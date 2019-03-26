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Эррера не исключает, что он может покинуть «Манчестер Юнайтед»

вчера, 22:42

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера не исключает, что он может покинуть команду по окончании сезона, когда у него истечет срок контракта.

Я не знаю, как обстоят дела с моим контрактом. Этим вопросом занимается мой агент. Очевидно, что если я не продлю контракт, то покину «Манчестер Юнайтед». Мне нравится выступать за МЮ, но я не знаю, что будет дальше.

Ранее сообщалось, что Эррера может перейти в лондонский «Арсенал».

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Все комментарии
WildKem
WildKem ответил Виталик ManUtd Rus
   593 / 850
сегодня в 07:59
Идет возня с цифрами в контракте , ибо уже все агенты знают , что на тупоголового ( в спортивном плане ) Вудворда можно спокойно давить . Надеюсь , что здравый смысл победит и Эррера останется , он важен для МЮ . Санчеса должны скидывать летом , его зарплата всех смущает !
Да, вероятно зарплата Санчеса( 350 тысяч фунтов в неделю без бонусов) мало кому нравится, учитывая, что Санчес практически не играет. Но видимо не все упирается только в зарплату, есть думаю еще второй момент по которому кстати кажется летом уйдет Мата. Руководство предлагает похоже и Мате и Эррере контракт на 1 год, видимо по схеме 1 плюс 1, а они оба хотят сразу года на 2, а то и на 3.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 850
сегодня в 00:15
Мое мнение Эррера покинет Манчестер
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   39 / 850
сегодня в 00:08
Пора сваливать.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   263 / 850
вчера в 23:49
Идет возня с цифрами в контракте , ибо уже все агенты знают , что на тупоголового ( в спортивном плане ) Вудворда можно спокойно давить . Надеюсь , что здравый смысл победит и Эррера останется , он важен для МЮ .
Санчеса должны скидывать летом , его зарплата всех смущает !
STVA 1
STVA 1
   60 / 850
вчера в 22:46
Весь сезон твердят это
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