авито
   411 / 906
вчера в 17:09
Он может на основной работе был
Великий Князь
Великий Князь ответил Apsny
   20 / 906
вчера в 16:37
Чем руководствовалось это тупое руководство при его приобретении..
Что же ты им не подсказал?
Comench
Comench
   91 / 906
вчера в 16:01
Зулус всегда был борзым, зачем его притащили.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   131 / 906
вчера в 15:15
Наоборот их можно понять,так как купили и посалили и нет игрового времени,чтобы расти.
Apsny
Apsny
   293 / 906
вчера в 15:12
Чем руководствовалось это тупое руководство при его приобретении..
obana777
obana777
   174 / 906
вчера в 15:07
Шлангуют, не царское это дело ходить на добровольный занятия.
Конный кружок по интересам
Конный кружок по интересам ответил cska plus
   186 / 906
вчера в 14:54
Точно, хорошо у нас в конюшне не проводят тренировки.
Раз в неделю соберутся, мячик им кинут и бегают.
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 14:36
Наверное гном разозлился.
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