«Барселона» недовольна поведением Боатенга

вчера, 14:25

Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг проигнорировал тренировку каталонского клуба, чем разозлил руководителей «блаугранас».

После победы над «Бетисом» все игроки «Барселоны», не задействованные в сборных, получили выходные, однако им было рекомендовано посетить тренировки в понедельник и во вторник.

Посещение этих занятий было добровольным, и Боатенг вместе с Пике, Ленгле и Малкомом проигнорировал тренировки.

И если на отсутствие Пике и Ленгле, отыгравших 90 минут в субботу, руководство глаза закрыло, то поведение Малкома и Боатенга их разозлило.