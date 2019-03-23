Луис Адриано оформил хет-трик в двусторонке «Спартака»

вчера, 15:23

«Спартак» сегодня провел очередную тренировку, которая состоялась без ряда основных футболистов, отбывших в расположение своих национальных сборных.

Было решено провести двусторонку между первой командой и дублирующим составом.

Игра состояла из четырех таймов по 15 минут и завершилась победой основы со счетом 4:1. Хет-трик на свой счет записал Луис Адриано, еще гол забил Зе Луиш. У дублеров отметился Иван Репях.

Всю игру на поле провел защитник Самуэль Жиго, завершающий восстановление после травмы крестообразной связки колена.