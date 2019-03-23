Луис Адриано оформил хет-трик в двусторонке «Спартака»

«Спартак» сегодня провел очередную тренировку, которая состоялась без ряда основных футболистов, отбывших в расположение своих национальных сборных.
Было решено провести двусторонку между первой командой и дублирующим составом.
Игра состояла из четырех таймов по 15 минут и завершилась победой основы со счетом 4:1. Хет-трик на свой счет записал Луис Адриано, еще гол забил Зе Луиш. У дублеров отметился Иван Репях.
Всю игру на поле провел защитник Самуэль Жиго, завершающий восстановление после травмы крестообразной связки колена.
Было решено провести двусторонку между первой командой "Пупсики" и вторым составом "Зулусы"
Игра состояла из четырех таймов по 15 минут и завершилась победой "Пупсиков" со счетом 7-0. А потом все вместе пошли в баню, говорят, что "Зулусы" взяли решительный реванш.
Было решено провести двусторонку между первой командой "Пупсики" и вторым составом "Зулусы"
Игра состояла из четырех таймов по 15 минут и завершилась победой "Пупсиков" со счетом 7-0. А потом все вместе пошли в баню, говорят, что "Зулусы" взяли решительный реванш.