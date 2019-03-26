Эррера не исключает, что он может покинуть «Манчестер Юнайтед»

вчера, 22:42

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера не исключает, что он может покинуть команду по окончании сезона, когда у него истечет срок контракта.

Я не знаю, как обстоят дела с моим контрактом. Этим вопросом занимается мой агент. Очевидно, что если я не продлю контракт, то покину «Манчестер Юнайтед». Мне нравится выступать за МЮ , но я не знаю, что будет дальше.

Ранее сообщалось, что Эррера может перейти в лондонский «Арсенал».