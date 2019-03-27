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Петкович: «Огромный комплимент Дании. На такой камбэк мало кто способен»

вчера, 02:31
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария3 : 3Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович подвёл итоги матча квалификации Евро-2020 против Дании (3:3). До 84-й минуты встречи швейцарцы вели со счётом 3:0, но упустили победу.

Нелегко анализировать такой результат. Будет трудно принять такой исход после того, как мы вели 3:0, но мы сохраним позитивный настрой. Мы знаем, что на протяжении 80 минут мы играли в хороший футбол в матче с Данией, которая за три года пропустила не слишком много мячей.

В концовке мы слишком глубоко сели в оборону, приглашая соперника делать забросы в нашу штрафную. Мы спали в моменте с первым голом, были наивны при втором, да и третий стал итогом невынужденной ошибки. Мы очень расстроены, но есть и позитивный момент в том, как мы играли эти 80 минут.

Четыре очка в двух матчах – неплохой результат. Это футбол. С этим нужно мириться. Огромный комплимент датской сборной. Не каждая команда способна на такой камбэк. Это говорит об их характере.

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Все комментарии
Russian_spb
Russian_spb
   675 / 835
вчера в 09:44
ну, те же шведы в матче с немцами 4:4, то ж эпично было.
но там таварняк вроде был.
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   235 / 835
вчера в 05:25
спартач Петкович
Bayern Best
Bayern Best
   89 / 835
вчера в 03:18
Чертяги,реально порадовали!
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