Эррера не исключает, что он может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера не исключает, что он может покинуть команду по окончании сезона, когда у него истечет срок контракта.
Я не знаю, как обстоят дела с моим контрактом. Этим вопросом занимается мой агент. Очевидно, что если я не продлю контракт, то покину «Манчестер Юнайтед». Мне нравится выступать за МЮ, но я не знаю, что будет дальше.
Ранее сообщалось, что Эррера может перейти в лондонский «Арсенал».
Санчеса должны скидывать летом , его зарплата всех смущает !
Санчеса должны скидывать летом , его зарплата всех смущает !