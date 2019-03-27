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Квальярелла: «Мне 36, но я этого не чувствую»

вчера, 01:57
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Нападающий «Сампдории» и сборной Италии Фабио Квальярелла поделился впечатлениями после победы над Лихтенштейном (6:0) в матче квалификации Евро-2020. Квальярелла отличился дублем, реализовав оба удара с 11-метровой отметки.

Замечательный вечер для меня с двумя забитыми мячами. Я благодарю своих товарищей по команде, которые убеждали меня пойти на хет-трик во втором тайме. Все они хотели помочь мне забить, и это было чудесно.

Также хочу поблагодарить болельщиков. Я навсегда запомню эти овации. Я долго не играл за сборную Италии, поэтому вернуться сюда и помочь команде – непередаваемое ощущение.

Спасибо Жоржиньо и Леонардо Бонуччии. Они оба убеждали меня пробить пенальти, несмотря на то, что могли исполнить их сами.

Мне 36 лет, но я этого не чувствую. Я счастлив, нахожусь в хорошей физической форме, хорошо тренируюсь, и «Сампдория» держит меня в тонусе. Благодарен Роберто Манчини, который следил за мной на протяжении сезона и дал мне эту возможность.

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Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
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вчера в 02:22
Красавчик до 40 гонять будет
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