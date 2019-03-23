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Луис Адриано оформил хет-трик в двусторонке «Спартака»

вчера, 15:23

«Спартак» сегодня провел очередную тренировку, которая состоялась без ряда основных футболистов, отбывших в расположение своих национальных сборных.

Было решено провести двусторонку между первой командой и дублирующим составом.

Игра состояла из четырех таймов по 15 минут и завершилась победой основы со счетом 4:1. Хет-трик на свой счет записал Луис Адриано, еще гол забил Зе Луиш. У дублеров отметился Иван Репях.

Всю игру на поле провел защитник Самуэль Жиго, завершающий восстановление после травмы крестообразной связки колена.

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Все комментарии
Adonius
Adonius ответил mikysss
   226 / 979
вчера в 23:09
еще один клон ... давайте больше школьники
Вам помочь?
mikysss
mikysss ответил Adonius
   228 / 979
вчера в 22:22
Скоро это станут основными матчами спартака.
еще один клон ... давайте больше школьники
mikysss
mikysss ответил Balanenok
   228 / 979
вчера в 22:21
Луис Обезьяно прославился прямо таки.
о новый клон
mikysss
mikysss
   228 / 979
вчера в 22:21
Адриано 3 гола а бомжи от аустрии минус три))) петушки с баклан распил арены вы где???
Comench
Comench ответил Исмет
   70 / 979
вчера в 22:14
Адриана ты лучший футболист России, а дзюба позор Российского Футбола 👎👎👎👎👎
Смешно, пиши так чаще.
ABir
ABir
   287 / 979
вчера в 21:54
Вот так бы и в официальных матчах. А возвращение в строй Жиго по настоящему радует
Исмет
Исмет
   312 / 979
вчера в 21:32
Адриана ты лучший футболист России, а дзюба позор Российского Футбола 👎👎👎👎👎
Balanenok
Balanenok
   92 / 979
вчера в 21:15
Луис Обезьяно прославился прямо таки.
time out
time out
   43 / 979
вчера в 19:05
Надо хет-трики в официальных матчах оформлять. А эти никого не интересуют.
Adonius
Adonius
   226 / 979
вчера в 17:54
Скоро это станут основными матчами спартака.
time out
time out
   43 / 979
вчера в 17:10
В конюшне есть одна баба, но и та позорная.
ermak6848
ermak6848
   212 / 979
вчера в 17:05
остаётся порадоваться
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   155 / 979
вчера в 16:43
Луиска и Луишка только на тренеровках и забивают.
Albertinos
Albertinos
   508 / 979
вчера в 16:29
    makerdream
    makerdream
       436 / 979
    вчера в 16:04
    хорошо шахтер сплавляет всю шушеру)))
    Balanenok
    Balanenok
       92 / 979
    вчера в 15:58
    Луиска отрабатывает прое...ные 20 миллионов в ЛЧ.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 979
    вчера в 15:56
    Негр блондин против штанголиза один на один? Гыгыгы
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Erlov
       81 / 979
    вчера в 15:52
    Зачем писать о тренеровках слабых команд?
    Так не читай еп....ть ! )) Читай про сборную ! ))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       10 / 979
    вчера в 15:47
    Ура!
    Erlov
    Erlov
       193 / 979
    вчера в 15:45
    Зачем писать о тренеровках слабых команд?
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 979
    вчера в 15:45
    Луис Абезьяно лучше бы Рапидам забивал, а не дублерам пищевика :)
    Пусик тарасовский
    Пусик тарасовский
       88 / 979
    вчера в 15:42
    Увидел Жигу и воспрял.
    Одержимый хряк
    Одержимый хряк
       85 / 979
    вчера в 15:37
    Луиска превзошел себя.
    pavkur
    pavkur
       26 / 979
    вчера в 15:36
    То с Мурой, то с Чертаново, то между собой.
    Питермен
    Питермен
       34 / 979
    вчера в 15:32
    «Спартак» сегодня провел очередную тренировку, которая состоялась без ряда основных футболистов, отбывших в расположение своих национальных сборных (Зимбабве, Габон, Украина).

    Было решено провести двусторонку между первой командой "Пупсики" и вторым составом "Зулусы"

    Игра состояла из четырех таймов по 15 минут и завершилась победой "Пупсиков" со счетом 7-0. А потом все вместе пошли в баню, говорят, что "Зулусы" взяли решительный реванш.
    mangoх12
    mangoх12
       21 / 979
    вчера в 15:29
    Промолчу, а то обвинят в нелюбви к папуасам)
    cska plus
    cska plus
       5 / 979
    вчера в 15:24
    Снова зулусы смешат нас.
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